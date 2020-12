Hogy mi? Két történet is kimaradt az Igazából szerelemből

A világ egyik legnépszerűbb karácsonyi filmjén, az Igazából szerelem című klasszikuson milliók nevettek, könnyeztek és kerültek tőle ünnepi hangulatba. Már húsz éve az egyik legnagyobb klasszikus, és bár tuti, hogy te is ezerszer láttad, lehet, hogy nem is hallottál még arról, hogy két történetszálat is kivágtak belőle.

Az egyik történetszál egyszerre szomorú és vidám lett volna, egy afrikai párt mutattak volna be, akik túlélték az éhezést, azt az üzenetet közvetítve, hogy a szerelem mindent felülmúl.

A másik vonal brutálisan szomorú lett volna, ugyanis a film iskolaigazgatója, akit Anne Reid alakított, és az ő szerelme lettek volna a sztoriban, azonban a nő párja Geraldine halálos beteg lett volna. Készült egy olyan jelenet, amelyben a két nő összebújva ül otthon, remek a hangulat, jól érzik magukat, majd Geraldine brutális köhögése hallható, hamarosan pedig kiderült volna, a nő nem éri meg az ünnepeket.

A rendező bánja, hogy végül kiszedte ezeket a jeleneteket, de egy interjúban mégis megmutatta azokat a közönségnek.

Mi nem feltétlenül bánjuk, hiszen plusz egy csomag zsepit elsírtunk volna minden megnézéskor...

Neked melyik a kedvenced? Egy kis nosztalgia a 90-es évek legjobb karácsonyi filmjeiből Életmód Nem érdekel Elolvasom

Nézd meg ezt is!

Galéria / 6 kép Karácsonyi dekorációs trendek, amiket imádni fogsz Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria