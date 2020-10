Emlékszel még a Hókusz Pókuszra? 27 év után újra összeáll az egykori csapat!

Minden egyes héten egy újabb jó hírt kapnak a 90-es és 2000-es évek fiataljai! A Sakáltanya, az Amerikai Pite, A csaj nem jár egyedül, az Apácashow folytatásai után, a Hókusz Pókusz című film szereplőit is újra együtt láthatjuk. Betty Midler (74), Sarah Jessica Parker (55) és Kathy Najimy (63) egy éjszakára újra magukra öltik a híres Sanderson nővérek jelmezét. Nézd csak, milyen jól néznek ki:

Az In Search of the Sanderson Sisters a legjobb dolog, ami a Hókusz Pókusz és a Reeses Pieces csokik megjelenése óta történhetett halloweenkor.