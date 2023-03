Heti horoszkóp március 27-április 2.: a Mérlegek érdekes tapasztalatokat szerezhetnek

HETI HOROSZKÓP MÁRCIUS 27-ÁPRILIS 2.

KOS (március 21-április 20)

Valaki akaratán kívül bajba sodor március utolsó hetében és ugyan az illetőt abszolút nem a szándékosság vezérelte, mégis kissé hevesen reagálsz a kialakult helyzetre. Próbáld azonban szem előtt tartani azt, hogy semmiképp nem ártani akart neked, inkább érdemes tehát egy kávé mellett tisztáznotok mindent, beszéljétek meg, mi az, amit sérelmezel, illetve mi az, amitől a jövőben az illetőnek tartózkodnia illene annak érdekében, hogy ne okozzon konfliktust. Mivel semmi baj nem történt, ez nem az a szituáció, amely örök haraggal végződne, boríts fátylat a történtekre és lépj tovább!

BIKA (április 21-május 20)

Az előtted álló héten úgy fogsz tudni alakítani a saját szád íze szerint egy bizonyos szituációt, hogy a talpraesettségednek köszönhetően teljesen pozítivan és sikeresen tudsz kijönni belőle. Nem gondoltad volna, hogy váratlan fordulatot vesznek az események és végül minden jóra fordul. Ez is azt bizonyítja, hogy érdemes inkább többször, több szempontból, részleteiben vizsgálva a helyzetet, olyan döntéseket hozni, amelyekről biztossn lehet tudni, hogy milyen irányba terelik a mederben a folyó folyását. Csak el ne bízd magad, hiszem bármikor adódhatnak olyan szituációk, ahol észnél kell lenned, ha nem akarsz a kalamajkába belefulladni!

IKREK (május 21-június 21)

A nagy tömegben kissé elnyomottnak érzed magad, borzasztóan szeretnéd a környezeted figyelmét magadra irányítanod, egyelőre azonban fogalmad sincs, mi lehetne a legjobb taktika. Ülj tehát le és gondold végig, hogy mi az a pozitív és hasznos dolog, amivel a hangodat hallathatod és a társaság egyenrangú tagjaként ismernek el. Meglátod, ha van benned kellő mennyiségű bátorság, ha van elég önbizalmad és ki mersz állni, nagyon hamar ki tudod vívni az elismerést. Csak bízz magadban és a képességeidben!

RÁK (június 22-július 22)

Borzasztóan kényelmetlen helyzetben kerülhetsz március utolsó hetében, melyből az első pillanatban m fogalmad sincs, hogyan hátrálj ki minél hamarabb, mielőtt bárkinek különösebben feltűnne, hogy te valahal érintett voltál benne. Ahelyett azonban, hogy a menekülő útvonalat keresed folyamatosan, helyette érdemes bátran beleállni a szituációba és megpróbálnod a lehető legtöbbet kihozni belőle, folyamatosan arra törekedve, hogy mindenki pozitív értelemben jegyezze meg a nevedet hosszú időre. Igyekezz jól felhasználni a képességeidet és a kreativitásodat!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Valaki apró meglepetéssel kedveskedik neked az előtted álló héten, melyre abszolút nem számítottál, épp ezért értékeled nagyra a kedves gesztust. Kifejezetten jókor jön az illető közbenjárása, nem igazán érzed ugyanis magad kitörő kondícióban, ennek köszönhetöen minden valahogy nehezebben megy. Ám ettől a váratlan meglepetés új lendületet adhat, így nem kell azt sem kétszer mondani, hogy ugorj fejest a tennivalóidba. Egy fajta bizonyítékot kaphatsz ezúttal az élettől, hogy milyen sokat tudnak a kis dolgok is számítani. Értékeld és igyekezz viszonozni azt, amit kaptál!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Valamit borzasztóan szeretnél megkaparintani, a célodig vezető akadály azonban nem kevés, amelyeket mind-mind meg kell ugranod ahhoz, hogy a végén elérd a kitűzött célodat. Mivel nem ismersz lehetetlent, ez sem jelenthet akkora problémát, hogy már az elején feladd. Tisztában vagy vele, hogy nem lesz egyszerű dolgod, kellőképpen edzett vagy azonban ahhoz, hogy könnyedén tudj végig menni a pályán, amelynek végén joggal szerzed majd meg azt, ami neked jár! Hajrá!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Március utolsó hete érdekes tapasztalatokat tartogat a számodra, ismeretlen útra tévedsz ugyanis, ami izgalmas kalandokat ígér. Korántsem biztos, hogy az első pillanatban komfortosan érzed majd magad, hiszen nem szereted a váratlan szituációkat, jobban szeretsz inkább a saját határaidon belül maradni, ám most valahogyan mégis van kedved kipróbálni új dolgokat. Jól is teszed, ha nem rettensz vissza, mert a végén lesz okod az ünneplésre, hiszen a tiéd lesz a siker, s magadnak is bizonyítasz ezzel, hogy érdemes időnként elhagyni azt a biztonsági zónát, amelyben általában mozogsz!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Új terveid és üzleti céljaid vannak, amelyekről azt is tudod azonban, hogy egyedül bizonyosan nem fogod tudni megvalósítani őket. Az előtted álló héten keress tehát valakit a környezetedben, akiben száz százalékosan megbízol és pontosan tudod, hogy nem fog semmi olyasmit tenni, amivel csalódást okozna neked. Üljetek le és egy finom ebédnél vázold fel neki, mit szeretnél pontosan, majd együtt találjátok ki, melyik az az út, amelyen végighaladva, a legkevesebb akadállyal megküzdve tudjátok a nagy tervet sikerre vinni!

NYILAS (november 23-december 21)

Kissé bizonytalannak érzed azt a szituációt, amelyből illene valamiféle pozitív eredményt kihoznod, nem érzed azonban azt, hogy ez lenne a te utad. Mivel azonban más választásod nem nagyon van, épp ezért muszáj összeszedned minden akaraterődet és végigmenni a feladaton, minden tudásodat és tapasztalatodat bevetve. Így fogod tudni ugyanis elmondani azt, hogy minden tőled telhetőt megtettél, így tiszta lelkiismerettel bizos magad a Sorsra. Csak arra törekedj, hogy egy mély légvétellel a legjobbat hozd ki a dologból, utána pedig ráérsz más vizekre evezni!

BAK (december 22-január 20)

Nagy versenyt kell futnod az idővel az előtted álló héten, annak érdekébn tehát, hogy ne érhessen semmiféle negatív előjelű meglepetés, mindenképp észnél kell lenned és adott esetben kiküszöbölnöd azt a rizikót, hogy esetleg bárki is letaszítson a dobogó felső fokáról. Pontosan tisztában vagy vele, hogy mit kell csinálnod és egyelőre biztosan vezetsz, de ki tudja, mit hoz a holnap. Ügyelj arra, hogy csakis tisztességes eszközökkel szállj versenybe, pontosan azért, hogy ne legyen később sem lelkiismeret-furdalásod amiatt, mert esetleg nem a fair-play szellemében játszottál!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Nagy izgalommal és várakozásokkal tele vágsz bele valami új dologba március utolsó hetében, amellyel kapcsolatban azonban egyenlőre igen-igen kevés hozzáértéssel rendelkezel. Semmi baj, az első lépések ugyan elég nehezek, ám ha kicsit beletanulsz és tapasztalatot szerzel, akkor bizonyosan nem lesz már annyi bonyodalom és több ismeretlenes egyenlet, amit ne tudnál megoldani. Mindenképp légy bátor, ragadd meg a lehetőséget, hisz ha ezzel most nem élsz, akkor ki tudja, hogy később mikor jön újabb alkalom!

HALAK (február 20-március 20)

Az előtted álló héten bizonyosságot nyer az, hogy a megfelelő úton haladsz a siker és a korábban kitűzött célod felé, így tehát gond nélkül foglalkozhatsz másféle dolgokkal is, amelyekre általában nem-igen jut időd. Roppant jókor jöhetnek azok a programok, amelyeken részt vehetsz, hiszen érzésed szerint szükséged volt már arra, hogy kikapcsolódj, illetve másféle ingereket is befogadjass. Miközben azonban hátradőlve élvezed az életet, ne feledkezz meg arról sem, hogy vannak bizony prioritások, amelyeket muszáj szem előtt tartanod, másképp hogyan is tudnál a megkezdett úton maradni?!