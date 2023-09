Heti horoszkóp szeptember 25-október 1.: a Bikáknak akad egy önzetlen támogatójuk, a Rákok a tökéletességre törekszenek

HETI HOROSZKÓP SZEPTEMBER 25-OKTÓBER 1.

KOS (március 21-április 20)

Szeptember utolsó hetében számodra fontos cél eléréséért küzdesz, mi több, teljes mellbedobással dolgozol azon, hogy elérd, amit szeretnél. A napok múlásával azonban valahogy arra kell rájönnöd, hogy egyre és egyre több az akadály, amely eléd kerül, úgy érzed, mintha inkább hátrafelé haladnál. Ne bosszankodnod azonban ezen, inkább vess be minden tartalék kitartásodat, hisz másképp nem fogsz előbbre jutni. Ne akard görcsösen az eredményt hajtani, tedd a dolgodat, s meglátod, jönni fog az eredmény is! Légy kitartóbb!

BIKA (április 21-május 20)

Egy hozzád közelálló személy a támogatásáról biztosít, arról, hogy történjék bármi, ő teljes mellszélességgel kiáll melletted és hajlandó olyan harcokba is belemenni csupán a te érdekedben, amelyekhez amúgy semmi köze, de mindenképp bizonyítani akar neked. Legyél hálás, hiszen van legalább egy ember, akire minden körülmények között számíthatsz, aki hajlandó gondolkodás nélkül kiállni melletted. Igyekezz viszonozni ezt a feltétel nélküli kötődést, hogy ne legyen a kapcsolat egyoldalú!

IKREK (május 21-június 21)

Iszonyúan aggódsz egy bizonyos dolog miatt, ezt azonban igyekszel titkolni mások, nem szeretnéd ugyanis, hogy faggatni kezdjenek ezzel kapcsolatban. A közvetlen környezetedben akad azonban valaki, aki annál sokkal jobban ismer, minthogy bedőljön neked, épp ezért váratlan pillanatban fel is teszi a kérdést, hogy vajon mi bánt. Mivel a szóban forgó dolog meglehetősen nyomaszt, épp ezért jobb, ha megnyílsz és elmondod, hogy mi az, ami most a fejedben jár. Hidd el, ettől megkönnyebbülhetsz, mi több, még az is lehet, hogy olyan tanácsot kapsz, ami mindent a helyére tesz benned!

RÁK (június 22-július 22)

Mindig mindent megteszel azért, hogy tökéletes legyél, hogy senki ne találjon semmiféle kifogásolnivalót az életeden, ezért folyton azon jár az agyad, miként lehetnél még jobb. Ez így azonban bizonyára rendkívül fárasztó számodra, hiszen mindig top formában kell lenned, nehogy csalódást okozz bárkinek is. Mivel hosszútávon képtelenség így élni, épp ezért most ljött az idő, hogy feltedd magadnak a kérdést, jól érzed-e magad ilyenformán a bőrödben, illetve jó-e ez így neked? Amennyiben változtatnál a jelenlegi helyzeten, ne késlekedj, nem kell folyamatosan mások elvárásai szerint cselekedned, hisz ez ez a saját életed!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Az előtted álló héten valahogy összekuszálódnak a szálak körülötted, ennek következtében gyorsan elveszíted a fonalat, mely aztán egy hatalmas káoszt okoz. Mivel ez az eredményt tekintve semmi jót nem terem majd, épp ezért igyekezz a lehető leggyorsabban rendezni a gondolataidat, ne kapkodj, hisz ez még inkább összevisszaságot eredményez. Meglátod, sokkal hatékonyabban fogsz dolgozni, ha sikerült mindent helyre tenned magadban. Ne aggódj, meg fogja érteni mindenki, hogy most egy kis időre van szükséged ahhoz, hogy sínre kerülj mindaz, ami kisiklani látszik!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Valaki olyasmivel traktál szeptember utolsó hetében, ami teljes mértékben hidegen hagy téged, mégsem szeretnéd semmiképpen sem megbántani az illetőt, ennek érdekében igyekszel folyamatosan témát váltani, úgy tűnik azonban, hogy mindhiába. Nem nagyon veszi a lapot, te pedig egyszerűen nem tudod őt levakarni magadról. Nincs tehát értelme tovább kertelned, mondd meg neki, hogy ez az egész abszolút hidegen hagy. Légy határozott, de diplomatikus, nem kell ahhoz senkit megbántanod, ha el szeretnéd mondani a véleményedet!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Olyasmiről szerzel tudomást, ami előreviheti a dolgaidat, ám a siker még egyáltalán nem garantált, így nem is érdemes beleélned magad. Továbbra is állj készenlétben, hogy az esetleges váratlan helyzetekre gyorsan tudj reagálni, szóval egyelőre ne vegyél készpénznek semmit. Hiszen az, hogy valahonnan hallasz valamit, még nem biztosíték semmire, arra sem, hogy tényleg a vágyaid szerint alakul az élet. Járj figyelmesen a világban és vedd észre azokat a kínálkozó lehetőségeket!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Az előtted álló héten a felettesed komoly feladattal bíz meg, a részleteket azonban abszolút nem pontosítja, mely igencsak megbonyolítja a helyzetedet. Amennyiben nem akarsz kalamajkába kerülni, abban az esetben addig járj a nyakára, amíg le nem fektetitek a játékszabályokat és azt, hogy pontosan mit vár el tőled. Beszéljétek meg közösen a taktikát, mert a siker ilyen bizonytalan helyzetben eleve kérdésesnek tűnik. Ne szégyellj kérdezni, hiszem néma gyereknek anyja sem érti a szavát!

NYILAS (november 23-december 21)

Komoly terveid vannak az előtted álló hétre, mindent nagyon logikusan fel is építettél, a legapróbb részletekig kiszámítottál. Készen állsz tehát arra, hogy nekiindulj és valóra váltsd a nagy álmod. Lesznek azonban olyan személyek a környezetedben, akik abban a pillanatban, amikor tudomást szereznek arról, mit is szeretnél, minden alkalmat kihasználnak majd arra, hogy befolyásoljanak, hogy lebeszéljenek az egészről. Ne engedj azonban a nyomásnak, légy kemény és határozott, hiszen ha valóban fontos számodra ez az ügy, akkor tarts ki a végsőkig mellette. Most nem az a fontos, hogy mások mit gondolnak rólad, a lényeg inkább az, hogy hiszel-e magadban!

BAK (december 22-január 20)

Szeptember utolsó hetében valaki megpróbál rád hárítani minden felelősséget, méghozzá azért, mert roppant kényelmetlenül érzi magát, emiatt inkább menekül, még mielőtt bármit is számon kérhetne bárki rajta. Mivel azonban neked a legkevésbé sincs közöd a szóban forgó dologhoz, így már az első pillanatban lépj közbe, világosan és határozottan a tudtára adva, hogy átlátsz a szitán és nem, nem vagy hajlandó elvinni a balhét helyette. Inkább azon legyél, hogy kiderüljön az igazság, hiszen az a saját érdeked is, hogy mindenki pontosan tudja, mi zajlik valójában a háttérben. Ne hagyd magad besározni!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Eléggé zsúfolt mostanában az életed, azt sem tudod, mit és hogyan kellene rendszerezned legalább magadban ahhoz, hogy végre minden sínen legyen és egy kicsit hátradőlhess. Kezdesz kimerülni, úgy érzed, teljesen feleslegesen futod a köröket, emiatt legszívesebben ki is szállnál, mert nem nagyon látod értelmét az egésznek. Ne hagyd azonban, hogy a kétségbeesett kapkodás vegyen erőt rajtad és olyasmi ússzon el, amin régóta dolgozol, ráadásul nagyon hittél is benne. Ha túlságosan megterhelőnek érzed ezt a sokféle feladatot, a kevésbé fontosakat tedd félre és koncentrálj azokra, amelyek gyors és eredményes befejezéssel kecsegtetnek. Meglátod, ha kézzelfogható közelségbe kerül a siker, az fog csak igazán motiválni!

HALAK (február 20-március 20)

Úgy érzed, az utóbbi időben a legkevésbé sem úgy alakul a magánéleted, mint ahogyan azt eltervezted, s ez eléggé elkeserít. Fogalmad sincs mit rontasz el vagy mit kellene másképp csinálnod ahhoz, hogy másokhoz hasonlóan végre te is megtaláld a boldogságot. Tekints a jövőbe, hiszen egészen biztosan vannak új lehetőségek, új élmények, melyek csak rád várnak. Amennyiben nyitott szemmel jársz, abban az esetben jó eséllyel kerülhetsz kapcsolatba azzal a személlyel is, aki talán érkezésével az új szerelmet is elhozza majd neked. Légy tehát optimista, s kellőképpen nyitott is ahhoz, hogy rád találjon a szerencse!