Arra azonban senki sem számított, hogy az énekesnő és a szívdöglesztő színész nem biztos, hogy Amerikában szeretné felnevelni a kislányukat. Bloom egy interjúban árulta el, hogy szíve szerint Ausztráliába költözne és kezdenének új életet az énekesnővel és kislányukkal, hogy minél több időt tölthessenek együtt és persze előző házasságából született kisfiával, Flynn-el, aki egyébként is ott él édesanyjával, Miranda Kerr-el.

Gondolkodás nélkül odaköltöznék. Szeretek ott lenni. Nemsokára gyermekünk születik egy nagyon különleges és szokatlan világba, így ki tudja? Mindenki megoldásokon és ötleteken gondolkozik, így egyáltalán nem vetem el az Ausztráliába költözés lehetőségét. Ráadásul az egyik kedvenc országom.

Orlando azt is hozzátette, hogy mindig is vonzódott Ausztráliához és sokáig része volt az életének, ami többek között Miranda Kerrnek is köszönhető volt, hiszen házasságuk alatt sokat jártak a modell szülőhazájába. Hogy mennyire gondolják komolyan a dolgot nem tudni, de a baba érkezése után azért biztosan várnak majd pár hónapot.

