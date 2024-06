7 állat, ami meglepően sokáig él! Az egyik több mint 400 évig is köztünk van!

Ez a cikk az Éva Magazin korábbi lapszámában jelent meg először: Ma van a szülinapomon? címmel. Tudtad, hogy korábbi lapszámainkat újra megvásárolhatod? Kattints ide!

HONNAN TUDJÁK, HOGY HÁNY ÉVES?

Az állatok valódi életkorát pontos feljegyzések hiányában nagyon nehéz megállapítani, hiszen gyakran természetes élőhelyükön fogják be őket, ezért a kutatóknak egyáltalán nincs könnyű dolga. Ahogy azonban a fák esetében az évgyűrűket, az állatvilágban is elrejt a természet némi segítséget a kormeghatározáshoz. A kagylók héja az évgyűrűkhöz hasonlóan sávokban épül fel, de a halak pikkelyein is nyomon követhető az évek múlása. A fogazat, csontozat, agyar, szarv is árulkodó sok fajnál, de néha sokkal egyszerűbb nyomok vezetnek a megoldáshoz: több idős bálna testében találtak olyan szigonymaradványokat, amelyekről megállapítható, hogy kétszáz évvel korábban készültek, nagy valószínűséggel tehát a bálna is hasonló korú lehet. Ha pedig még így sem derül fény az igazságra, olyan modern eljárások is szóba jöhetnek, mint a szénizotópos vizsgálat, amellyel több tízezer éves leletek is elemezhetők.

forrás: Valdemaras D./Pexels A medúzák képesek valóságosan megfiatalodni.

