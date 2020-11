Gondoltad volna, hogy már 25 éve annak, hogy a mozikba került az egyik kedvenc gyerekkori filmünk, a Jumanji? Bizony, repül az idő, ám a Jumanji még mindig legalább olyan jó film, így nem véletlen, hogy azóta két új rész is készült hozzá. Bár ezt már sajnos Robin Williams nem élhette meg, ahogy az eredeti szereplők közül senki más sem bukkant fel még egy apró cameo erejéig sem a folytatásokban. De ha már az eredeti szereplőknél tartunk, vajon hol vannak most?

Nos, a film egyik gyereksztárjának, Kirsten Dunst-nak a karrierjét senkinek sem kell bemutatni, hiszen ő egyike azoknak, akiknek sikerült fiatalkori sikereiket egy életen át tartó csillogásra cserélnie, ám Kirsten oldalán a filmben ott volt egy legalább annyira cuki kisfiú is, Peter, azaz Bradley Pierce. Bradley-nek már viszont kevésbé jött be az álomgyár, és bár a Jumanji után még feltűnt több szerepben is, ahogy cuki kisfiúból lassan felnőtt férfi lett belőle, már nem igazán találták meg a felkérések. Ami mondjuk nem csoda, mert Bradley nagyon megváltozott.

38 évesen mi már biztos nem mondanánk meg róla,

hogy ő volt Peter a Jumanjiból!

Bradley Pierce egyébként a mai napig kap kisebb szerepeket, így ritkán feltűnik a vörös szőnyegen, valamint producerként is kipróbálta magát. Emellett 4 gyerek büszke apukája.

