A Jóbarátok nem véletlenül lett a világ egyik legikonikusabb sorozata, hiszen még 30 (!!!) évvel az első rész premierje után is óriási siker, és még ma is emberek milliói nézik nap, mint nap Rachel, Joey, Monica, Ross, Phoebe és Chandler New York-i mindennapjait.

Persze a sorozat atmoszférájához az is hozzátartozik, hogy nagyrészt a 90-es években készült, ezért el sem tudjuk képzelni, hogy milyen lenne, ha ma, 2024-ben játszódna a történet. Épp ezért kértük meg a Chat-GPT 4-et, hogy generáljon nekünk képeket a szereplőkről, de úgy, mintha a sorozat a mai korban, egészen konkrétan 2024-ben játszódna.

Megkaptuk a képeket, amiktől leesett az állunk, ha pedig te is kíváncsi vagy rájuk, akkor katt a galériára!

Galéria / 6 kép Így néznének ki a Jóbarátok szereplői, ha 2024-ben játszódna a sorozat Megnézem a galériát

