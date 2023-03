Heti horoszkóp március 6-12.: új kihívások, inspiráló beszélgetések várnak

HETI HOROSZKÓP MÁRCIUS 6-12.

KOS (március 21-április 20)

Végre megtalálhatod a számításaidat az előtted álló héten, amikor sínre kerülhet minden körülötted, ez esetben pedig az elégedettség érzését senki nem veheti el tőled. Általában magabiztos vagy, megingathatatlan és teljesen nyugodt afelől, hogy jó úton haladsz. Az irigyekkel ne foglalkozz, mert mindig lesznek olyanok, akik a mások dicsőségét szeretnék a magukénak tudni. Ezzel önmagában nincs baj, csak maguk is dolgozzanak meg érte, ne a tiédre fájjon a foguk. Te ne törődj senkivel, csak magaddal foglalkozz, a saját lelki harmóniádnál nincs ugyanis fontosabb!

BIKA (április 21-május 20)

Általában véve kivételes hozzáállással bírsz, abszolút nem zavar, ha nem a terveid szerint alakulnak a dolgok, a legnagyobb lazasággal kezelsz minden helyzetet. Emiatt a többiek kicsit irigyek is rád, ők ugyanis sokkal görcsösebben próbálják megoldani a gondjaikat, ám mivel benned van egy olyan belső harmónia, épp ezért nem tud frusztrálni az, ha nem épp az elképzeléseid szerint történik valami. Arra azonban érdemes figyelned, hogy ne lazulj be túlságosan, vannak ugyanis olyan elementáris kérdések, amelyeknek muszáj kitenned az írásjelet a végére annak érdekében, hogy a lelki békéd megmaradjon. Dolgoz tehát azon, hogy megoldáscentrikusan gondolkodva, sikerrel tudj befejezni egy-egy nyitott mondatot!

IKREK (május 21-június 21)

Új kihívások kezdenek összeállni a fejedben, az azonban még nem kristályosodott ki benned, hogy hogy miként fogod teljesíteni őket, épp ezért ne rohanj, hisz az előtted álló héten bőven lesz időd arra, hogy álmodozz és alakítgasd a terveidet. Legyen az a prioritás, hogy fejben megfelelően felkészülj annak érdekében, hogy amikor elérkezik a pillanat, hogy cselekedned kell, akkor magabiztosabban állhass majd rajtkőre és könnyebben teljesítsd a távot. Nyugi, nem hajt a tatár, feltett lábbal is álmodozhatsz gond nélkül, időd ugyanis rengeteg van. Rendkívül pozitív az, hogy előre nézel, hogy vannak terveid, ennek köszönhetően több lábon tudsz majd állni a jövőben! Igazi profi vagy!

RÁK (június 22-július 22)

Valakivel korábban konfliktushelyzetbe kerültél, amelynek során az illető elég durván megbántott, így abszolút nem érzed, hogy neked kellene elnézést kérned és elsőként békejobbot nyújtanod. Amennyiben azonban másoktól várod, hogy felülkerekedjenek egy-egy ilyen helyzetben a megbántottságukon és nyissanak feléd, abban az esetben soha nem fogsz tudni békét kötni velük. Igyekezz tehát csiszolni a büszkeségeden és egy nagy levegővel nyitni a másik felé, hisz korántsem biztos, hogy te vagy az áldozat szerepében és fixen a másik hibázott. Egyébként is, túl sok energia megy el arra, hogy mindenképp haragudj bárkire is!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Az előtted álló héten végre minden adottá válik ahhoz, hogy nyélbe üss egy bizonyos dolgot, mely hosszabb ideje okoz már álmatlan éjszakákat. Annak érdekében tehát, hogy 100%-ban csak erre az egyetlen projektre koncentrálhass, zárj ki mindent és ne foglalkozz a zavaró körülményekkel. Hidd el, amennyiben megfelelő logika mentén mész végig a pályán, abban az esetben szinte biztosan nem veheti el senki tőled a győzelmet, ehhez azonban nagyon észnél kell lenned. Menni fog, csupán önbizalom kérdése az egész!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Új kalandok izgatják a fantáziádat, ennek köszönhetően gyakorlatilag az első szembejövő kihívásba bele is ugranál különösebb hezitálás nélkül, ez azonban könnyen nagy kalamajkába sodorhat az előtted álló héten. Valamennyi kihívás tekintetében ugyanis elég zöldfülűnek számítasz, épp ezért a testi épséged is veszélybe kerülhet. Mielőtt tehát ez bekövetkezne, még azelőtt érdemes meghúznod egy határvonalat és elismerned, ha valami a megugorhatatlan kategóriába tartozik. Nem szégyen bevallani, ha tapasztalatlan vagy, esetleg ha félsz bizonyos dolgoktól, nem kell fejest ugrani oda szakadékba egyetlen szál biztosító kötéllel. Használd a józan eszedet, mielőtt olyasmikre vállalkozol, amik komoly veszélybe sodorhatnak!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Nem épp a legkönnyebb helyzet adódik az előtted álló héten, mégis szerencsére lesz annyi lélekjelenléted, illetve rendelkezel annyi élettapasztalatod, hogy tudd, mit és hogyan kell tenned ahhoz, hogy a lehető legjobban gyere ki a feneketlen tűnő kútból. Ugyan szíved szerint teljesen más dolgokkal foglalkoznál, ezúttal azonban mégsem engedheted meg magadnak ezt a fajta luxust, csakis akkor, ha már sínen van minden körülötted. Nincs más teendőd tehát, mint határozottan cselekedni és a lehető legaktívabb részvétellel pontot tenni a dolog végére. Hajrá!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Kellemetlen beszélgetésben lehet részed az előtted álló héten, valaki ugyanis olyasfajta szívességet kér tőled, amely egyfelől túlmutat a kompetenciahatáraidon, másfelől pedig az értékrendeddel sem azonos. Épp ezért azon taktikázol, hogy mielőbb kitáncolj a helyzetből, mindezt anélkül, hogy megbántanád az illetőt, ám valahogy mindig arra a következtetésre jutsz, hogy a legrövidebb út az egyenes lesz. Ezen logika mentén mondd el tehát neki őszintén, hogy ugyan szíved szerint segítenél, ám a kérése olyan határokat lép át, ami nem a te asztalod. Teljes joggal mondasz nemet egy ilyen szituációban, most ugyanis az a fontos, hogy önmagadat megvédd, nem az, hogy másokat meg ne bánts!

NYILAS (november 23-december 21)

Nem igazán szereted, ha valaki megpróbálja rád hárítani a felelősséget úgy, hogy abszolút sincs közöd egy adott dologhoz, az előtted álló héten mégis ez történik. Valaki megpróbálja a nyakadba zúdítani a felelősséget egy bizonyos helyzetben, mely a legkevésbé sem korrekt az illető részéről. Még mielőtt azonban ez megtörténhetne, hozd határozottan az illető tudtára, hogy minden tőled telhetőt megteszel azért, hogy tisztára mosd a neved, akár olyan áron is, hogy őt helyezed a figyelem középpontjába. Ne hagyd, hogy mások elnyomjanak, mutasd meg, milyen fából faragtak! Amennyiben éber vagy és egy lépéssel az események előtt jársz, abban az esetben esélye sem lesz senkinek, hogy rád húzza a vizes lepedőt!

BAK (december 22-január 20)

Abszolút készen állsz arra, hogy az utolsó szálat is elvarrva továbblépj egy bizonyos szituációból, akad azonban valaki, aki minden pillanatban megtalál egy új, foltozandó hézaggal. Az első pillanatokban bosszúsan állsz emiatt a helyzetben, ahogy azonban végiggondolod, rájöhetsz, hogy az illető nem kötekedni akarna, sokkal inkább ragaszkodik hozzád és nem szeretne elveszíteni. Épp ezért igyekezz végtelen türelemmel hozzáállni és elmagyarázni neki, hogy bármilyen nehéz is, számodra elérkezett a pillanat, hogy bezárj magad mögött a jelenlegi ajtót és belépj egy másikon. Az Élet már csak ilyen, semmi sem állandó és ez -ha tetszik, ha nem- akkor is így lesz, ha mások készakarva visszahúznak!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Az előtted álló hétre olyannyira felhalmoztad a tennivalóidat, hogy ennek köszönhetően a már az út elején kimerülve baktatsz. Mivel azonban így egy végeláthatatlan kirándulás lesz a dologból, épp ezért még az elején tedd fel magadnak a kérdést: megéri-e ilyen nehéz zsákot a válladra venned, avagy érdemesebb megszabadulnod már az első pillanatokban néhány nehezéktől annak érdekében, hogy egyáltalán az utad végéig eljuss. Fogalmazd meg magadnak a prioritásokat és azok mentén haladj végig, legközelebb pedig igyekezz a mennyiség helyett a minőségre törekedni!

HALAK (február 20-március 20)

Mérföldkőhöz érkezik az életed az előtted álló héten, derült égből érkezik ugyanis annak a változásnak a szele, amelyre hosszú ideje vártál már. Érdemes lesz tehát minden pillanatot arra használnod, hogy összeszedd a gondolataidat és mind lélekben, mind pedig fizikailag felkészülj. Igyekezz kizárni minden zavaró tényezőt, próbálj számításba venni minden lehetséges részletet, ez esetben nem nagyon érhet meglepetés. Ne félj a változástól, hisz az élet egy örök körforgás, időnként pedig muszáj továbblépni ahhoz, hogy sikereket érhess el, miközben maradandó élményeket szerzel. Hajrá!

