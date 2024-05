Így ír egy nárcisztikus ember: ezek után pofonegyszerű lesz kiszúrni

Bár sokan azt hiszik, könnyű felismerni a nárcisztikus embereket, hiszen ők azok, akik ÁLLANDÓAN és kizárólag magukról beszélnek, és naponta feltöltenek legalább egy szelfit feltöltenek magukról az Instájukra – de inkább többet is. Pedig a nárcisztikus személyiségzavarral (NPD) élőket valójában öt fő kritérium mentén lehet felismerni, amit a viselkedésük, a beszédük alapján könnyedén azonosítani lehet.

Azonban árulkodó lehet az is, ahogyan írnak, csak ezt azért picit alaposabban kell vizsgálnod – szóval kapd elő a képzeletbeli nagyítódat, és keresd a red flageket, amelyek azt jelzik, hogy sajnos éppen olyasvalamit olvasol, amely nárcisztikus személyiségzavarral élőt jegyeztek le: akár e-mail, akár blogbejegyzés vagy cikkek formájában – de persze a kiírásaikat is elemezheted a közösségi médiában.

A nárcisztikus emberek felsőbbrendűnek tartják magukat, és EGYFOLYTÁBAN figyelemre van szükségük, ezért az írásaik is gyakran felsőbbrendű vagy „jobb vagyok nálad” hangnemben születnek meg és néha még ahhoz is elég merészek, hogy kijelentsék, ŐK a legjobbak, de nem riadnak vissza attól sem, hogy másokat buzdítsanak vagy provokáljanak.

forrás: FreshSplash/Getty Images Árulkodó lehet az is, ahogyan a nárcisztikus személyiségzavarral (NPD) élők írnak, csak picit alaposabban kell vizsgálnunk, amit lejegyzenek.

Hajlamosak arra is, hogy BORZASZTÓÓÓAN eltúlozzák az eredményeiket és a tehetségüket, szakértőjének tartják magukat minden területen, még azon is, amihez amúgy nem értenek, de képesek hazudni is arról, amit elértek, és írásban általában egyes szám első személyben szeretnek nyilatkozni. Ha új párkapcsolatba lépnek, hamar megírják a másiknak, mennnnnyire tökéletes a románcuk, mindig tudják, mit kell mondaniuk a partnerüknek. Csakhogy ez a buborék hamar kipukkan.

Gyakran idéznek híres embereket, éppen úgy, mintha személyesen ismernék őket, és kábé legjobb barátok lennének az életben. Egyébként meg előszeretettel használnak olyan kifejezéseket írásban, melyek egyértelművé teszik az olvasóknak, hogy nincs helye a vélemény- vagy nézőpont-különbségnek. A nárcisztikus személyek kihasználnak bárkit, és másokat hibáztatnak mindenért, írásban például passzív-agresszív stílusban teszik ezt meg.

Bár ők senki felé nem hajlandóak empátiával fordulni, azt azért nagyon is elvárják, hogy őket mindenki sajnálja, együtt érezzenek velük. Írásban ez úgy tűnhet fel, hogy imádnak az áldozat szerepében tetszelegni, ezenkívül sokszor emlegetik azt is, hogy szerintük mások féltékenyek rájuk, a képességeikre – néha nem is túl finoman teszik meg ezt. Ja, és eszükben sincs bocsánatot kérni az arroganciájukért, az alázatosságot legfeljebb hírből ismerik.

