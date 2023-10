Heti horoszkóp október 9-15.: az Ikrek érdekes tapasztalatokat szerezhetnek, a Vízöntők felelősségteljes feladatban bizonyíthatnak

HETI HOROSZKÓP OKTÓBER 9-15.

KOS (március 21-április 20)

Olyasfajta feladatot kapsz az előtted álló héten, amellyel ezelőtt soha nem volt még dolgod, fogalmad sincs tehát arról, hogyan kezdj egyáltalán hozzá, hisz az útvonal teljesen ismeretlen számodra. Épp ezért, mielőtt eltévednél egyedül a sötétben, érdemes körülnézned a környezetedben és egy olyan személytől segítséget kérni, aki nem használja ki a gyengeségedet és önzetlenül segítő jobbot nyújthat, ezáltal hozzásegítve téged a feladat sikeres teljesítéséhez. Légy azonba résen a segítőd kiválasztásánál, nem mindenki olyan jó szándékú ugyanis körülötted, mint amilyennek mutatja magát! Ne dőlj be a mézes-mázos mosolyoknak, ha valakiben egyszer csalódtál már, akkor bizony nem ajánlott ismét kiszolgáltatnod magad neki!

BIKA (április 21-május 20)

Komolyra fordulnak az események egy bizonyos helyzetben az előtted álló héten, ami elsőre téged is megijeszt, szíved szerint ugyanúgy hátrálnál és mentenéd a bőröd, ahogy a többiek. Mivel azonban hirtelen mindenki tőled várja a megoldást, rá kell jönnöd, hogy ez bizony most nem az a játék lesz, ahol te felhúzhatod a nyúlcipőt és futásnak eredhetsz. Szedd tehát össze magad, lebegjen az a szemed előtt, hogy mindenki számít rád és neked ennek megfelelően kell cselekedned. Menni fog, csak bízz magadban és légy határozott!

IKREK (május 21-június 21)

Az előtted álló hét érdekes tapasztalatokat tartogat számodra, nem minden alakul ugyanis a terveid szerint, ám ezt egy cseppet sem bánod, hiszen olyan élményekkel gazdagodhatsz, amelyek hosszútávra lendületet adnak. Az első pillanatokban kissé a sötétben tapogatózól, hiszen cseppet sem vagy a komfortzónádban, ám a kalandok azok, amelyek tapasztaltabbá tesznek. Gondolkodj pozitívan, egyetlen percig ne hagyd, hogy a bizonytalanság irányítsa a tetteidet és meglátod, maradandó élményekke lehetsz gazdagabb!

RÁK (június 22-július 22)

Valakivel konfliktushelyzetbe keveredsz az előttedálló héten csak azért, mert egy bizonyos ügyben mindketten dominálni szeretnétek, az általatok képviselt álláspontok azonban abszolút nem közelednek egymáshoz. Ennek okán kialakul egyfajta rivalizálás kettőtök között, ami azt eredményezi, hogy akarva-akaratlanul egyfajta ellenérzés alakul ki egymás iránt. A kérdés csak az, hogy megéri-e a kiegyensúlyozott kapcsolatotokat befeketíteni azzal, hogy egy olyan ügyben kakaskodtok, ami abszolút jelentéktelen ahhoz képest, hogy egymás iránt mit éreztek. Érdemes tehát egy kompromisszumos megoldásra törekednetek, ha pedig semmiképp nem megy, akkor próbáljatok túllépni a dolgon, amennyiben ugyanis ebben a helyzetben ragadok, az helyrehozhatatlanul tönkreteheti a kapcsolatotokat!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Mindent megteszel azért, hogy a környezeted elismerjen és egyenrangú partnerként kezeljen, meglehetősen frusztrál ugyanis az, hogy egyfajta másodhegedűsként kezelnek. Amennyiben azonban elgondolkosz azon, hogy ki és miképp áll hozzád, abban az esetben rá kell jönnöd, hogy tulajdonképp elsősorban az számít, hogy a saját boldogságod milyen mértékű és csak azután lesz fontos az, hogy kinek mi a véleménye rólad. Ne teperj görcsösen, litereket izzadva azért, hogy bárkinek kivívhasd az elismerését, az az ő értékrendjük, ez pedig a tiéd!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Ugyan nem igazán szereted lezárni a dolgokat úgy, hogy azok nem úgy alakultak, ahogy az elején eltervezted őket, az előtted álló hét mégis úgy alakul, hogy nem tudsz már a végeredményen alakítani, bár még lenne mit javítani egy bizonyos feladaton. Emiatt kissé bosszús vagy, hisz egyáltalán nem így szeretted volna befejezni az egészet, ám most már úgysem tudsz mit tenni ellene, kénytelen vagy beletörődni a végkimenetelbe. Ne legyen emiatt lelkiismeret furdalásod, hisz te, magad mindent megtettél a célért, de be kell látnod, hogy vannak dolgok, amelyekre nincs ráhatásod. El kell fogadnod azt, hogy te is hibázhatsz anélkül, hogy észrevennéd, vagy hogy bármiféle akarat lenne mögötte. Ne csüggedj, legközelebb majd jobban sikerül!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Az előtted álló hét nem indul épp pozitívan számodra, egyszerűen azt érzed, hogy semmi sem sikerül, nem tudsz túllendülni bizonyos dolgokon, annak ellenére, hogy korábban ez játszi könnyedséggel ment. Fogalmad sincs, mi lehetne az az inspiráció, amely ezen a holtponton segíthetne túljutni, hisz ez az állapot sokáig így semmiképp nem tartható. Érdemes egy időre kizárnod a külvilágot, ne foglalkozz semmi mással, csakis arra koncentrálj, hogy összeszedd magad, mindent rendelj alá annak, hogy lelkileg egy kicsit épülhess, hiszen így nem nagyon lesz feljebb. Szentelj magadra egy kis időt, csináltasd meg a hajad, vagy a körmeid, de mindenképp olyasmivel foglalkozz, amely kellő lendületet ad a továbblépéshez és a jelenleginél pozitívabb életszemléletet adhat. Ne feledd, nincs lehetetlen, csak tehetetlen!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Olyasfajta szituációba sodor az élet az előtted álló héten, amelyben neked kell kimondanod a végszót egy bizonyos üggyel kapcsolatban. Mivel azonban nem szereted az ehhez hasonló helyzeteket, ahol ekkora, sziklányi teher nyomja a vállad, ennek megfelelően nem is epedsz el az egyszemélyes esküdtszék szerepétől. Ne ess kétségbe, gondolkodj logikusan, hiszen olyasfajta Jolly Joker van most a kezedben, amelynek segítségével saját magad dönthetsz fajsúlyos dolgok felett. Jól gondold át a döntésed és mihamarabb mondj feketét vagy fehéret, hisz sok múlhat most ezen!

NYILAS (november 23-december 21)

Akad egy személy a környezetedben, aki minden energiáját arra áldozza az előtted álló héten, hogy meggyőzzön valamiről, amiben te az első perctől fogva nem hittél, ahogy egy lukas garast nem adnál érte most sem. Érdemes azonban elgondolkodnod a dolgon, minden apró részletében merülj el és csak azután mondj rá nemet, ha mindenképp meg vagy győződve arról, hogy nem fogtok jól kijönni a helyzetből. Amennyiben látsz egy szikrányi esélyt arra, hogy pozitív végkimenetele legyen, abban az esetben érdemes eljátszanod a gondolattal, hogy mi lenne, ha mégis engednél a nyomásnak, hallgatnál az illetőre és adnátok egyetlen lehetőséget annak, hogy nyertesként gyertek ki belőle. Ne mondj azonnal nemet, csak azután dönts, hogy mindent mérlegeltél!

BAK (december 22-január 20)

Az előtted álló héten abszolút magabiztossággal, a terveid szerint haladsz előre, amikor gyakorlatilag a semmiből olyan helyzet adódik, amely azonnali beavatkozás nélkül beláthatatlan következményekkel járna. Most állj tehát a sarkadra, amíg nem késő és addig igyekezz hatékonyan közbeavatkozni, amíg még van rá lehetőséged. Bár sokan lemondtak már a dologról, te mégis pontosan tudod, hogy megvan benned a megfelelő tudás, kellőképp tapasztalt és kreatív vagy, így tehát nem kell aggónod amiatt, hogy olyasmi történik, amely negatívan befolyásolná a végkimenetelt. Csak bízz magadban, illetve a tervedben és nem lehet az az akadálypálya, amin ne tudnál gond nélkül végigmenni! Hajrá!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Az előtted álló héten felelősségteljes feladatot bíznak rád a feletteseid, elvárva tőled, hogy kisujjból kirázd az egészet. Mivel azonban rögtön az elején látod, hogy olyasmiben kell bizonyítanod, amely gyakorlatilag a veszett fejsze nyele, így arról is meg vagy győződve, hogy csupán az usődet vesztegeted az egésszel. Mivel azonban a feladat el nem végzéséből adódóan kellemetlen helyzetbe is kerülhetsz, épp ezért egyszerűen muszáj valami eredményt záros határidőn belül felmutatnod. Mivel azonban nem igazán szeretnéd olyasmihez adni a neved, amely mögött semmi értelem nincs, ezért igyekezz logikus magyarázattal megértetni a feljebbvalókkal, hogy miért nem érdemes ezzel sokáig vesződni. Ha kellőképp megbíznak benned és adnak a szavadra, akkor nyert ügyed van!

HALAK (február 20-március 20)

Egy általad nem túl pozitívnak vélt dologra derül fény mások előtt az előtted álló héten, amely miatt joggal érzed magad kellemetlenül, nem szeretted volna ugyanis, ha az egész Világ erről a bizonyos dologról csámcsogott volna megállás nélkül. Nem érdemes azonban sokáig bosszankodnod emiatt, ha már kiderült, nyugodtan vállald fel, hisz ez is te vagy, ez is az életed része, a múltat pedig megváltoztatni már úgysem tudod. Ne aggódj, mindenkinek vannak olyasfajta titkai, vagy negatív élményei, amelyeket legszívesebben örökre elfelejtenének, nem tr vagy az egyetlen ebben a civilizációban, akiről valami olyasmi derül ki, amire nem a legbüszkébb. Minden csoda három napig tart!