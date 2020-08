Hilary Duff fittebb, mint valaha: Megmutatta kockahasát

Állítólag csokit, bort és kenyeret is fogyasztott , csupán a makróit számoltatta ki egy szakértővel. Minden nap edzett, és odafigyelt arra, hogy zsírból, fehérjéből és szénhidrátból mennyit visz be, edzője pedig segített neki betartani az étrendet. Az Instagramon mutatta meg a kétgyermekes anyuka, hogy mennyire bombasztikus lett az alakja. Nos, az egész biztos, hogy ő a karantént nem fekve töltötte, és nem mirelit pizzákat falt be egészben, mint a legtöbben.

Hilary mindig odafigyelt arra, hogy fitt, igényes és csinos legyen, mindkét terhessége után gyorsan igyekezett megszabadulni a felszaladt kilóktól, azonban ennyire sportosan még sosem nézett ki.

Nézd meg a friss képet, amelyen látszik a tökéletes alakja!

