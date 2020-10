Egészen meghökkentő, hogy néznek ki a The Crown szereplői a való életben

2016-os indulása óta a The Crown egyre nagyobb népszerűséget szerez magának. Golden Globe-, Emmy- és BAFTA-díjakkal jutalmazta már a szakma a készítőket és a színészeket, nem csoda, hogy még az A-listás sztárok is azonnal igent mondanának a Netflix saját gyártású sorozatának egyik szerepére.

A 4. évad körül minden eddiginél nagyobb az izgalom. A királyi család életét feldolgozó történelmi sorozat ugyanis végre elérkezett az egyik legizgalmasabb ponthoz: Diana hercegnéhez. A The Crown már így is számos kevésbé ismert szennyest teregetett ki a palotából, a folytatás pedig egyértelműen még izgalmasabbnak ígérkezik. A visszaszámlálás pedig már elindult, a The Crown 4. évada november 15-ig startol, ám addig is nézd meg, hogy a már jól ismert szereplők hogy festenek a palotától távol. Előjáróban csak annyit, félelmetes a hasonlóság a valóság és a sorozat között...

Galéria / 12 kép Így néznek ki a The Crown szereplői a való életben Megnézem a galériát

