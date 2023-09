Heti horoszkóp szeptember 11-17.: a Bikáknak több önbizalomra van szükségük, az Oroszlánok jó úton járnak a siker felé

HETI HOROSZKÓP SZEPTEMBER 11-17.

KOS (március 21-április 20)

Hatalmas megnyugvással veszed tudomásul, hogy minden ügyed szinte kifogástalanul alakul, a rengeteg viharfelhő kezd eloszlani, így a te vérnyomásod is visszaállhat végre a normál tartományba. Nem merted elhinni, hogy van benned ennyi kitartás, hogy megtalálod azt a kapaszkodót, amit meg tudsz ragadni ahhoz, hogy bele ne fulladj a nagy sodrásba, ám valahogy mégis sikerült, így az előtted álló héten egy kicsit végre szusszanhatsz, más dolgokkal is foglalkozhatsz. Mindemellett érdemes rajta tartanod a szemedet a folyamatban lévő ügyeken, hisz bármikor adódhat olyan váratlan fordulat, amely mindent megváltoztat, ha nem avatkozol be gyorsan és hatékonyan!

BIKA (április 21-május 20)

Mindenáron bizonyítani szeretnél valakinek, akivel kapcsolatosan valami oknál fogva azt gondolod, hogy abszolút feljebbvaló nálad, neked pedig sokkal többet kell az asztalra tenned, hogy elismerje a tudásodat. Ne az lebegjen azonban folyton a szemed előtt, hogy kevesebbet érsz, mint mások, hisz neked is vannak olyan tulajdonságaid, amelyeken mások ámulnak el. Igyekezz levetkőzni a kisebbségi komplexust és add magad, abból nem lehet probléma! Nem kell neked ugyanolyannak lenned, mint mások!

IKREK (május 21-június 21)

Szeptember második hetében valaki belekényszerít egy olyan helyzetbe, amelyben tisztességtelen eszközökkel próbál kicsikarni belőled olyasféle információkat, amelyek a legkevésbé sem tartoznak rá, neked pedig eszed ágában sincs megosztani vele, egyetlen apró részletet sem. Épp ezért állj a sarkadra és határozottan hozd a tudtára, hogy nagyon rossz ajtón kopogtat, mert bármit is szeretne megtudni, semmilyen információval nem fogsz szolgálni. Ne engedj a nyomásnak, állj ki magadért és azért, hogy ilyesfajta eszközökkel manipulálni próbáló személyek semmiképp ne érvényesülhessenek egyetlen, ehhez hasonló szituációban sem!

RÁK (június 22-július 22)

Úgy érzed megrekedtél egy bizonyos folyamatban, gyakorlatilag bármit próbálsz, egyszerűen nem tudsz elmozdulni a jelenlegi pontról, ennek köszönhetően kezdesz kétségbeesni. Mivel azonban semmiképp nem szeretnél ebben a helyzetben maradva végleg kiégni a motiválatlanság és a monotonitás miatt, épp ezért ülj le, gondold végig, miképpen tudod a leglogikusabban megoldani a dolgot. Amennyiben azt érzed, hogy már kihoztál mindent, ami tőled telik, akkor kérj segítséget, hisz a gyengeséged bevallani nem szégyen!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Úgy tűnik, végre megtaláltad azt az útvonalat, amelyet érdemes követned ahhoz, hogy annak végén a sikerre koccinthatss. Ennek érdekében ne hagyd, hogy bárki befolyásoljon, arra menj, amerre te gondolod és érdemesnek tartod, hiszen a következményekkel is neked kell majd számolnod, nem a kéretlen tanácsadóknak, legyen az akár pozitív, akár negatív eredmény. Legyen benned több kitartás és akaraterő, rendezd a gondolataidat és magabiztosan menetelj előre. Senki nem mondta, hogy egyszerű lesz, ám a végén nagyon boldoggá tesz majd az, amit látni fogsz magad előtt!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Valaki a környezetedben olyasfajta kapandra készül, amely kockázatokban bővelkedik, te pedig szükségét érzed annak, hogy még azelőtt szólj neki, mielőtt baj lesz belőle l. Lehet, hogy az első pillanatban rossz néven veszi majd az őszinteségedet, de legalább volt valaki, aki figyelmeztette, mielőtt esetleg a szakadékba zuhanna. Ne akarj mindenáron a lelkére hatni, egyszerűen és tárgyilagosan hívd fel a figyelmét az általad veszélyesnek tartott manőverre. Részedről minden tőled telhetőt megtettél, ha ezután is úgy dönt, elindul, az már nem a te ügyed, a lelkiismereted megnyugtattad, figyelmeztetted, innentől az ő dolga, hogy melyik utat választja!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Olyasfajta hibát követsz el egy számodra fontos dologgal kapcsolatban az előtted álló héten, amely helyrehozhatatlannak látszik. Emiatt hajlamos lennél feladni az egészet, ám azt is pontosan tudod, hogy amennyiben megfutamodsz, kárba vész az összes, eddig feláldozott energiád. Szedd tehát össze a gondolataidat, gondolkodj megoldás centrikusan és higgy abban, hogy menthető még a helyzet. Nem a szerencse juttatott el odáig, ahol most állsz, olyan tudás birtokában vagy, amelyet kevesen mondhatnak el magukról. Épp ezért ezúttal is bizonyíthatod rátermettséged és megmentheted a szituációt. Cselekedj, mielőtt késő lesz!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Akadnak bizonyos emberek a környezetedben, akik azért nem fogadnak el, mert a ellentétes álláspontot képviselsz az ő véleményükhöz képest. Emiatt konfliktushelyzetbe kerülhetsz az előtted álló héten, hisz könnyen ellened fordulhatnak. Ne foglalkozz azzal, hogy mások mit gondolnak, amennyiben a társadalomban elfogadott normákat képviseled, abban az esetben nem kell úgy élned az életedet, hogy beleilleszkedj a dominósorba. Persze nem árt, ha be tudsz illeszkedni, de ha az értékrendeddel nem egyezik az, amit mások képviselnek, nem is kell egyet értened velük!

NYILAS (november 23-december 21)

Úgy érzed, valaki titkol előled valamit, amihez neked is közöd van, de nem tartod bölcs döntésnek, hogy ajtóstól rontva a házba, konkrétan rákérdezz. Emiatt elkezded körbeszaglászni az ügyet és virágnyelven informálódsz a részletekről. Ez nagyon hamar feltűnik az illetőnek és a hátad mögött nevetve rajtad, visz be az erdő legmélyére. Jobban teszed, ha összeszeded magad és rákérdezel, mert így csak felesleges köröket futtok és te sem kerülsz közelebb a megoldáshoz! Jobb az ilyesmin gyorsan túl esni, de ne aggódj, nem biztos, hogy rosszul jössz ki a helyzetből!

BAK (december 22-január 20)

Valaki olyan súlyos titkot bíz rád az előtted álló héten, amely hatalmas teherként nehezedik rád. Bár a titkot nem illik másoknak elmondani, hisz akkor már nem titok többé, most mégis érdemes elgondolkodnod rajta, hogy keresel a környezetedben egy olyan független személyt, aki nem ismeri az illetőt, mégis könnyíthet rajtad azzal, hogy megosztod vele, még mielőtt összeroppansz a nagy teher alatt. Az élet nem mindig produkál egyszerű helyzeteket, de ezzel is tudnod kell megbirkózni, hisz ettől épülsz lelkileg, ezen kívül tapasztalatszerzés céljából sem utolsó.

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Úgy érzed, nagyon kevés időt töltesz azokkal az emberekkel, akik igazán fontosak számodra, annyira zsúfolt az életed mostanában, hogy egyszerűen nem jut időd saját magadra sem. Emiatt eléggé frusztrált vagy, hisz alapvetően számodra a prioritási sorrend legtetején álltak a szeretteid, ezután következtél te, majd valahol hátul szerepeltek azokat a dolgok, amelyek most igen nagy hangsúlyt kapnak. Ne bosszankodj emiatt, nem lesz ez mindig így, most csupán csak azért van ekkora súlya a munkának, mert nagy előrelépési lehetőségen dolgozol, amelyhez bizony szükséged van az időd és energiád túlnyomó részére. Ne aggódj, majd később bepótolod az összes időt, amelyet nem tudtál velük tölteni!

HALAK (február 20-március 20)

Egészen eddig a pillanatig menekültél egy bizonyos dolog elől, a lehető legmesszebbről igyekeztél elkerülni azt, hogy akár csak a közelébe is kerülj egy ilyen vagy akár ehhez hasonló szituációnak. Most azonban mégis bekövetkezett és te szíved szerint azonnal futásnak erednél. Ám amennyiben kicsit megnyugszol, legyőzöd az első pillanatban eluralkodni látszó félelmed, máshogy is tekinthetsz a helyzetre. Igyekezz úgy felfogni a dolgot, hogy ez egyfajta próbatétel, melyet ki kell állnod ahhoz, hogy feljebb léphess, hogy tapasztalatot szerezhess és elmondhasd magadról, hogy akarattal győzted le a félelmed. Ne fuss el az első percben, mert még sikereket is elérhetsz azokkal a dolgokkal, amelyek eddig a mumusaid voltak!