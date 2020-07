Gyakran rettegsz? A szakértő szerint ezzel az egyszerű trükkel könnyedén legyőzheted a félelmeket!

Bárkit megkérdeznél, biztos, hogy mindenkinek akad legalább egy nagy mumusa. De hogy ezek miből származnak, az változó, mert sok esetben egy traumatikus élmény is kiválthatja őket. Például ha kisgyerekként megharapott egy kutya, meglehet, hogy felnőttként sem tudod elengedni magad a társaságukban. De nem csak ez áll a háttérben! „Egyrészt genetikailag örököljük a hajlamot – szorongósabbnak vagy bátrabbnak születünk, tehát van egy induló készletünk. Erre jön rá a nevelés, így amennyiben a szülő is szorong, akkor valószínűleg át fogja ezt adni a gyerekeinek is, és nagy eséllyel a kettő összességéből alakul ki a felnőttkori állapot” – taglalja dr. Fehér Gabriella pszichológus. Vagyis az, hogy a szüleidtől mit örököltél, és az, hogy mit láttál a viselkedésükből, befolyásolja, hogy felnőttként mennyire leszel szorongós típus.

A rémület ereje

Persze az is sokat számít, hogy mitől rettegsz. Ha például a hideg futkos a hátadon a kígyók láttán, valószínű, hogy könnyebb kezelned az érzést, hiszen nem kell találkoznod velük túl gyakran. Ugyanez igaz a klausztrofóbiára is, hiszen a szűk helyeket is egyszerűbb elkerülni. Az viszont már lényegesen nagyobb probléma, ha például szociális félelmekkel küzdesz, és ez megnehezíti a hétköznapjaidat is. Nem mersz elmenni egy színházba, plázába, vagy egy olyan eseményre, ahol nem ismersz senkit, mert azon aggódsz, hogy ciki helyzetbe kerülsz, esetleg leblokkolsz, és mindenki rólad fog beszélni. „Ez olyan mértékben beszűkítheti az életteret, hogy az illető normális életet sem tud már élni. Az elsődleges cél ilyenkor nem az, hogy teljesen megszűnjön a tünet, hanem hogy ne akadályozza az életét. Vagyis ne gátolja az életvitelét az, hogy fél” – árulja el a pszichológus szakértő.

forrás: Photo by Max Bender on Unsplash Mindenkiből más váltja ki a félelem érzését...

Thalassofóbia: Egy létező félelem, amivel talán te is küzdesz Önismeret Nem érdekel Elolvasom

Hogyan küzdd le a paráidat

A félelmeket legjobban afféle lassú hozzászoktatással lehet leküzdeni, ami sok esetben nemcsak hónapok, hanem évek munkája is lehet. Vagyis ha van valami, ami megijeszt, fokozatosan ki kell tenned magad neki. Amennyiben nem mersz idegenekkel beszélgetni, úgy erőt kell venned magadon, és igenis megpróbálkozni vele. Ha a tériszonyod miatt alig tudsz átmenni egy hídon, minél nagyobb távokon kell megtenned ezt. A szakember szerint kellő lelkierővel akár magunk is nekikezdhetünk a feldolgozásnak: „A dolog lényege mindig a bátorság és az, hogy szép lassan megszokjuk azt, amitől félünk. Ha ez sikerül, már nem is ijeszt meg annyira. Ha viszont úgy érzed, hogy ez saját erőből nem fog menni, tanácsos segítséget kérni valakitől.”

Egy kutatás eredményei

Korábban a Columbia Egyetem kutatói is izgalmas felfedezésre jutottak, amikor az emberek hosszú távú memóriáját vizsgálták. Azt vették észre, hogy az agyunk fordított sorrendben emlékszik vissza a történésekre, mint ahogy megtapasztalja őket, és épp ez segíthet abban, hogy a félelmeinket újraírjuk. Ha megijesztenek a pókok, az első lépés, hogy beszélsz erről, majd képeket nézel róluk, végül pedig egy szobába kerülsz velük, ahol mindig egy kicsit közelebb kell menned, míg végül megérinted őket. Szakértők szerint az új emlék, ami során megérintettél egy pókot, és nem történt veled semmi rossz, csillapíthatja a korábbi, rémisztő emléket. Másrészről pedig ezt a régi beidegződést felülírja az új, pozitív élmény, amit épp emiatt többször is meg kell ismételni. Ezért is érdemes szembenézned azzal, ami megijeszt. Meglehet, hogy hosszú időt vesz igénybe, de végül biztosan csökkenni fog a félelmed mértéke!

Vannak, akiknek épp munka közben kellett szembenézniük legnagyobb félelmükkel...

Galéria / 10 kép 10 színész, akinek egy forgatáson kellett szembenéznie legnagyobb félelmével Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

A cikk először a JOY magazin 2019/06. lapszámában jelent meg.