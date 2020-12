Egyedül töltöd az ünnepeket? Barátkozz meg már most a gondolattal - a következők segíthetnek!

A korlátozások miatt szinte mindenki nagyon nehéz helyzetbe került - a nagy karácsonyozás idén szinte teljesen ki van zárva. Azoknak pedig még sokkal nehezebb, akik az utazás elmaradása, a távolság, a kijárási tilalom miatt egyáltalán nem találkozhatnak szeretteikkel az ünnepi időszakban. Nekik próbál segíteni két harvardi pszichiáter, Dr. Carlin Barnes és Dr. Marketa Wills abban, hogyan bírkózzanak meg ezzel a nagyon is embert próbáló szituációval!

Tervezz előre!

Jó, ha van egy kész terved arra, mit csinálsz az ünnepek alatt. Nem kell ám egyedül lenned - ha van kedved (és az éppen aktuális hatósági korlátozások is engedélyezik), fordíthatod ezt a pár napot karitatív munkára, segíthetsz idősek otthonában, ételosztásban, vállalhatsz olyan önkéntes feladatokat, amikkel másokon segíthetsz.

De lehetsz te az, aki megszervezi a családi Zoom-karácsonyt, ha örömet okoz, elkészítheted magadnak a karácsonyi menüt, ahogy mindig is szeretted volna - a kedvenc ételeiddel.

Mondhatod azt is, hogy 100%-ban a pihenésé lesz a főszerep, és végre hagysz időt magadnak meditálásra, olvasásra, jógázásra, arcpakolásokra - amire eddig nem volt sok időd.

forrás: Unsplash/Anthony Tran

Próbáld feldolgozni, ha elutasítanak

Még akkor is, ha tudod, hogy sok esetben az a helyes megoldás, ha idén távolságot tartasz a családtól, az nem könnyíti meg a dolgot, ha a családod tagjai maguk is azt mondják, nem érzik magukat biztonságban, ha velük vagy. Ez egy borzasztó helyzet, és teljesen jogos, ha úgy érzed, megbántottak, és az a jó, ha magadnak is beismered, hogy fáj a dolog. Viszont kesergéssel kár eltölteni a következő heteket, így koncentrálj arra, hogy rengeteg időd maradt, amit jó dolgokra tudsz fordítani. Ne vedd személyeskedésnek, próbáld elfogadni az ő érveiketis, és szánd ezt a szabad időt csakis magadra, és olyan dolgokra, amiktől jobb kedved lesz.

A szakemberek szerint próbáld szem előtt tartani a következőket:

Ez az időszak jó ideig eltarthat, így koncentrálj a testedre, az immunerősítésre, győződj meg róla, hogy elég D-vitamin jut -e a szervezetedbe - ez ugyanis nemcsak erősít, de jó hatással van a depresszió ellen.

Bár az alkohol ereje csábító, és sokan ebbe menekülnek, de hosszú távon ettől csak még depressziósabb leszel.

Maradj távol a közösségi médiától - az emberek a tökéletes díszeket, a tökéletes fát és rengeteg ajándékot teszik közzé ilyenkor, ez azonban korántsem tükrözi mindig a valóságot.

Próbáld elengedni a "tökéletes ünnep" fogalmát - mert ez nem ebben az évben fog bekövetkezni. Ha a fa felállítása és üdvözlőkártyák küldése örömet okoz neked, akkor tedd meg, de ha csak ideges leszel tőle, engedd el!

