Heti horoszkóp október 30-november 5.: a Rákok szeretnék megőrizni a függetlenségüket, a Szüzeknek érdemes más irányt venniük

HETI HOROSZKÓP OKTÓBER 30-NOVEMBER 5.

KOS (március 21-április 20)

Az előtted álló héten jóhiszeműségednek fizetheted meg az árát, valaki ugyanis csúnyán kihasznál, melyet soha nem feltételeztél volna, a csalódás emiatt tehát olya mértékű, hogy megremeg az emberekbe vetett hited. Ne omolj össze, szerencsére nem áll olyan közel hozzád az illető, ráadásul nem is az életed múlt a dolgon. Igyekezz a jövőben nyitott szemmel járni, ha elég éber vagy ugyanis, nem érhetnek nagy meglepetések. Ebből a helyzetből is okultál és tapasztalatot szereztél, nem minden esetben jó az, ha magadra vállalod a naiva szerepét!

BIKA (április 21-május 20)

Olyasfajta ügyet veszel a nyakadba az előtted álló héten, amelyet, körülötted már mindenki feladott, te azonban mindenáron teljesíteni szeretnéd. Mielőtt azonban túl kemény fába vágod a fejszédet, ami beletörik, előtte igyekezz mérlegelni, hogy megéri-e belemásznod valamibe, ami egyfelől nem biztos, hogy teljesíthető, másfelől még a környezeted nemtetszését is kiválthatod vele. Jobban teszed, ha néha hátrahagyod azt, ami nem neked való és inkább olyasféle kihívásokat keresel, amelyek teljesíthetőek!

IKREK (május 21-június 21)

Rendkívül felelősségteljes dologra vállalkozol az előtted álló héten, mellyel azonban nem biztos, hogy egyedül meg tudsz birkózni. Az első pillanatban ugyanis nagyon úgy fest a helyzet, hogy meghaladja az eddigi tudásodat és tapasztalatodat. Ne ess azonban kétségbe, keress valakit a környezetedben, aki nálad több tapasztalattal rendelkezik, s ne szégyellj segítséget kérni, mielőtt eszeveszett vesszőfutásba kezdesz. Ha már a határaidat feszegeted, tedd úgy, hogy annak legyen is kézzelfogható produktuma. Nincs ezzel semmi baj, ha tudsz tanulni és tapasztalatot szerezni belőle, ha pedig sikerül némi segítséggel teljesíteni a küldetést, okulj belőle!

RÁK (június 22-július 22)

Az előtted álló héten valaki mindenáron utat akar mutatni neked, mely abszolút nincsen ínyedre. Nem is kell engedned, hogy bárki terelgessen, állj ki magadért és határozottan, mégis diplomatikusan hozd az illető tudtára, hogy nem szorulsz segítségre, önálló személy vagy ugyanis, teljesen önálló gondolatokkal. Mindenképp ügyelj azonban a hangnemre és a kifejezésmódra, hiszen ahhoz, hogy megértesd valakivel a mondanivalódat, még nem kell vérig sértened vagy megaláznod senkit. Ne bonyolítsd az életedet feleslegesen!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Az előtted álló hét abszolút zökkenőmentesen alakul, minden számításod bejön, így hamarabb be tudod fejezni a tervezett dolgokat. A nap hátralévő részében csak magadra figyelj, olyan elfoglaltságokat keress, ami csak rólad szól, és ne hagyd, hogy bárki megakadályozzon ebben! Menj el nyugodtan vásárolni, ül be valakivel egy moziba, vagy egyszerűen csak beszélgessetek az élet nagy dolgairól egy finom kávé mellett! Időnként neked is szükséged van kis ellopott időre, amit csak magadra fordíthatsz! Hidd el, ezután sokkal hatékonyabb leszel majd minden szempontból!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Az előtted álló hét bizony nem úgy alakul a számodra, ahogyan azt eltervezted, ám még mindig nem késő visszafordulni és más irányt venni. Neked is megengedett időnként a tévedés lehetősége, nem vagy tökéletes, de ezt vállald fel bátran, hisz nem kell ezután lesütött szemmel, szégyenkezve járnod! Igyekezz végiggondolni, hol hibáztál és merre kell menned ahhoz, hogy végül gond nélkül elérd a célodat. Bizonyosan tudni fogod, mit kell majd ezután másképp csinálnod, mindenből le tudod ugyanis vonni a megfelelő konzekvenciát. Ne keseredj el, ne add fel, csak menj tovább az utadon, mert a végén nagyon elégedett leszel!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Fontos dologban kell dűlőre jutnod az előtted álló héten, valahogy azonban nem tudod, hogy a mérleg melyik serpenyőjébe helyezd a súlyt ahhoz, hogy végül jól gyere ki a helyzetből. Ülj le és gondold át alaposan a pro és kontra érveket, hogy mi lehet az, ami a hasznodra, illetve a hátrányodra válik. Amennyiben túl gyengének érzed magad ahhoz, hogy kimond a végső szót, nyugodtan keress egy hozzád közelálló személyt és oszd meg vele az aggályaidat, hátha ketten megtaláljátok a megoldókulcsot erre a bizonytalan helyzetre!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Hosszú ideje harcolsz kitartóan egy számodra nagyon fontos ügyért, ami az előtted álló héten végül megoldódni látszik. Rendkívül boldoggá tesz a tudat, hogy megérte a sok fáradságot, az időt és az energiát, hisz mindez most bőséggel térül meg. Büszkeséggel tölt el a tudat, hogy kitartottál, s te magad sem gondoltad volna, hogy valaha sikerül elérni azt, amit szerettél volna. A hosszú út után végre lazíthatsz kicsit, gyűjts energiát, hiszen ez egy rövid munkahét, így szusszanhatsz egyet, mostantól pedig csak az lebegjen a szemed előtt, hogy kellő önbizalommal és akaraterővel bármi sikerülhet!

NYILAS (november 23-december 21)

Ugyan rendkívüli módon szeretnél elérni egy bizonyos dolgot, jelen pillanatban mégis úgy tűnik, hogy az utad sokkal kacskaringósabb, mint amilyennek az elején gondoltad. Nem érdemes azonban feladnod csak azért, mert egy kicsivel több akadályt kell megugranod, vedd elő azt a tudást, akaraterőt és tapasztalatot, ami ott rejlik benned. Csupán egy fontos ügy kell ahhoz, hogy mindez felszínre kerüljön, állj biztosan a lábadon és ne hagyd, hogy megingasson a nehézségi fok. Csak előre nézz és használd a szuper erődet!

BAK (december 22-január 20)

Kitűzted magad elé egy mások számára megugorhatatlannak tűnő cél elérését, mely jelen pillanatban a legfontosabb számodra. Mivel azonban idő közben te is rájössz arra, hogy telis tele van olyan részletekkel, amelyekkel nem számoltál, ennek okán kissé meginog a magabiztosságod, elgondolkodsz azon, hogy talán neked is fel kellene adnod a dolgot és teljesíthetőbb célokat kitűzni. Mielőtt azonban hátat fordítasz mindennek, előtte mindenképp ülj le, s gondolkodj azon, hogy vajon mit tettél meg azért, hogy elérd a célodat. Amennyiben azt a konklúziót vonod le, hogy valóban semmit nem tudsz már bevetni és még mindig nem kerültél közelebb a kézzel fogható eredményhez, abban az esetben tényleg érdemes teljesíthetőbb célokat keresned!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Az előtted álló héten elérkezik a pillanat, hogy kitörj a hétköznapok szürkeségéből és olyan útra lépj, amely elvezet a sikerhez, a teljesség és elégedettség érzéséhez. Ennek érdekében egyes hátráltató tényezőket le kell ráznod magadról és csak arra érdemes fókuszálnod, ami valóban fontos és elengedhetetlenül szükséges a célod eléréséhez. Az első lépések garantáltan nem lesznek könnyűek, ám ha hiszel magadban és valóban el szeretnéd érni azt, amit megálmodtál, akkor nem lesznek majd olyan akadályok, amelyeket ne tudnál legyőzni!

HALAK (február 20-március 20)

Az előtted álló héten valaki folyamatosan megpróbál beleköpni a levesedbe egy bizonyos projekt kapcsán. Mivel te ezt tökéletesen érzékeled, így jobb, ha leülsz és rákérdezel, pontosan mi az a probléma, amely miatt egy kicsit sem kívánja az illető a javadat. Értesd meg vele, hogy nem szeretnél senkinek ártani, ám amennyiben nem hagy érvényesülni, gondoskodni tudsz róla, hogy már csak az eredményről értesüljön. Nem kell eltűrnöd, hogy valaki így viselkedjen veled!