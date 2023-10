Heti horoszkóp október 2-8.: a Bikák ügyei pozitív irányban változnak, a Skorpiók izgalmas híreket kapnak

HETI HOROSZKÓP OKTÓBER 2-8.

KOS (március 21-április 20)

Mindenáron valaki védelmére szeretnél kelni az előtted álló héten, amolyan szócsőként állsz ki és szónokolsz az illető nevében. Mivel azonban korántsem biztos, hogy pontosan meg tudod ítélni a helyzetet, emiatt nem is igen tudsz objektív véleményt alkotni. Bölcsebben teszed tehát, ha kizárólag magadra koncentrálsz, meghagyhatod másoknak azt, hogy adott esetben megvédjék magukat, ha úgy érzik. Te pedig sokkal nyugodtabban fogsz aludni, ha nem vállalsz feleslegesen felelősséget!

BIKA (április 21-május 20)

Úgy érzed, megváltozni látszanak a dolgok körülötted, de nem feltétlenül a negatív irányba. Ennek megfelelően kezded már látni a fényt a sötét alagút végén, ami nagy izgalommal tölt el, hisz nem gondoltad volna, hogy eljön majd az az idő, amikor felcsillan a remény arra, hogy kimozdulj a jelenlegi állapotból. Nélküled azonban semmi nem lehetséges, igyekezz tehát valamit tenni az ügy érdekében, kelj fel és indulj el végre abba az irányba, amerre mindig is szerettél volna menni!

IKREK (május 21-június 21)

Az előtted álló héten valaki pont akkor jön veled szembe, amikor kissé labilis lelkiállapotban vagy. Épp ezért talán kissé meggondolatlanul neki öntöd ki a szíved, amit gyakorlatilag az első pillanatban meg is bánsz. Nem tudod ugyanis, hogy mennyire bízhatsz meg benne, hisz nem annyira tartozik a közeli ismerőseid közé. Ha már kibeszélted magadból, felesleges idegeskedned, hisz visszacsinálni úgysem tudod a dolgot, jobb tehát, ha nem idegeskedsz miatta. Beszéld meg vele, hogy legyen szíves megtartani magának az információt, amennyiben pedig bizalmatlan vagy valakivel, abban az esetben inkább gondolkodj, mielőtt beszélni kezdesz!

RÁK (június 22-július 22)

Olyan érzésed van, hogy valaki a hátad mögött befolyásolni próbálja a dolgaidat, de ezt nyíltan nem meri vállalni előtted. Mivel neked egyáltalán nincs ínyedre a saját kontódra folyó játék, így inkább állítsd meg a folyamatot, mielőtt baj lesz belőle. Határozottan és világosan hozd értésére, hogy abszolút mértékben ellenzed, amit csinál, és nem vagy hajlandó elfogadni ezt a fajta háttérmunkát. Magyarázd el neki, hogy jobban teszi, ha inkább a saját dolgával törődik, te pedig úgy irányítod az életedet, ahogyan jónak látod, nincs szükséged a segítségnyújtás ezen formájára.

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Az a fajta ember vagy, aki szeret önmagáról gondoskodni, ennek megfelelően inkább egyedül oldod meg a gondjaidat, így a nehezebb szituációkat. Van azonban olyan helyzet, ami rajtad is képes kifogni, te pedig az utolsó pillanatig foggal-körömmel ragaszkodsz hozzá, hogy ne kelljen senkihez fordulnod. Be kell azonban látnod, hogy időnként sokkal jobb, ha keresel valakit, akiben megbízhatsz és megoszthatod vele a problémákat. Hidd el, az illető szívesen vesz majd át a terhekből és nem fog csalódást okozni. Te pedig próbáld elfogadni, hogy a szuperhősök is halandó emberek!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Az előtted álló hét a legalkalmasabb arra, hogy pozitív élmények révén töltsd fel az energiaraktáraidat és ne sajnáld magadtól a boldogsághormont sem. Használd ki az időt és vedd magad körbe olyan emberekkel, akik jó hatással vannak rád, s akiknek nagyon élvezed a társaságát. Csináljatok közös programot, ne riadjatok vissza a kalandosabb, extrémebb élményszerzéstől sem! Meglátod, ilyen nap után újult erővel, széles mosollyal és teljesen harmonikus lelki állapottal térsz majd vissza a munkához és a kötelezettségeidhez.

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Egyelőre nem nagyon érted, mi zajlik körülötted, nem-igen tudsz mit kezdeni a helyzettel, amihez egyáltalán nem vagy hozzászokva és ez némiképp frusztrál. Igyekezz azonban úgy hozzáállni a dolgokhoz, hogy minden a te érdekedben történik, és próbáld megérteni azt, ami most még nagyon homályos a számodra. Ha világossá válik minden, te sem fogod már magad olyan kényelmetlenül érezni, mert mindaz, amit most még nem értesz, később nagy segítségedre lesz abban, hogy a lehető legtöbbet hozd ki a helyzetből! Csak nyisd ki a szemed, hisz a megoldás ott hever előtted!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Olyan híreket kapsz október első héten, amelyekre egyáltalán nem számítottál, de teljesen felvillanyoznak, ennek okán mihamarabb szeretnél utánuk járni, hogy valóban számíthatsz-e valami pozitívumra. Adj azonban időt a helyzetnek, ne hajtsd türelmetlenül a lovat, mert ha mindenáron nyomulsz és befolyásolni próbálod, nem biztos, hogy a várakozásoknak megfelelően alakul a szituáció. Légy türelmes és meglátod, zamatos gyümölcsöt szakíthatsz a végén!

NYILAS (november 23-december 21)

Az előtted álló héten gyakorlatilag gőzerővel dolgozol a számodra fontos célok eléréséért, a nagy rohanásban azonban észre sem veszed, hogy hol a gödör, amelybe belelépve nem tudsz rossz helyen vetted be a kanyart, s ezért teljesen hibás irányba haladsz. Most azonban még nem késő lassítani, s megkeresni a helyes utat, amelyen logikusan és okosan tudsz haladni úgy, hogy ne kerüljön túl nagy áldozatba az, hogy időben és épségben célba érj. Ne akarj fejjel futni a falnak, hisz nem mindegy, hogyan szakítod át azt a bizonyos célszalagot!

BAK (december 22-január 20)

Szereted, ha tiéd az irányítás, ha te mondod meg, mikor és hol kell bevenni a kanyart az úton, gyakorlatilag folyamatosan igyekszel mindenen rajta tartani a szemed. Nem biztos azonban, hogy ez hosszútávon jó lehet, hiszen ha mindig te vagy az őrszem, az egyfelől roppant fárasztó számodra, másfelől pedig konfliktushelyzetet eredményezhet az, hogy nem engedsz másokat érvényesülni. Tanulj tehát meg lazítani, nem szükséges mindig topformában lenned, időnként engedd át másnak az irányítást. Lazíts végre egy kicsit, hisz nem kell folyamatos görcsben lenned, s félig nyitott szemmel aludnod!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Október első hetében egy általad menedzselt projekt nem úgy sül el, ahogy azt a feletteseid várták, melynek viszonylag rövid időn belül hangot is adnak. Mivel érzed, hogy van némi igazság abban, amit állítanak, épp ezért ugyekezz korrigálni, amit lehet, elismerve, hogy ez most nem úgy sikerült, ahogy azt teevezted. Ez azonban ne gátoljon abban, hogy olyasféle kihívásokban próbáld ki magad, amelyekben fejlődhetsz és tapasztaltabbá válhatsz. A lelkiismereted nyugodt lehet, hisz ezúttal is mindent megtettél, amit ebben a szituációban megtehettél, amennyiben pedig nem tudsz változtatni rajta, akkor vállald fel, hogy ez is te vagy!

HALAK (február 20-március 20)

Az utóbbi időben összegyűltek a megoldandó problémák, ennek okán mind mentálisan, mind pedig fizikai értelemben fáradtnak érzed magad. Annak érdekében tehát, hogy kicsit felszabadulj, az előtted álló héten vedd sorra ezeket a zavaró tényezőket és hideg fejjel gondolkodva, racionálisan próbálj megoldást találni rájuk. Kicsit jobb lesz, ha nyitott szemmel jársz és megoldáscentrikusan gondolkodsz, hisz az is lehet, hogy sokszor a megoldás közelebb van, mint hinnéd. Ne menj bele túl bonyolult dolgokba, inkább keresgélj a közvetlen környezetedben!