Érdekes és életre szóló tapasztalatok voltak az elmúlt hónapok kihívásai. Ha dolgoztál otthonról azért, ha nincs munkád, azért, ha túlságosan magányos voltál, akkor azért... Mindenkinek más-más okból jelenetett nehézséget a hónapokig tartó bezártság, elszigeteltség, de most a visszazökkenés sem kevésbé stresszmentes. Ahhoz, hogy kicsit a helyére kerüljenek a dolgok az életedben és rendezni tudd a gondolataidat, mindenképp fontos, hogy kevesebbet lógj a neten, kevesebb tragikus hírt olvass. Most figyelj inkább jobban magadra, az igényeidre!

Mi való neked?

Ha hiszel benne, hogy csillagjegyed meghatározza a személyiségedet, akkor bizonyára az is magától értetődő, hogy mindenkit más lazít el, más kapcsol ki. Az is előfordulhat, hogy az eddig bevált relaxációs technikád már nem működik – erre az esetre is van tippünk, minden jegynél több módszert ajánlunk.

A galériába kattintva megnézheted, melyik stresszoldó technika való neked!

