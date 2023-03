HETI HOROSZKÓP MÁRCIUS 20-26.

KOS (március 21-április 20)

Túl sok mindent szeretnél egyszerre tető alá hozni az előtted álló héten, ami előbb vagy utóbb, de meg fog látszani az eredményeiden. Mivel a jelenleg végzett feladatok hatással lehetnek a környezetedre is, így most kel lassítanod a tempón és át kell gondolnod mindent, hisz a kapkodás semmi jóra nem vezet. Ülj le, dolgozz ki egy megfelelő tervet, s annak megfelelően cselekedj. Ha szükségét érzed, kérj segítséget, vonj be másokat is a folyamatba, hiszen csapatban sokkal könnyebben megy minden. Te egyébként is igazi csapatjátékos vagy, a közös munka tehát nem fog gondot okozni neked.

BIKA (április 21-május 20)

Hosszú ideje rendkívüli módon vágysz valamire és úgy tűnik, az előtted álló héten lehetőséged nyílik arra, hogy végre meg is szerezd. Borzasztóan izgatott vagy emiatt, nem is mered elhinni, hogy a tiéd lehet az, amiről eddig csupán álmodni mertél. Légy azonban óvatos, hisz csak akkor nyugodhatsz meg teljes mértékben, ha valóban kézzel foghatóvá válik a dolog, addig viszont bármikor történhet olyan váratlan fordulat, amely elfújja a széllel. Tegyél tehát meg mindent a magad részéről azért, hogy akármi történik, neked tiszta legyen a lelkiismereted! Ha a kezedben tartod, azt már úgy sem veheti el tőled senki, így nyugodtan büszkélkedhetsz vele!

IKREK (május 21-június 21)

Túl sokat vársz valamitől, ami végül nem a várakozásaidnak megfelelően alakul, így az előtted álló héten bosszankodva ugyan, de meg kell próbálnod minél többet és jobbat kihozni a helyzetből. Szedd össze minden tudásodat és tapasztalatodat, hiszen szükséged lesz rájuk ahhoz, hogy kicsit kozmetikázz az eredményen. Szánj megfelelő időt arra, hogy minden apró részletet kidolgozz, ne engedd, hogy a szembejövő ingerek kizökkentsenek. Meglátod, a végén büszke leszel magadra, hisz rajtad semmi nem múlt!

RÁK (június 22-július 22)

Úgy érzed, az előtted álló héten érdemes kissé felkavarnod az álló vizet ahhoz, hogy kiszabadulhass abból a monotonitásból, amelyben futsz egy jó ideje, épp ezért olyan kihívást keresel, amelyek teljesen a biztonsági zónádon kívül esnek. Igazad van, érdemes kiróbálnod új dolgokat, engedd át magad a sodrásnak és meglátod, az új sikerélmények nagy lendületet adnak majd ahhoz, hogy könnyebben és vagányabban átvészeld a hétköznapokat, illetve hogy kellő türelemmel tudj kezelni bizonyos szituációkat, amelyekhez azelőtt nem volt türelmed. Ki mondta, hogy neked is feketén fehéren a dominósorba kell illeszkedned?

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Az előtted álló héten konfliktus helyzetbe kerülhetsz egy olyan dolog miatt, amelyhez abszolút semmi közöd, nem is voltál még a helyzet közelében sem, mégis mások akarnak belerántani könyékig az egészbe. Szerencsére te sokkal rafináltabb vagy annál, mint hogy felhúzd a kesztyűt és ringbe szállj egy felesleges cicaharcért, sokkal inkább teljes nyugalommal tölt el az, hogy tiszta a lelkiismereted. Árulás nélkül gondoskodj tehát róla, hogy a sértettek mindenképp megtudják az igazságot és azoknak kelljen felelősséget vállalni, akiknek valóban van vaj a fülük mögött! Miért tartanád a hátad mások helyett?!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Kissé túlpakolod a zsákodat az előtted álló hétre, melynek okán már hét elején roskadozol a nagy terhek alatt. Túl sok minden nyomja ugyanis a válladat, emiatt nem is vagy kitörően lelkes. Talán ha néhány dolgot kiveszel abból a bizonyos képzeletbeli zsákból, könnyebb lesz a dolgod, senki nem ítélt ugyanis arra, hogy mindenáron a Világ összes terhét a nyakadba vedd. Hidd, el, jobban teszed, ha megszabadulsz legalább ezek egy részétől, akkor talán magadra is jut némi energiád!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Úgy érzed, erőd teljében futsz neki az előtted álló héten, hogy képes vagy akár a legmagasabb hegyre is kocokgva felmenni vagy a csillagokat lehozni, ha arról van szó. Meggyőződésed ellenére akad azonban valaki a feletteseid között, aki mégis elégedetlen veled. Mielőtt elkezdenétek viragnyelven fejtegetni az főnököd veled szemben támasztott elvárásait, előtte kérdezz rá nyíltan és egyenesen, hogy pontosan mi ennek az oka, máskülönben küzdhetsz az idők végezetéig is, a tevékenységed megítélésében nem fog semmilyen kedvező változás bekövetkezni. Helyesebben teszed tehát, ha az egyenes utat választod, így könnyebben elkerülheted a konfliktusokat is!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Az előtted álló héten megelégeled azt, hogy egy bizonyos személy a környezetedben folyamatosan azt mantrázza, mit és hogyan csinálj, melyik lábadat melyik után tedd, szerinte ugyanis csak ő tudhatja, mi a helyes megoldás. Te azonban pontosan tisztában vagy vele, hogy az illető hozzád képest nem rendelkezik elegendő tapasztalattal ahhoz, hogy megállás nélkül ossza az észt. Épp ezért a lehető leghamarabb hozd a tudtára, hogy abszolút hidegen hagy a mondanivalója, te ugyanis a saját utadat kívánod járni, ehhez pedig nincs szükséges külső segítségre, illetve az állandó kioktatásra. Ha elbotlasz, az is a te bajod lesz és nem az övé!

NYILAS (november 23-december 21)

Az utóbbi időben nem alakult úgy a magánéleted, ahogyan azt eltervezted, ami kissé csorbítja a lelkesedésedet. Ne csüggedj azonban emiatt sokáig, ne ragadj le bizonyos helyzetekben, sokkal inkább érdemes a jövőbe tekintened, hiszen új lehetőségek, új élmények várnak rád, melyeket érdemes kihasználnod annak érdekében, hogy pozitív előjelű emlékekkel tölthesd meg a memóriaraktáradat. Ha így tekintesz a helyzetre, sokkal inkább tudsz majd optimistán gondolni az egészre!

BAK (december 22-január 20)

Az előtted álló héten valaki egyértelműen a tudtodra hozza, hogy bejön neki a stílusod, emiatt abszolút tud veled azonosulni. Valamilyen érthetetlen oknál fogva azonban a kommunikációd, a gesztusaid igen visszautasítóak, ami elijeszthet nagyjából mindenkit, aki szeretne közepebb kerülni hozzád. Ne légy ilyen rideg, nyiss mások fel felé, felnőtt emberként igyekezz szelektálni a jelöltek között, ne válogass azonban túl sokáig, hisz a végén magányosan nézheted majd, ahogy mindenki szerelmes, csak te állsz egy szál magadban. Légy kommunikatívabb, nyitottabb, ne félj, az első pillanatban úgysem fogsz házassági ajánlatot kapni!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Az előtted álló héten egyszer, s mindenkorra elhatározhatod, hogy a jövőben ignorálod azt, hogy mások mit gondolnak rólad, nem kívánsz ugyanis azzal foglalkozni, hogy ki és miként tekint rád. Abszolút helyes a felismerés, ha ugyanis mindig aszerint alakítod a viselkedésedet, hogy mi lesz a környezeted véleménye, abban az esetben pontosan ugyanolyanná válsz,, mint mindenki más. Merj tehát különbözni a többiektől, merj másként öltözni, merd vállalni a véleményedet még akkor is, ha ez nemtetszést vált ki az emberekből! Miért ne lehetnél te is önálló, különleges egyéniség?!

HALAK (február 20-március 20)

Magadnak is csak halkan mered bevallani, de nagyon félsz kimondani bizonyos dolgokat, amelyek már régen nyilvánvalóak, ám a következményektől félve inkább a szőnyeg alá söpröd őket. Nem biztos azonban, hogy ez a legjobb taktika, hisz egyszer csak, egy váratlan pillanatban az egész a fejeden landol majd és annál kellemetlenebb lesz számodra. Épp ezért érdemes mérlegelned, hogy ha nem is szívesen teszed, de legyőzől minden félelmet magadban és szembenézel a kicsit savanyúbb dolgokkal is, avagy egyfajta önámításban éled az életed azzal a kockázattal, hogy a kellemetlen titkok bármikor napvilágot láthatnak és mások szeme láttára kell a felelősséget vállalnod! Gondold végig és dönts okosan!