Heti horoszkóp október 23-29.: az Ikrek önmaguk védelmében állhatnak ki, a Mérlegek igyekeznek több fronton is helyt állni

HETI HOROSZKÓP OKTÓBER 23-29.

KOS (március 21-április 20)

Úgy érzed, valahogy elakadtál egy bizonyos projektben, melyből sehogy sem tudsz továbblépni, így be kell látnod, hogy külső segítségre szorulsz. Keress a környezetedben egy olyan személyt, akit alkalmasnak látsz arra, hogy a segítségedre legyen, akit kellőképp megbízhatónak tartasz és tudod, hogy nem fog visszaélni a helyzeteddel. Ezúttal sajnos nincs más választásod, mint teljes mértékig rábízni magad valakire, aki érti a dolgát és nem a sötét erdőben bolyong, hisz az nem segítség számodra. Ha ketten vagytok, sokkal előbb megtaláljátok a fényt az alagút végén, te pedig hálás lehetsz az illetőnek. Csak arra vigyázz, hogy jól válassz megmentőt!

BIKA (április 21-május 20)

Hosszabb ideje bánt egy bizonyos dolog, ennek ellenére nem igazán szeretnél szembenézni vele, attól tartasz ugyanis, hogy kellemetlen helyzetbe kerülsz emiatt és nem fogod tudni megfelelően kezelni a helyzetet. Be kell azonban látnod, hogy sokkal nagyobb megkönnyebbülés lesz, ha sikerül legyőznöd a félelmeidet, illetve a gátlásaidat és megoldás centrikusan gondolkodva bátran felállsz és le mered zárni a helyzetet. Nem érdemes tovább húznod az időt, mert ez előbb-utóbb teljesen rányomja majd a bélyegét a közérzetedre, amely csak megnehezíti a szituációt. Legyél bátor, ne feledd, aki mer, az nyer!

IKREK (május 21-június 21)

Az előtted álló héten arra kell rájönnöd, hogy valaki a környezetedben igyekszik kihasználni és a hátadon felkapaszkodva sikereket elérni anélkül, hogy téged belevonna bármibe is. Mivel tőled abszolút távol áll az ilyesfajta hozzáállás, épp ezért igyekezz mihamarabb az illető tudomására hozni, hogy pontosan tudod, mi a célja és ahelyett, hogy kihasznál, sokkal érdemesebb lenne együttműködést tanúsítania és tisztességes módszerekkel segítséget kérni. Magyarázd el neki, hogy a te érdemeidet sem a szél hordta össze, saját magad dolgoztál meg mindenért. Ha logikusan irányba helyezned, akkor lehetséges módon ő, maga is rá fog jönni arra, hogy érdemes a saját erejéből megmásznia a hegyet!

RÁK (június 22-július 22)

Alapvetően az a típusú ember vagy, aki nem szereti a kockázatos játékokat, ennek megfelelően minden helyzetben arra törekszel, hogy a biztonsági zónán belül lavírozhass el különösebb kihívások nélkül, emiatt kissé egysíkú az életed. Az előtted álló héten azonban mégis elgondolkodtató lehetőség akad az utadba, amely az első pillanatban kissé ijesztő lehet számodra, ám korántsem biztos, hogy hagynod kellene elúszni az árral. Próbálj a félelmeiden úrrá lenni és gondolj bele, hogy milyen sikerélményed lehet, ha nem félsz nekiindulni akár az ismeretlennek is. Hagyd el a komfortzónádat egy rövid időre és meglátod, hogy meglesz a gyümölcse, időnként pedig érdemes a határaidat kicsivel feljebb. tolni annak érdekében, hogy tapasztalatot szerezhess!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Az előtte álló héten olyannyira összetornyosulnak a megoldásra váró feladatok, hogy azt sem tudod, mikor és mihez kezdj velük. Azt hitted, elegendő időd van mindenre, ám valahogy az utolsó pillanatig csűrtél-csavartál mindent. Ennek köszönhetően juthatsz oda, hogy kapkodva kell pontot tenned egyik-másik ügy végére, akár befejezetlenül is. Szerencsére elég edzett vagy, van benned megfelelő tudás és tapasztalat, így nem fog gondot okozni egy kis rohanás, de legközelebb mindenképp igyekezz úgy taktikázni, hogy a végén ne te sodródj kalamajkába

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Az előtted álló héten valaki mindenáron szeretne megoldani egy bizonyos helyzetet helyetted, ennek érdekében mindent meg is tesz, hogy a bizalmadat elnyerje. Te azonban nem is igazán tudod mire vélni az illető igyekezetét, hisz egyfelől számodra sem tűnik megugorhatatlannak az akadály, másfelől pedig szinte biztos vagy abban, hogy valamit várni fog cserébe. Épp ezért határozottan hozd a tudtára, hogy köszönöd szépen, egyedül is boldogulsz, másfelől nem vagy az a barterező típus. Ne engedd, hogy bárki az orrodnál fogva vezessen, elég rafinált vagy te ugyanis ahhoz, hogy átláss az álságosságon!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Több fronton szeretnél helyt állni az előtted álló héten, ennek eredményeképp egyre növekszik az esély, hogy valahol gödörbe lépj, amit nagy valószínűséggel igen nehezen fogsz feldolgozni, hisz pontosan tudod, hogy amennyiben nem akarnál egy fenékkel több lovat meglovagolni egyszerre, abban az esetben nem kellene abból a sajgó sebeidből rájönnöd arra, hogy mit érdemes bevállalnod és mi az, ami már meghaladja a képességeidet. Adj lejjebb az önmagaddal szemben támasztott elvárásokból, ne akarj két lábbal százfelé futni, koncentrálj egyszerre egy feladatra, hidd el, ha lassan jársz, sokkal tovább fogsz érni!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Október utolsó hetére aprólékosan dolgoztad ki a tervrajzot az előtted álló feladat megoldásához, a legkisebb esélyt sem hagyva a hibázásra. Noha a környezeted nem érti, miért kell egy falatot olyan hosszan rágnod, te mégis pontosan tudod, ahhoz, hogy magabiztosan végigvidd, amit elterveztél, le kell rajzolnod, hogy kinézni a dolog a gyakorlatba átültetve. Ne törődj vele, mit mondanak mások, azt csináld, amit jónak látsz és ne azt, amit az emberek elvárnak tőled, másképp hogyan is lehetnél önazonos?!

NYILAS (november 23-december 21)

Valaki az előtted álló héten borzasztó nagy csalódást okoz neked, amit igencsak övön aluli ütésként élsz meg. Az első pillanatban azt érzed, hogy gyakorlatilag elárultak, ennek okán úgy gondolod, hogy a jövőben nem állsz szóba az illetővel, melyet gyorsan a tudtára is hozhatsz. Van ugyanis neked is egy méltóságod, amit szeretnél minden körülmények között megőrizni. Ugyanakkor amennyiben a szóban forgó személy a bocsánatkérést választja, mint a békességhez vezető utat, abban az esetben ne zárkózz el, fogadd a gesztust, mely persze nem jelenti azt, hogy a kebledre kell ölelned. Tartsd meg nyugodtan a három lépés távolságot és legközelebb ne hozd magad ilyen helyzetbe!

BAK (december 22-január 20)

Hatalmas teherként nehezedik rád egy megoldatlan ügy, mely természeténél fogva nem feltétlenül tartozik másokra, épp ezért nem tudod csak úgy átadni valakinek. Nem érdemes azonban magad előtt görgetned a dolgot, hiszen addig bizonyosan nem tudsz felszabadulni, amíg ez az ügy lezárásra nem kerül, lehetőleg úgy, hogy a környezeted nem szerez róla tudomást. Igyekezz tehát mihamarabb megoldani, mert egészen addig, amíg el nem érted a célvonalat, nem lesznek nyugodtak az éjszakáid sem!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Ügy tűnik, hogy az előtted álló hét a legalkalmasabb arra, hogy végre elindulj az álmaid megvalósításának útján, ez pedig rendkívül nagy izgalommal tölt el. Hosszú ideje csinosítgatod már a tervrajzot, éppen ideje tehát, hogy mindent átültess a gyakorlatba, amit eddig csupán gondolatban vettél végig. Próbáld tartani magad a tervhez, ugyanakkor állj készen arra is, ha máshol kell bevenned a kanyart. Ha van benned elegendő kitartás és elég ügyes vagy, akkor a végén a lehető legzamatosabb gyümölcsöt szakíthatod le és fogyaszthatod el, mellyel a környezeted elismerését is jó eséllyel vívhatod ki!

HALAK (február 20-március 20)

Az előtted álló héten nézeteltérésed támadhat valakivel, méghozzá annak okán, hogy az igazságérzeted tombol benned egy bizonyos helyzetet illetően. Mielőtt azonban mélyebb konfliktus alakulna ki közöttetek, igyekezz higgadtan gondolkodni és intelligens, civilizált emberek módjára elmondani a véleményedet a szóban forgó üggyel kapcsolatosan, hiszen ha sikerül megértenie a lényeget, akkor talán sokkal hatékonyabban tud majd együttműködni. Ilyen egyszerű az egész, neked sem kell tehát agyonbonyolítanod!