5 gyakori hiba, amivel lerövidíted a laptopod élettartamát

Egy strapabíró laptop általában anyagilag nem kis beruházás, és amikor megveszed magadnak, biztosan neked is célod, hogy hosszú évekig használhasd gond nélkül. Csakhogy sokan nem is sejtik, hogy akárcsak egy mobiltelefon esetében, úgy ennél a készüléknél is apróságokon múlik az élettartam!

5 dolog, ami a tudtod nélkül meríti le gyorsabban a telefonod aksiját Életmód Nem érdekel Elolvasom

Ugyanis az, hogy hogyan használod, mennyire figyelsz a tisztaságára és a programok letöltögetésére, mind befolyásolják, hogy hány évig tudod használni a készüléket. Noha általában az akkumulátor az, aminek élettartamaegyre inkább lecsökken, más téren is jelentkezhetnek előbb-utóbb a gondok, amiket egyébként megelőzhettél volna. Épp ezért mutatunk néhány hibát, amit az emberek többsége elkövet, és emiatt a laptopjuk sem bírja sokáig.

Kattints a galériára, és előzd meg ezeket a problémákat!

Galéria / 5 kép 5 dolog, amivel csökkented a laptop élettartamát Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

RD.com