10 évvel tovább élhetsz a kutatások szerint, ha így étkezel

A hosszú élet titkát mindenki szeretné megfejteni és bár mi is nagyon szeretnénk elárulni ezt neked, sajnos egyelőre nem tudjuk – azonban akadnak kutatások, amelyekből IGENIS kiderül, hogyan élhetünk akár (több) 10 évvel is tovább, ha odafigyelünk. Egyáltalán nem mindegy például az, hogy miként táplálkozunk. Egy közel félmillió brit lakos közreműködésével végzett felmérés azt igazolja, hogy az egészséges életmódra való átállás valódi csodafegyver: azok a negyvenes férfiak és nők, akik betartották a kutatók javaslatait (ilyen többek között a dohányzásról, az alkoholfogyasztásról való leszokás, de a fizikai aktvitás is) azok esetében átlagosan 9 évvel nőtt a várható élettartam.

Úgyszintén fontos az is, hogy lemondjunk a cukros üdítőitalokról, illetve a feldolgozott húsokról, és ezeket teljes kiőrlésű gabonafélékben, diófélékben, gyümölcsökben, zöldségekben gazdag étrendre cseréljük – mindez további 10 évet adhat hozzá az életünkhöz. Azok, akik kevésbé figyelnek oda a táplálkozásukra, kevésbé számíthatnak ilyen hatásra. Egyszóval, minél nagyobb változást hozunk létre, annál több születésnapot ünnepelhetünk – állítják a szakértők. És a jó hír az, hogy SOSEM késő lépni. A kutatók ugyanis azt is megfigyeltél, hogy még a hetvenesek várható élettartama is körülbelül 4-5 évvel meghosszabbítható, ha tartósan átalakítják az étrendjüket.

