Hugh Jackman bebizonyította, hogy 52 évesen élete egyik legjobb formájában van

Az X-Men csillag, a hétvégén bebizonyította, hogy még mindig nagyon is jó formában van, miközben épp strandolni indult kutyáival nem messze hamptoni otthonától. Az nem kétség, hogy az ausztrál színésznek nagyon jót tett az idő múlása, azt viszont biztos, hogy senki nem mondaná meg, hogy októberben már az 52. születésnapját fogja ünnepelni.

Bár Farkasként már letette a lantot, még mindig nagyon jó formában tartja magát, sőt, szinte azonos szinten van azzal, mint mikor a szuperhős filmeket forgatta. Hát csoda, hogy még mindig bolondulnak érte a nők?

Nem is kétség, hogy a sztár a mai napig tartja a rendszeres edzéseket, ezzel pedig 50 felett is olyan kidolgozott a teste, amit sok fiatal is megirigyelhetne. Pedig ennyi idősen a legtöbb hollywoodi sztár már inkább aputesttel hódít, amivel szintén nincsen semmi baj, azonban akadnak olyanok is, akikkel csúnyán elbánt az élet, nek viszont ilyesmi miatt nem kell aggódnia.

ÉS EZT LÁTTAD MÁR?

Galéria / 8 kép Elfeledett színészek, akikkel alaposan elbánt az élet Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria