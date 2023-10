Heti horoszkóp október 16-22.: a Mérlegek túl magasra helyezik a lécet önmagukkal szemben, a Halak végre hallathatják a hangjukat

HETI HOROSZKÓP OKTÓBER 16-22.

KOS (március 21-április 20)

Magad sem hiszed el, de a siker sokkal előbb érkezik egy bizonyos ügyben, mint azt a kezdeteknél gondoltad. Az már csak a non plusz ultra, hogy számodra referencia személyek is elismerik a munkádat, akik nem-igen tartottak alkalmasnak arra, hogy jól tudsz majd kijönni a helyzetből és végül eredményes leszel. Épp ezért tekintenek rád elismerően, ami különösen jól esik, már csak ezért is megérte olyan szorgalmasan, kreatívan és hatékonyan dolgozni! Ha már így alakult, használd ki a hirtelen jött sikert, és igyekezz élvezni minden percét!

BIKA (április 21-május 20)

Úgy érzed, a folyó szépen folyik a maga medrében, neked pedig nem kell végre a tíz körmödet lerágnod azért, hogy a végén sikeres lehess. Egészen eddig zavart a bizonytalanság, de most valahogy megkönnyebbüléssel vegyített büszkeséget érzel, hisz mindent megtettél annak érdekében, hogy komoly eredményt mutass fel. Egyet ne feledj azonban: hátra csak akkor dőlhetsz, ha kézzel fogható produktumot tartasz a kezedben. Addig ne bízd el magad, nehogy a végén sajnálkozva kelljen nézned, ahogy elúszik a hajó!

IKREK (május 21-június 21)

Elfogyni látszik a türelmed egy bizonyos ügyben, ennek okán kezded el sürgeti a folyamatot az előtted álló héten. Azt azonban mindenképp tartsd szem előtt, hogy a meggondolatlanul hozott döntések általában nem végződnek jól és végül kellemetlen helyzetet is eredményezhetnek. Te is érzed ugyan a határidő közeledtét, illetve az ebből adódó feszültséget, gondold azonban végig többször, mielőtt cselekszel, hisz nyugodt szívvel így tudsz majd csak hátradőlni!

RÁK (június 22-július 22)

Az előtted álló héten nem hagy nyugodni egy bizonyos ügy, mely megoldatlansága okán okoz álmatlan éjszakákat. Mivel azonban jelen pillanatban nem tudod befolyásolni, épp ezért nem érdemes ezen feleslegesen emésztened magad. Próbáld elfogadni, hogy te minden tőled telhetőt megtettél és higgy abban, hogy előbb-utóbb minden a helyére kerül majd! Nem jó ötlet, ha sürgeted, attól ugyanis nem jutsz előrébb, hogy egyhelyben ugrálsz. Türelem!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Általában véve tudja rólad a környezeted, hogy te vagy az a személy, akire a szerettei, barátai bármikor, akár mostoha körülmények között is számíthatnak, hisz ott vagy nekik, legyen éjjel, vagy nappal. Segítőkészséged mindenki számára evidens, ennek okán bukkan fel egyre több személy, aki csupán kihasználni szeretne. Járj előttük egy lépéssel, ne legyél mások mártírja, a saját érdekedben érdemes meghúznod egy határvonalat és megállj parancsolni azoknak az embereknek, akikről pontosan látszik, hogy csak és kizárólag az érdek vezérli őket!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Egészen idáig nem merted felvállalni a véleményedet egy bizonyos ügyben attól való félelmedben, hogy mit gondolnak majd rólad, illetve hogy előbb-utóbb valaki biztosan kételkedni fog a szavaid hitelességében. Az előtted álló héten azonban ráébredsz arra, hogy tulajodnképp olyan emberek előtt mis-másolsz, akik nem is számítanak annyira, mint amennyire túlgondolod az egészet. Nem kell véka alá rejtened az álláspontodat, egész nyugodtan vállald fel, amit gondolsz, hiszen a véleményed abszolút mértékben téged tükröz. Történjen bármi, te mindig, minden helyzetben igyekezz önazonos maradni!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Az előtted álló héten túl magasra helyezed a lécet, amit tapasztalatlanságodból adódóan többszöri nekifutásraa is leversz. Ennek megfelelően kezded feladni a dolgot, úgy érzed, nem ez a te utad, könnyebb kihívásokat kellene tehát teljesítened. Igen, könnyen lehet, hogy nem vagy még felnőve a feladat teljesítéséhez, azzal azonban, ha megfutamodsz, soha nem fogsz tudni semmit elérni, csak és kizárólag azt, hogy örökké egyhelyben toporogsz majd, nem fogsz tudni feljebb lépni. Úgy érdemes minden feladathoz hozzáállnod, hogy persze, nem biztos, hogy elsőre sikerül tökéleteset produkálnod, amivel nincsen semmi baj, fuss neki újra és újra, hiszen feladni csupán a csomagokat szokták!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Hatalmas megnyugvással tölt el az, hogy végre sikerült megtalálnod azt a lelki harmóniát, amelyben egyszerűen nem foglalkozol azzal, hogy mások hogyan vélekednek rólad. Nem-igen tud befolyásolni az, ha megszólnak, akár a külsőd, a munkád, vagy a világról alkotott véleményed miatt. Nagyon jó teszed, bátran vállald fel önmagad, nincsen ugyanis szükséged arra, hogy bárki más értékrendjének megfelelj. Akik valóban szeretnek, elfogadnak így, akik pedig kritizálnak, azoknak úgysem vagy annyira fontos!

NYILAS (november 23-december 21)

Az előtted álló héten úgy hozza az élet, hogy az egyik bizalmas barátod segítségét kell kérned egy bizonyos dologgal kapcsolatban. Ne szégyelld ez ügyben megszólítani, hisz most nem az a fontos, hogy milyen nagy a büszkeséged, sokkal inkább az, hogy olyasfajta segítséget kapj, amellyel pontot tehetsz egy régóta húzódó ügy végére. Arra koncentrálj, hogy mihamarabb megoldd a kérdést, ne arra, hogy ezzel valaki adósává válhatsz. Ha igazán jó barátok vagytok ugyanis, akkor ilyesmi szóba sem jöhet!

BAK (december 22-január 20)

Nagyon lelkesen tervezed a dolgaidat az előtted álló hétre, fejben mindent apró részletességgel összeraktál, melynek mentén haladva, reményeid szerint sikerrel járhatsz. Nem kell azonban kőbe vésned semmit, fogadd el a körülötted felmerülő, építő jellegű segítséget és tanácsot, hisz több szem többet lát! Nem akarnak neked rosszat azok, akik tanáccsal látnak el, neked csupán csak szelektálnod kell, hogy mi az, ami hasznodra válik és mi az, amit ignorálnod kell, hisz nem visz előre. Csak okosan, ésszel törd at utadat, ne erővel!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Az előtted álló héten végre nem szorít semmiféle határidő, úgy tűnik tehát, hogy nem kell azon aggódnod, milyen nehézségek bonyolítják majd az életedet, hisz most a másodfokú egyenletek maguktól megoldódni látszanak. Nyugodtan átadhatod magad tehát azoknak a feladatoknak, amelyeket önmagadtól, szívesen végzel el, legyen szó akár munkáról, akár a ház körüli teendőkről, vagy hobbiról. Nem kell mindenen frusztrálnod magad, néha az is segít, ha hagyod az életed magától alakulni!

HALAK (február 20-március 20)

Noha nem a legfőbb ismérved az exhibicionizmus, nem te vagy a "megmondó" ember, időnként mégis hallatnod kell a hangodat a saját érdekedben, meg kell mutatnod, mennyire határozott tudsz lenni, azt, hogy benned is megvan a vezető egyéniség. Olyan helyzet adódik ugyanis az előtted álló héten, ahol egyszerűen nem lesz más választásod, mint kiállnod magadért. Hidd el, nem árt, ha a többiek is tudják, nem te vagy az ebihal a táplálékláncban!