Ryan Reynolds reakciója felesége terhességére nem éppen az, amit vártunk

és Balke Lively kapcsolatának mindig is az egyik fő mozgatórugója a humor volt, ám kettőjük között ezek a trollbombák annyira elszaporodtak, hogy szinte nincs is olyan hónap, hogy ne nevettetnének meg minket valamivel. A sztárpár folyamatosan aktív a közösségi médiában, és semmit sem szeretnek jobban, mint égetni a másikat egy-egy jól megcélzott kommenttel. Csatározásaikba a követők nem is igen szoktak beleszólni, hiszen ők jól elvannak egymással, a mi dolgunk csak annyi, hogy hátra dőljünk, és élvezzük az előadást.

A mostani eset főkolomposa egyébként a gyönyörű Blake, aki férje legfrissebb videójához a következőt fűzte hozzá az Instagramon:

Azt hiszem, terhes lettem

Ryan ebben a posztban amúgy egy korábbi filmjét, a Élve eltemetvét idézte fel, azzal a kis csavarral, hogy a 10 éve leforgatott jelenetbe odaszereztette a saját ginmárkáját, az Aviation-t. Ügyes reklámfogás, meg kell hagyni, de talán Blake ezzel a kamu bejelentéssel még nagyobb hírverést hozott a posztnak, amire zseniálisan reagált:

Irodán kívül leszek július 22-től kezdődően úgy nagyjából örökkön örökké. Ha közben szükséged lenne valamire, kérlek, vedd fel a kapcsolatot valakivel. Akárkivel. Ellenkező esetben majd válaszolok az üzenetre, amint visszatérek. Köszönöm.

Az egészből természetesen semmit sem kell komolyan venni, bár ne felejtsük el azt a tény, hogy harmadik gyermekükkel való várandóságát is milyen sokáig és milyen jól eltitkolta a világ elől. De hogy úton lenne a negyedik? Hát Ryan reakciójából ítélve nem lesz itt már családbővítés!

ÉS EZT LÁTTAD MÁR?

Galéria / 6 kép Sztárok, akik eltitkolták a világ elől terhességüket Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria