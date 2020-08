10 dolog, ami a 90-es években megnehezítette az életünket - Ma pedig már nem is léteznek

Ha a 90-es években azt mondják nekünk, hogy eljön az az idő, amikor a telefonunk egyszerre lesz fényképező és számítógép, ráadásul tudunk rajta zenét hallgatni és játszani is (a sok-sok egyéb funkció mellett), valószínűleg el sem hisszük, hogy alig 15-20 év alatt ekkorát fordul majd a világ. Ahogy azt sem gondoltuk volna, hogy az akkoriban oly népszerű flopit és videokazettát már a lakásunk egyetlen pontján sem találjuk meg majd, és vezetékes telefonja is már csak emberek egy kis csoportjának lesz.

Csak egy igazi '90-es évekbeli tudja kitölteni az alábbi kvízt Életmód Nem érdekel Elolvasom

Az elmúlt évtizedekben hatalmas fejlődésen mentünk keresztül technológiai szempontból, ezek pedig sok területen megkönnyítették a dolgunkat. De azért hiába a kényelem, néha szívesen emlékszünk vissza az egyszerűbb, de annál vidámabb 90-es évekre, ahol még izgatottan vártuk a kedvenc számunkat a rádió előtt ülve. Persze azért tény, hogy ekkoriban sem ment minden könnyen, sőt, akadt néhány dolog, ami nem kevés bosszúságot okozott nekünk. El is hoztunk utóbbiból néhányat, ami a 90-es évek alatt biztosan téged is idegesített, ma pedig már szinte egyáltalán nem is léteznek ezek a problémák.

Kattints a galériára a fotógyűjteményért!

Galéria / 10 kép 10 dolog, ami a 90-es években megnehezítette az életünket Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria