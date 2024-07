Nem könnyű színészként befutnia annak, aki fényes hollywoodi karrierről álmodozik. Még a ma ismert legnagyobb világsztárok is majdnem feladták, rengeteg elutasítással találkoztak és sok esetben tényleg csak a szerencsének köszönhették, hogy végül egy egész világ megismerte a nevüket. Sokan azt hiszik, hogy csak a kapcsolatok, a származás és a híres szülők segíthetnek befutni, de ez nem mindig van így szerencsére.

Tudtad például, hogy Hollywoodban számos olyan színész dolgozik, akik magyar felmenőkkel rendelkeznek? Nem titok, hogy például Ben Affleck középső neve Géza, de ő maga egyébként nem magyar, nevének történetét ide kattintva olvashatod:

De sokan vannak, akik viszont tényleg magyar felmenőkkel bírnak, és erre még büszkék is. Tudtad, hogy Joaquin Phoenixnek édesanyjának köszönhetően vannak magyar ősei, de azt is hallottad már, hogy az Agymenők sztárja vagy épp maga Jamie Lee Curtis is ebbe a táborba tartozik?

Máris felfedjük, kik azok a színészek Hollywoodban, akiknek magyar vér csörgedezik az ereikben!

Galéria / 10 kép Magyar származású színészek Hollywoodban, akik meghódítják a filmvilágot - Vagy már meg is tették Megnézem a galériát

