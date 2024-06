Így hat a Hold a testedre és a lelkedre - Nem véletlen, hogy rosszul alszol teliholdkor

Te is érezted már azt, hogy rossz a kedved, pedig nincs rá okod? Vagy jártál már úgy, hogy egész éjszaka csak forgolódtál álmatlanul, noha fáradt voltál, de akkor sem tudtál elaludni? Könnyen lehet, hogy erről valójában a Hold és annak különböző fázisai tehetnek, melyek bizonyítottan hatást gyakorolnak ránk. Nemcsak a lelki világunkra, de a testünkre is.

Rosszabbak az éjszakák

Egy 2021-es kutatás bebizonyította, hogy a teliholdat megelőző éjszakákon az emberek nehezebben merülnek álomba és általánosságban véve rosszabbul alszanak. Egy 2015-ös felmérésből pedig az is kiderült, hogy ilyenkor a nők kevesebbet pihennek és felületesebben, míg a férfiak alvását a Hold fázisai kevésbé befolyásolják.

Teliholdkor aktívabbak vagyunk éjszaka

Egy 2021-es felmérésből az is kiderült, hogy telihold idején az emberek általában később fekszenek le aludni, és este is belekezdenek aktívabb feladatokba. Sokan elmennek még edzeni, takarítanak, tesznek-vesznek otthon; szakértők szerint erről az tehet, hogy ilyenkor a legvilágosabb az éjszaka, és ez megzavarhatja a cirkadián ritmusunkat.

A kardiovaszkuláris rendszerre is hatást gyakorolhat

Amikor a Hold közelebb kerül a Földhöz, a gravitációs vonzás változik, nem véletlenül, hogy ilyenkor az árapály jelenség is kialakul. Kutatókat már régóta foglalkoztatta a kérdés, vajon a testünkben lévő folyadékokra is hatást gyakorolhat-e a Hold közelsége. Egy 2013-as felmérés során a Hold különböző fázisaiban vizsgálták a résztvevők kardiovaszkuláris rendszerét. Azt találták, hogy az újhold és a telihold során a vérnyomás kicsivel alacsonyabb, mint a többi időszakban. Sőt, az is kiderült, hogy ilyenkor a pulzus is alacsonyabb volt.

Mire nincs hatással?

Sokan gondolják úgy, hogy a menstruációs ciklusra is hatással lehet a Hold fázisának változása, de kutatások már többször bebizonyították: ezt nem befolyásolja. Sőt, az agresszív viselkedést és türelmetlenséget is gyakran kötik a teliholdhoz, ám ezeket is megcáfolták már a felmérések.

Mégis, ennek ellenére gyakran tapasztalják azt az emberek, hogy rosszabb a hangulatuk és semmihez sincs kedvük, amikor épp telihold van. Több évtizedre nyúlnak vissza ezek a beszámolók, kutatások mégsem tudták alátámasztani egyelőre, hogy lenne összefüggés a kettő között. Minket érdekel a te tapasztalatod is!

