Hipoallergén macskafajták: őket válaszd, ha eddig az allergia tartott vissza a cicatartástól

Rengeteg ember küzd valamilyen allergiával, gyakran épp az állatok váltják mindezt ki. A macskák esetében az ún. Fel D 1 okoz allergiás reakciót, ami tulajdonképpen nem más, mint a macska bőrének apró darabjai, de okozhat reakciót maga a szőre, a vizelete vagy a nyála is, amely bizonyos fehérjéket szállít. Aki allergiás, tudja, hogy milyen bosszantó tünetekkel jár az orrfolyástól kezdve a tüsszögésen keresztül a viszkető szemekig. Épp ezért ilyen tünetek mellett az ember nem szívesen fogad örökbe egy cicát, még ha ez minden vágya is. Ám van egy megoldás, ami segíthet abban, hogy a vágya is teljesüljön, miközben nem fog durva tünetektől szenvedni. Ebben az esetben érdemes hipoallergén állaltot választani, ami nem azt jelenti, hogy ezek a cicák minden allergéntől mentesek, csupán azt, hogy kevésbé hordozzák azokat, azaz kisebb az esély arra, hogy tüneteket váltsanak ki az embereknél. Szerencsére jó néhány hipoallergén macskafajta létezik, így mindenki megtalálja közöttük a szívének kedveset.

