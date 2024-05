Heti horoszkóp május 13-19.: az Ikrek a sarkukra állhatnak valakivel szemben, a Szüzek tudatosan tervezik a jövőjüket

HETI HOROSZKÓP MÁJUS 13-19.

KOS (március 21-április 20)

Az előtted álló hét tökéletesen alkalmas lehet arra, hogy valami olyasmit tegyél meg, ami tőled kissé szokatlan és kimozdít a komfortzónádból. Ugyan általában a kiszámítható dolgokat preferálod, mostanában mégis éppen olyasféle kalandra vágysz, amely nem feltétlenül hétköznapi. Légy hálás azokért a pillanatokért, amikor extrém élményeket szerezhetsz, hisz ezek adnak lendületet ahhoz, hogy tovább menj az úton. Ragadd meg a lehetőséget és élj kicsit a mának, hidd el, százszorosan fog megtérülni!

BIKA (április 21-május 20)

Az előtted álló héten nagyszerű lehetőség kapujába érkezel, ám ha szeretnéd sikerre vinni a dolgot, az bizony nem kis áldozatokat kíván majd tőled. Most kell tehát mérlegelned, hogy vállalod-e vagy mész tovább az általad választott úton, ám abban az esetben könnyen lehet, hogy a titkos, beteljesítésre váró álmaidat soha nem fogod tudni valóra váltani. Mérlegeld, hogy mi a jobb megoldás: az, hogy biztonsági játékot játszva feleslegesen futod a megszokott köröket, esetleg kockáztatsz és akkor elérheted azt, amire hosszú ideje vágysz. Időnként érdemes fejest ugrani az ismeretlenbe még akkor is, ha az első pillantásra veszélyesnek tűnik. Legyél bátor!

IKREK (május 21-június 21)

Az előtted álló héten valaki rendkívüli módon felbosszant, majd a komoly helyzet elől menekülve szeretné valahogy elbagatellizálni az egészet, érthető módon tehát elég gyorsan kiveri nálad a biztosítékot, hiszen világosan látszik, hogy csupán a felelősség terhe elől menekül. Mielőtt azonban valóban rajta menne el a dolog, igyekezz kellő határozottsággal a tudtára hozni, hogy nem tűröd ezt a fajta hozzáállást, ennél nagyobb sunyiságot ugyanis elképzelni sem tudsz. Ha megérti a mondanivalódat, akkor jó eséllyel összeszedi magát, ha pedig nem megy át egyetlen gondolat sem, akkor bizonyosan sértődötten fordít majd hátat neked. Ne legyen lelkiismeret-furdalásod amiatt, hogy valakit szembesítettél egy adott helyzet súlyával!

RÁK (június 22-július 22)

Igyekszel valakit az általad helyesnek vélt útra téríteni az előtted álló héten, ám valahogy akármit mondasz, mégsem érzed, hogy átmenne a mondanivalód, egy idő után pedig azt veszed észre, hogy kezdesz a saját értékrendeden túllépni annak érdekében, hogy utat mutass az illetőnek. Mielőtt azonban olyasmit tennél, amit magad is megbánsz, előtte érdemes azért mérlegelned, hogy meddig vagy hajlandó másokért bármit megtenni és vajon hosszú távon tanulnak-e ezek az emberek az életről bármit is, ha mások simítják el az ügyes-bajos dolgaikat. Neked is egy életed van, inkább a saját utadat egyengesd!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Nagyon szeretnél megoldást találni az előtted álló héten egy bizonyos helyzetre, ennek érdekében számtalan képlet van a fejedben, arra azonban elég kevés az időd, hogy mindet kipróbáld. Épp ezért gondold végig elejétől a végéig az egészet, hogyan is tudnál hatékony lenni, használj fel minden tudást és gondolkodj gyakorlatiasan, hisz másképp nem fog menni. Addig nem is érdemes semmi mást elvállalnod, amíg ennek pont nem kerül a végére, hidd el, amennyiben kirajzolódik a fejedben a megoldáshoz vezető útvonal, abban az esetben hamarabb a végére jutsz, mint azt elsőre gondoltad!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Abszolút tudatosan tervezed a jövődet, szeretnéd ugyanis, ha minden úgy menne, ahogyan az számodra a lehető legkedvezőbb. Az előtted álló héten lesz is lehetőséged befolyásolni bizonyos folyamatokat és a saját szempontjainak megfelelően alakítani az eseményeket. Használd ki ezt a ritka pillanatot, s ne vesztegess el egyetlen percet sem. Megfelelő tudással rendelkezel, ezen kívül van már annyi tapasztalatod és tehetséged ahhoz, hogy a helyzetet a magad javára fordítsd, ami a jövőd szempontjából abszolút nem közömbös!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Olyan emberek vesznek körül, akik általában abszolút meggondolatlanul, hűbelebalázs módjára szeretnék a rájuk bízott ügyeket befejezni, hogy aztán mindig és mindig megfogadják, ezután tiszta lappal indulnak el. Mivel te kezdesz besokallni ettől az árral történő sodródástól, épp ezért az előtted álló héten próbáld elmagyarázni nekik, hogy az eszeveszett kapkodás nem vezet semmi jóra. Igyekezz inkább rávenni őket a csapatmunkára, hiszen együtt sokkal hatékonyabban és gyorsabban tudtok működni, illetve a bukás sincs eleve belekódolva az életetekbe!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Az előtted álló hét kiválóan alkalmas arra, hogy új dolgok felé nyiss, illetve olyasféle kiaknázatlan területeken próbáld ki magad, amelyekkel kapcsolatban kevés tapasztalattal rendelkezel, ám annál több tanulnivalót rejtenek magukban. Ne ijedj tehát meg az első néhány lépésnél, hisz senki nem születik úgy, hogy mindenhez ért, hidd el, ha ráérzel, nem lesz olyan ijesztő a dolog. Csak légy elszánt és határozott, mert ha ezt a lehetőséget nem ragadod meg, ki tudja, hogy később mikor kínálkozik egy újabb hasonló alkalom!

NYILAS (november 23-december 21)

Úgy érzed, végre egy számodra kiemelten fontos folyamatnak abba a fázisába jutsz az előtted álló héten, amely végül meghozhatja a sikert számodra. Most, hogy a célegyenesben vagy, ne lassíts, próbálj ugyanazzal a lelkesedéssel dolgozni, mint amilyennel annak idején kezdtél. Ha sikerrel abszolválod a feladatot, akkor bizony joggal zsebelheted be a környezeted elismerését is, egyúttal bebizonyosodhat az, hogy érdemes kitartanod, hogy még a legnehezebb időkben is keresni kell egy kapaszkodót és abból erőt meríteni, hisz a siker zamatos gyümölcsét fogyaszthatod majd a végén!

BAK (december 22-január 20)

Mindennél jobban vágysz egy bizonyos személy figyelmére, ennek érdekében hajlandó vagy teljesen bolondot csinálni magadból, úgy érzed ugyanis, hogy mindenképp szükséged van az illető elismerésére. Gyakorlatilag bármit megteszel, csakhogy értékeljen és egyszerűen nem érted, miért nem figyel rád eléggé. Mielőtt azonban olyasmit tennél, ami esetleg még veszélyes manőver is lenne, próbálj belegondolni abba, hogy egy bizonyos pontig érdemes csupán elmenni, azon túl nem éri meg. Ha nem értékel valaki úgy, ahogy vagy, abban az esetben ne akarj mindenképp hason csúszni. Te mindent megtettél, többet már biztosan nem kell!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Az előtted álló héten váratlan irányt vesz egy számodra rendkívül fontos ügy, mely abszolút felvillanyoz, ez a bizonyos irány ugyanis nem a lejtőn lefelé visz, sokkal inkább egy olyasfajta út, amely tele van pozitív élményekkel és kihívásokkal. Talán most lehetőséged adódik arra is, hogy kapcsolatokat építs, melyekre a jövőben alapozhatsz, hisz ezek lehetnek azok, amelyek hozzásegíthetnek ahhoz, hogy hosszútávon sikeres lehess. Épp ezért járj nyitott szemmel az utad során annak érdekében, hogy észre vedd, mi az, ami gyümölcsöző lehet számodra!

HALAK (február 20-március 20)

Az előtted álló héten csúnyán összekülönbözöl valakivel egy teljesen bagatell ügy miatt, mely adok-kapok elég gyorsan elharapódzhat kettőtök között, amennyiben hagyod, hogy az indulataid vezéreljenek. Mivel alapvető célod nem lehet az, hogy egyetlen vita egy egész kapcsolatot tönkretegyen, épp ezért bármilyen nehéz is, igyekezz tízig számolni és arra összpontosítani, hogy a józan ész legyen az, ami meghatározza a mondanivalódat. Hidd el, nem tesz jót, ha hirtelen felindulásból fejted ki a véleményedet, annál keserűbb lesz ugyanis a szád íze!