Heti horoszkóp szeptember 18-24.: a Skorpiókat eléri a változás szele, a Bakokra tanulságos hét vár

HETI HOROSZKÓP SZEPTEMBER 18-24.

KOS (március 21-április 20)

Komoly célok elérését tűzted ki magad elé, melyhez az előtted álló hét egyfajta ugródeszka lehet. Hatalmas lendülettel futsz neki az előtted álló akadályoknak, melyekkel kapcsolatban úgy érzed, nincs az a magasság, amelyet ne tudnál megugrani. Légy azonban óvatos, hisz ez a fajta túlzott magabiztosság lehet az, ami csapdába csal, hiszen az elvakító reflektor a látási viszonyomat jelentősen rontja, mely a hibázás lehetőségét egyre növeli. Igyekezz tehát reálisan bemérni azt, hogy mire vagy képes, ne akarj többet, szebbet, jobbat elérni, inkább lassabban juss messzebre, mint gyorsan, bukdácsolva. Adj időt magadnak, hisz nem hajt a tatár!

BIKA (április 21-május 20)

Az előtted álló héten a szokásosnál nagyobb falattal küzdesz, mely rögtön az első lépéseknél kiderül, hiszen akárhogy igyekszel, nem igazán tudsz megbirkózni vele. Semmi baj, nem szégyen bevallani, hogy te sem vagy tökéletes, bizony vannak olyan szintek, amelyekhez még nem nőttél fel, ezzel azonban semmi gond nincsen. Kérj segítséget olyan személyektől, akik nálad jobban értenek ahhoz, amit csinálnak, azoknak pedig ne higgy, akik csupán az erdőbe szeretnének bevinni!

IKREK (május 21-június 21)

Kellemes meglepetés vár rád az előtted álló héten, mely egy hozzád közel álló személytől érkezik, bearanyozva a mindennapjaidat. Hálás vagy érte, hogy a sűrű rengetegben épp akkor érkezik valaki, aki akkor kedveskedik neked, amikor egyáltalán nem számítasz rá. Igyekezz úgy tekinteni erre a jelre, hogy ez most segít neked átvészelni a nehezebb napokat és tarthatja benned a lelket, amíg a végére nem érsz valamennyi, nehezebb feladatnak. Ne engedd, hogy a negatív impulzusok irányítsanaj, engedd a pozitívakat közel magadhoz és örülj annak, hogy vannak körülötted, akik számára fontos a boldogságod!

RÁK (június 22-július 22)

Az előtted álló héten dűlőre kell jutnod egy bizonyos dologban, mivel azonban fogalmad sincs, miképp dönts, épp ezért fűhöz-fához szaladgálsz, hátha valaki megmondja, merre is legyen az irány. Minél több ember véleményét kéred azonban ki, annál nagyobb lesz az esély arra, hogy teljesen összezavarodsz, hiszen nincs két azonos vélemény, egyre több és több különöző állásfoglalást hallasz, melynek nyomán rá kell jönnöd, csak is te döntheted el, miképp cselekedj. Ez is azt bizonyítja, hogy kívülálló személyek, szubjektív véleményt alkotva nem fogják tudni helyetted megmondani, mit csinálj, ez a te dolgod, igyekezz tehát magad vállalni a felelősséget!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Irdatlan lelkesedéssel futsz neki az előtted álló hétnek, nem vagy ugyanis az az egyhelyben ülő típus, szereted, ha zajlanak körülötted ag események. Ahogy mindig, úgy most is igyekszel mindenben a pozitívumot látni, mely hozzáállás gyakorlatilag legyőzhetetlenné tesz. Bármilyen akadállyal és váratlan helyzettel képes leszel megküzdeni, amennyiben a hét minden napján törekszel arra, hogy koncentráltan, ne százfelé figyelve végezd a feladataidat. Nagy dolgokra vagy hivatott, az egyszer biztos!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Úgy érzed, olyasfajta rejtély húzódik a háttérben körülötted, amelynej hosszútávú hatása téged is jócskán érinthez, épp ezért gondolod azt, hogy mindenképp utána kell járnod ahhoz, hogy egyszer, s mindenkorra kiderüljön, ami a felszín alatt van. Amennyiben nem csupán a pletykaéhség az, ami mozgat, abban az esetben finomat kezd el körbejárni az ügyet, felkészülve arra, hogy olyasmire derülhet fény, ami nem feltétlenül okozza a legnagyobb örömet sem számodra, sem pedig mások számára. Jobb azonban az ilyesmivel gyorsan szembesülni, mintsem egyfajta szemellenzővel, látszólagos boldogságban élni, nem igaz?

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Új célt sikerül megfogalmaznod magadnak az előtted álló hétre, melynek eléréséhez végre megtalálod azt az útvonalat, amely elvezet majd a sikerhez. Mivel azonban igen-igen rögös útról van szó, épp ezért igyekezz egyszerre csak arra koncentrálni, hogy egyik lábadat a másik után tedd annak érdekében, hogy ne ess hasra. Fegyverkezz fel önbizalommal, kitartással és akaraterővel, mert nagy szükséged lesz rá ahhoz, hogy saját magadnak és a körülötted élőknek is be tudd bizonyítani, mire is vagy képes tulajdonképp!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Viszonylag hosszabb ideje vannak olyasfajta gondolataid, hogy vajona megfelelő helyen vagy-e az életednek ezen szakaszában. Hiszen akárhogy is gondolkodsz, abszolút nem vagy biztos abban, hogy hosszútávon jót tesz neked, ha a jelenlegi helyzetben maradsz. Amennyiben úgy érzed, változtatnod kellene, ne késlekedj, gondold végig, hogyan tudnál mihamarabb pontot tenni a dolog végére és ha megtalálod a megoldást, változtass! Amennyiben ugyanis sokáig így maradsz, a jelenlegi formában, abban az esetben csak bele fogsz savanyodni a mindennapokba!

NYILAS (november 23-december 21)

Az előtted álló héten olyasmivel kapcsolatban vívhatsz szélmalomharcot, aminek úgy tűnik, semmi értelme, nem látszik ugyanis, hogy hosszútávú eredményt hozna. Ennek ellenére valamiért mégis kitartasz, hiszen amikor a többiek már lemondtak róla, te még mindig keményen dolgozol azért, hogy pont kerüljön az ügy végére. Kiitartásodnak végül meglepő eredménye születik, olyan váratlan fordulat lendíti ugyanis előre az ügyet, amely szavatolja majd a pozitív végkifejletet. Az elért sikert csakis kitartásodnak és magabiztosságodnak köszönheted és a környezeted is elismerően bólint. Légy büszke magadra!

BAK (december 22-január 20)

Tanulságos hét lesz az, ami rád vár, csupa-csupa olyan történés határozza ugyanis meg a mindennapokat, amelyek egyfelől élményt jelentenek számodra, másfelől pedig épülhetsz, tanulhatsz belőlük, arról már nem is beszélve, hogy a lelki életedre hatással lesznek. Általában nem vagy filozofikus típus, előnyben részesíted a kézzel fogható dolgokat, ez esetben azonban eléggé elgondolkodtatnak azok az események, amelyek történnek veled és körülötted. Hogy ebből képes legyél levonni a számodra legmegfelelőbb konzekvenciát, mélyebben el kell méláznod a dolgokon, miért pont számodra tartogatta az élet!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Az előtted álló héten folyamatosan próbálsz a környezeteddel megértetni egy számodra teljesen egyértelmű dolgot, ám sajnos mindhiába, be kell ugyanis látnod, hogy egyszerűen nem hajlandóak kötélnek állni. Nem akarják megérteni az álláspontodat, épp ezért nem is fogadják el, semmilyen szempontból. Ne rugózz azonban túl hosszan ezen, fuss neki egy utolsó körnek és amennyiben nem sikerül megérteniük a mondanivalódat, abban az esetben járd inkább a saját utadat, mások pedig majd boldogulnak, ahogy akarnak!

HALAK (február 20-március 20)

Egyelőre bizonytalan vagy a terveiddel kapcsolatban, nem tudod, hogy melyik úton indulj el ahhoz, hogy a kitűzött célod a lehető legkevesebb buktatóval elérd. Az előtted álló héten akad azonban valaki, aki a legnagyobb önzetlenséggel osztja meg veled azt, hogy merre érdemes indulnod ahhoz, hogy a végén biztosan elérd a célodat. Hallgass rá, hisz mivel neked fogalmad sincs arról, milyen fába vágod a fejszédet, így mindenképp hasznodra fog válni az, amit tanácsként kapsz. Legyen benned bátorság, akaraterő és céltudatosság, ezek ugyanis elengedhetetlenek ahhoz, hogy végül elérd a célodat!