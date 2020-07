Híres párok, akik nem szégyellik, hogy párterápiára jártak

Egy jó házasság nem csak szeretetet és tiszteletet, de rengeteg türelmet és megértést igényel. Minden kapcsolatban vannak hullámvölgyek, és egy rosszabb időszakban könnyen eltávolodhatunk egymástól. Az általános vélekedéssel ellentétben a párterápia nem csak azoknak a pároknak segíthet, akik már a szakítás szélén állnak. Egy szakember által vezetett beszélgetésnek rengeteg pozitív hatása van egy kapcsolatra. Segít abban, hogy a pár jobban megértse egymást, és közelebb kerüljön egymáshoz, így a nehézségeket is könnyebben fogják leküzdeni. A Hollywoodi álompárok között is vannak, akik tanácsadó segítségét kérik.

Will és Jada ett Smith 24 éves házassága a terápia miatt működik, Fergie és Josh Duhamel kapcsolatát viszont a tanácsadás sem tudta megmenteni.

12 kérdés, ami segít, ha nem tudod eldönteni, szakítanod kell-e Párkapcsolatom Nem érdekel Elolvasom

A galériánkban mutatjuk a sztárpárokat, akik terápiával tették jobbá a kapcsolatukat!

Galéria / 7 kép 7 híres pár, aki terápiára jár Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Gyereknevelési tanácsok Hollywoodból, amiknek mi, földi halandók is hasznát vehetjük Családom Nem érdekel Elolvasom