Kínosan viselkednél egy híres ember társaságában? 6 ember elmesélte, ők mennyire elszúrták

Vajon te is elbújnál, ha szembe jönne veled az utcán Drew Barrymore, vagy épp egy nyelvórára ülnél be Emma Watsonnal? Esetleg pont, hogy odamennél, és rém kellemetlenül viselkednél? A Reddit nevű fórumon többen is megosztották a sztárokkal összefutós történeteiket, amelyek közül kiválogattuk a legviccesebbeket és a legcikibbeket.

10 pont a Griffendélnek

Ugyanarra az órára jártunk a Brown egyetemen Emma Watsonnal. Akkoriban már régóta Hermioneként ismerte az egész világ, így mikor egy kérdésnél ő válaszolt a tanárnak, nem bírtam magammal, és beüvöltöttem, hogy 10 pont a Griffendélnek. Annyira borzalmasan kínosan éreztem magam utána, ugyanis a színésznő nem vette jó néven és egyszerűen kisétált a teremből.

A rémisztő Hulk Hogan

Kb. 5 éves lehettem, mikor apukám észrevette Hulk Hogant, és annyira nézte, hogy a pankrátor mosolyogni kezdett rá, elindult felénk, és jófejségből adni akart nekem egy pacsit, hogy apám örüljön. Felemelte a hatalmas kezét, és azt mondta, na csapj bele. Erre én annyira megijedtem, hogy összepisiltem magam. Az a pasi óriási, komolyan!

Véletlen Drew Barrymore egybeesés

A '90-es évek végén szembejött velem New Yorkban Drew Barrymore. Akkoriban még nagyobb sztár volt, mint most. Annyira meglepődtem, és meg is ijedtem, hogy berohantam, de szó szerint rohantam egy lámpaüzletbe. Erre mi történik? Hát nyilván ő is bejött a lámpaboltba. Erre én kimentem. Hogy lehettem ilyen hülye?

Összefutás John Bon Jovival

Futás közben szembekocogott velem minden idők rocksztárja, Bon Jovi. Annyira meglepődtem, hogy nem tudtam, mit csináljak, köszönjek, elnézzek, elfussak, mi legyen? Erre ő a totál nyugodt hangján odaköszönt, hogy jó reggelt, én pedig láthatóan elolvadtam.

Utólag felismert sztár

Biciklizni voltunk apámmal Sundance közelében, mikor egy elég koszos motoron szembejött egy szakállas pasi. Dumálgattunk egy kicsit, nagyon kedves volt, elmondta, hogy ott lakik, és rendszeresen karbantartják a környéket, hogy mindenki szép tájakat láthasson. Olyan ismerősnek tűnt, meg is jegyeztem neki. Mosolygott, még beszéltünk egy kicsit, felpattant az ósdi motorra, elköszönt, és ment is. Állati jó fej volt. Aztán egy óra múlva leesett, hogy Robert Redford volt ez a pasi.

A barátnő

Jó néhány éve történt, de még mindig kínos egy kicsit: Mexikóban voltunk a családdal, mikor észrevettem Sean Pennt. Odamentem a barátnőjéhez, és megkérdeztem, nem lenne-e baj, ha a híres és közkedvelt barátjával beszélnék néhány mondatot. Kedves volt, és mondta, hogy nem, menjek nyugodtan. Sean ugyan nem igazán akart velem dumálni, de a barátnő még ott maradt velem néhány mondatra. Utána tudtam meg, hogy Charlize Theron volt az.

Miley inkognitóban

Egy bakancsüzletben futottam bele Miley Cyrusba, aki kapucniban, napszemcsiben épp bakancsokat próbálgatott. Odamentem hozzá, és valamiért az csúszott ki a számon, hogy hé, te vagy Miley Cyrus. Erre ő annyit mondott, hogy aha, aztán levette a bakancsot és kiment az üzletből. Hupsz.

Paris Hilton mizuja

Anyukám szúrta ki a reptéren Paris Hiltont, odavitt hozzá, és nagyjából elé tolt, annyit mondva, hogy helló Paris, ismered a fiamat? (Már miért ismerne...?) Erre Paris annyit mondott, mizu, erre én is, hogy mizu, majd anyám annyit, hogy viszlát, és ment mindenki a dolgára.

