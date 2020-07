Micsoda kismama! Alec Baldwin felesége hatalmas pocakkal is keményen edz

Nehéz időszakon van túl Alec Baldwin és felesége, Hilaria Baldwin. A pár tavaly kétszer is bejelentette a nyilvánosság előtt, hogy szülői örömök elé néznek, ám sajnos Hilaria mind a két alkalommal elvetélt. Idén azonban ismét megtörtént velük a csoda. A Baldwin család április elején büszkélkedett el azzal, hogy Hilaria Baldwin áldott állapotban van, ezzel együtt pedig a kismama megfogadta, hogy terhessége alatt nem fog másra koncentrálni, csak arra, hogy jól érezze magát, és igyekszik minden stresszt kizárni.

És így is tesz! Bár már a hetedik hónapban van, és pocakja is hatalmas, ő nem hagy fel a rendszeres edzéssel, a sport ugyanis mindig a szenvedélye volt. Hozzátennénk, hogy a rendszeres mozgás az eredményét is meghozta, Hilaria friss videója alatt rengetegen jegyezték meg, hogy milyen csinos kismama Alec Baldwin felesége:

Alec és Hilaria egyébként mindig is nagy családról álmodtak. Jelenleg négy közös gyermeket nevelnek, most pedig úton az ötödik, ám azt sem tartják kizártnak, hogy a családbővítéssel ezen a ponton nem állnak meg.

