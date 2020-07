Micsoda boldogság! Hosszú Katinka és szerelme új szintre emelték a kapcsolatukat!

Lassan egy éve annak, hogy a sztársportoló, Hosszú Katinka a közösségi médiában is hivatalossá tette, egy párt alkotnak Gelencsér Mátéval. A fiatalok anno egy házibuliban ismerkedtek meg, amit egy közös ebéd követett, majd onnantól ment minden a maga útján, ahogy az a nagykönyvben meg van írva. Májusban egy édes kutyával, Zeusszal lett gazdagabb a családjuk, most pedig jött egy újabb örömhír:

🎉🥰 We have a new home 🏡

🎉🥰 Van új otthonunk 🏡