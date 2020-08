Ha te is megfordultál már néhány hotelben, biztosan tudnál mesélni egy-két dolgot, ami váratlanul ért a szobával vagy a kiszolgálással kapcsolatban. A Reddit egyik beszélgetésében is erre terelődött a téma: emberek megosztották leghihetetlenebb hotelszobás élményeiket, amelyekről el sem hitték volna, hogy a valóságban is megtörténhetnek!

"A barátnőmmel egyszer egy egész napos kirándulás után mentünk haza a hotelszobába, amikor belépve éreztük, hogy nedves a padló. Még nem kapcsoltuk fel a lámpát, sötét is volt, szóval nem tudtuk megmondani, mi történt. Amikor viszont feloltottuk a villanyt, megláttuk, hogy a wc eltört. Nem eldugult, hanem konkrétan megrepedt, és a benne lévő víz kiömlött mindenhová. A teljes háló és fürdő vizes volt. Lementünk szólni, visszakérni a pénzünket, és lemondani a szállást, de felajánlottak helyette egy másik szobát. Gondoltuk jó, legyen. Besétáltunk az új szobánkba, erre kiderült, hogy azt már kiadták valakinek. Szerencsétlen hölgy teljesen lesokkolódott, amikor megjelentünk a szobájában. A teljes összeget visszakaptuk ezután!"

Ez még karácsony környékén történt velem Kínában. Miután a barátomat kiraktam a reptéren, nyilván nem volt túl jó kedvem, és akkor visszaérve a hotelbe észrevettem, hogy bizonyos cuccaim eltűntek, vagy más helyre kerültek... az útlevelemmel együtt... Lementem a recepcióra, és megpróbáltam kínaiul elmondani, mi történt (de akkor még csak tanulgattam a nyelvet). Az eltűnt útlevelem volt a legnagyobb gond, azt szerencsére visszakaptam, de az anyukámtól kapott ajándékaimat kidobták. Mint kiderült, a takarító levitte az ágyneművel együtt az útlevelemet a mosókonyhába, ami elég furcsa, mezt ezt a polcon tároltam (széf híján). Két héttel előbb kijelentkeztem, és kaptam visszatérítést az elveszett tárgyaim miatt, miután a takarítónő beismerte, hogy kidobta őket, de nem mondta el, hogy pontosan milyen indíttatásból csinálta ezt.

"Egyszer 300 dollárt fizettem egyetlen éjszakáért egy drága hotelben, Partk City-ben, még egy nyári konferencia miatt. Beraktak egy olyan szobába, ahol konyha volt, nappali, és rengeteg ajtó. Kábé négy darab. Megpróbáltam kinyitni őket, hogy lássam, hová vezetnek, de mindegyik zárva volt. Aztán észrevettem, hogy nincs is ágy a szobámban. Még egy kihúzható kanapéágy se, csak egy sima kanapé, amire ülni lehet. És akkor rájöttem, hogy konkrétan egy olyan szobát kaptam, amiben nincs ágy. Ez volt a nappali a többi hotelszobához, amolyan előtér, amibe mások szobája nyílt. Megnéztem a foglalást, ami nyilván azt írta, hogy szobát béreltem egy ággyal. Úgy éreztem magam, mintha az Alkonyzóna egyik epizódjába kerültem volna. Lementem a recepcióra, hogy megkérdezzem, hol van az ágyam, de ők nem értették, mi a problémám. Majdnem három órába telt, mire megmagyaráztam nekik, hogy ha fizetek egy hotelszobáért, az ágyat is szeretném megkapni vele együtt."

Néhány éve egy Las Vegas-i hotelben szálltam meg, ahol folyamatos felújítások zajlottak. Egy ehhez kapcsolódó kábelezési hiba miatt a riasztó tévesen, bizonyos időközönként bekapcsolt, és egy automatizált hang bemondta a hangosbemondóba, hogy senki se menjen ki a szobájából. Ez ment egész álló éjszaka.

"A weboldalon jól néztek ki a fotók. A szoba is tetszett, ingyen reggeli is volt az árban, mi kellhet még? 100 dollár volt egy éjszaka, szóval még az ár is ideális volt. Odaértem, hatalmas parkoló állt a hotel előtt, de csak 2-3 autó volt kint. Becsekkoltam, és elindultam a szobám felé. A liftajtó kinyílt az emeleten, és bumm, sötét folyosó, fények nélkül. Pont renoválták, vagy ilyesmi, és nekem ezen kellett keresztül mennem. Odaértem, bementem a fürdőbe, hogy lezuhanyozzak a hosszú út után. Megnyitottam a csapot, erre a hideg nem működött. Megnyitottam a meleget, az pedig sosem lett meleg, végig hideg maradt. Aztán felemeltem az ágynál a párnámat és... pókfészek! Azonnal összepakoltam, és elindultam a lifthez. Megnyomtam a gombot, becsukódott, és... igen, kitaláltad, a lift megakadt. Elővettem a mobilomat, hívtam a recepciót, de csak negyedjére vették fel. Azt mondták, mindjárt küldenek valakit. Két óra múlva valakinek végre sikerült megjavítania a liftet, és kijutottam. Miután lementem a recepcióhoz, és visszakértem a pénzemet, szinte rohantam a kocsimhoz. Kifelé menet megbotlottam egy betondarabban, és eltörtem a csuklómat."

Az apukám egyszer elment egy hotelbe, és egy első emeleti szobát kapott. Be is ment, lerakta a cuccait, elhúzta a függönyt... és egy férfi állt ott. Az apukám csak annyit mondott, hogy "elnézést", visszahúzta a függönyt, felkapta a cuccát, és gyorsan kiment. Lement a recepcióra, és közölte, hogy valaki bujkál a szobájában. Mint kiderült, a fickó épp kiraboltba a helyet, mert sikerült bejutnia a nyitott első emeleti ablakon.

"1995 szeptemberében egy barátommal Brüsszelben töltöttük a hétvégét [...] A hotel, ahol megszálltunk, a legrosszabb hotel volt az egész világon. Hamar rájöttünk, hogy még ha halkan is beszélgettünk a saját szobánkban, zárt ajtók mögött, a szomszédos szobákból dühösen kiabálni kezdtek, ütötték a falat, ugyanis mindent hallani lehetett. Ezért csöndben kellett lennünk, és még a tévét sem használhattuk. Szerintem az épület át lett alakítva hotellé, noha előtte színházként vagy operaházként használták."

