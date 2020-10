Hivatalos! Scarlett Johansson újra férjhez ment!

Vége a találgatásoknak: a napokban hozzáment a 38 éves Colin Josthoz, aki a Saturday Night Live című műsorban dolgozik évek óta humoristaként. A pár 2019 májusában jegyezte el egymást, előtte két évig voltak együtt.

Az esküvőt már megtartották volna, ám a pandémia miatt nekik is halasztani kellett. Végül most került rá sor, méghozzá egy nagyon privát ceremónián. Erről nem a fiatalok számoltak be, hanem a Meals on Wheels America Instagram oldal. Ez egy olyan szervezet, amely az éhséggel és az elszigeteltséggel küzdő az idős polgárokat segíti azáltal, hogy országszerte étkezést biztosít számukra - a pár a hír bejelentésének átengedésével akarta felhívni rájuk a figyelmet.

"Örömmel jelentjük be a hírt, hogy és Colin Jost a hétvégén egy meghitt szertartáson házasodtak össze közvetlen családjukkal és szereteikkel, követve minden biztonsági előírást. Esküvői kívánságuk az, hogy segítsenek változást hozni a kiszolgáltatott idősek számára ebben a nehéz időszakban a @mealsonwheelsamerica támogatásával. Kérjük, fontold meg az adományozást..." - áll az oldalon a pár házasságának bejelentésénél.

Nem kérdés, Scarlettéktől ez egy nagylelkű dolog, hiszen nem egy magazinnak adták el az esküvői képeiket, hanem jótékony célra fordítják ismertségüket.

Már most nagyon szimpatikusak nekünk - és állítólag imádják is egymást. Nagyon egy hullámhosszon vannak, ismerőseik szerint nagyon értik egymás humorát és szarkazmusát is.

Colinnak ez az első házassága, Scarlett viszont már kétszer volt férjnél: Ryan Reynolds 2008-2010 között volt a férje, Romain Dauriac újságíró pedig 2014-2017 között. Tőle egy kislánya is született: Rose Dorothy Dauriac.

