A legjobb vintage fotók Hollywood aranykoráról a kulisszák mögött készültek

Ezért is annyira népszerűek azok a filmes oldalak - a jó öreg DVD-ken található extra tartalmakról nem is beszélve -, amik csokorba gyűjtenek olyan díszlet mögötti pillanatokat amikre nem is gondoltunk volna.

Hollywood aranykorának kezdetét a húszas évek végére teszik és még mindig nem tudjuk megunni az erről szóló történeteket, hiszen olyan ikonokat adott a világnak, mint Bette Davis, Marylin Monroe, Audrey Hepburn, vagy éppen Humphrey Bogart. A hírességek néhol vicces, ám 100%-ig emberi pillanatait pedig fotók őrzik az utókor számára, amikből mi is örömmel válogattunk - természetesen a teljesség igénye nélkül.

Bette Davis és Joan Blondell 1932-ben, a Hárman egy házasságról forgatásán.

forrás: gettyimages.com Még a fürdődressz sem áll olyan távol napjaink vonalvezetésétől.

Shirley Temple minden idők egyik leghíresebb gyerekszínészének karrierje 1932-ben kezdődött és bár a csillogástól 22 éves búcsút intett, filmtörténeti szempontból ez mit sem számít.

forrás: gettyimages.com Szomorú tény az, hogy mindössze 10 éves korában már egyre jobban elkerülték a nagyobb munkák.

Marlene Dietrich, az 1939-es Asszonylázadás című filmjének forgatási szünetében.

forrás: gettyimages.comimages.com Forró lehetett az idő, és a hangulat is

