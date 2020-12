2013-ban röppentek fel először a pletykák a románcukról, amelyet akkoriban nem erősítettek meg. Sőt, végül mindketten más mellett találták meg a boldogságot. előző januárig alkotott egy párt a milliárdos üzletemberrel, Hassan Jameelel, akivel három évig voltak együtt. Szakításukat követően viszont érdekes módon egyből felmelegítette kapcsolatát a rapperrel, akivel még előző decemberben mutatkozott először a Fashion Awards díjátadóján.

forrás: Kevin Winter/Getty Images

Bár mindketten nagyon diszkréten kezelik a viszonyukat, pár napja együtt látták őket New Yorkban a barátaik társaságában, majd egy közeli ismerősük hivatalosan is megerősítette, hogy szerelem van a két sztár között. Sokan úgy gondolják, hogy végre megtalálta az igazit, hiszen Rockyval szinte legjobb barátok és minden fontos dolgot egymással osztanak meg legelőször. Ezt pedig az is erősíteni látszik, hogy az énekesnő felkérte szerelmét legújabb Fenty Skin kampányához, ahol több közös interjú is született velük.

A rapper egyébként olyan hírességekkel randizgatott mint Kendall Jenner vagy Daiane Sodré brazil modell.

Ha kíváncsi vagy első Fenty kollekciójára, akkor kattints a galériára!

Galéria / 17 kép Rihanna első Fenty kollekciója Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria