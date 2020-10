Naná, hogy csodaszép! Gigi Hadid megmutatta, hogy fest egy hónappal a szülés után

Az amerikai választások kapcsán posztolt a minap - a modell szavazásra buzdította sokmilliós rajongótáborát.

,,A múlt héten már szavaztam, a lányommal az oldalamon, egy olyan Amerikáért, amelyet szeretném, hogy lásson majd..." - írta a modell az általa megosztott fotóhoz, amin egy választásra buzdító felsőt visel.

Gigi csodásan fest, a dereka nádszálkarcsú - nyoma sincs rajta annak, hogy egy hónapja született meg kislánya.

Bennfentesek szerint Gigi remek anyuka: bár az első hetekben nagyon fáradt volt a hatalmas változások miatt, amit a pici lány hozott az életükbe, de állítólag egyre magabiztosabban viselkedik. Zayn Malik is sokat segít, illetve Gigi anyja, Yolanda Hadid is kimondottan élvezi a nagyiszerepet - nemrég ő is posztolt első unokájáról:

Alig várjuk a következő fotót a pici sztárbabáról!

