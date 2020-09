Na jó, hová tűntek el az elmúlt évek? Amikor egy film vagy sorozat ilyen kerek számot ünnepelhet, mindig kicsit a fejünkhöz kapunk, pedig ami tény, az tény: a napokban volt harminc éve annak, hogy útjára indult a Kaliforniába jöttem című sorozat főszereplésével. Az 1990-ben debütált sorozat egészen 1996-ig futott, ám akkoriban már egyre nagyobb sztárnak számított, sorra kapta a jobbnál jobb szerepeket, lássuk be, szépen lassan kinőtte a tévés szakmát…

azonban soha, egy percig sem felejtette el, hogy honnan jött, és talán éppen ezért mondott igent az HBO Max-nak, akikkel most egy különkiadáson dolgoznak. Nem csupán ő, hanem több korábbi szereplő is feltűnik majd ebben az adásban, azonban folytatás helyett inkább egyfajta nosztalgiázást lehet majd várni tőlük – némi extra produkciókkal. És most meg is érkezett az első fotó a nagy találkozóról:

Pontosan 30 éve annak, hogy a Kaliforniába jöttem debütált. Szóval csinálunk most valamit együtt… a Banks család újraegyesülése hamarosan várható az HBO Max-on. RIP James.

Utóbbi megemlékezés James Avery-nek szólt, aki Philip Banks karakterét vitte a tévék képernyőjére, azonban 2013 decemberében, 68 éves korában elhunyt.

