Idézetek, amik jól jönnek bizonytalan időkben

Azt hiszem, még sosem éltünk olyan bizonytalan időket, mint most. Van köztünk, aki nem tudja, mikor lesz újra munkája, mások „csak” azon tépelődnek, hogy találkozhatnak-e már az anyukájukkal vagy még mindig muszáj az ajtón keresztül kommunikálniuk. Hát a gyereket engedjük egyáltalán óvodába? Sokmindent nem tudunk most, rengeteg a nyitott kérdés, ez önmagában nagyon sok frusztrációt is félelmet okoz.

Csakhogy az alábbi idézetek jórészt azt állítják, hogy éppen a bizonytalanság, a nemtudás a legtermékenyebb talaj az életünkben, mi több, ez tesz minket éretté és erőssé. Különben is, az élet tele van idegesítően kaotikus pillanatokkal. Muszáj megtanulni együtt élni velük még akkor is, ha ilyenekről, a maguk natúr valójában, ritkán készülnek hollywoodi filmek.

Na de elég a filozofálásból, beszéljenek inkább ezek a frappáns idézetek a bizonytalanságról, amelyek remélhetőleg adnak némi belső stabilitást ebben az instabil világban:

