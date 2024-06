Heti horoszkóp június 3-9.:a Bikákat valaki kellemetlen helyzetbe hozhatja, a Rákok rátermettségüket bizonyíthatják

HETI HOROSZKÓP JÚNIUS 3-9.

KOS (március 21-április 20)

Tele vagy aggályokkal egy bizonyos dologgal kapcsolatban, amit persze igyekszel titkolni mások előtt, nem szeretnéd ugyanis felesleges kérdezősködésnek kitenni magadat. Valaki azonban mégis megérzi, hogy valami nem stimmel, egy alkalmas pillanatban pedig neked is szegezi a kérdést, hogy mi az, ami bánt. Ne cipeld egyedül tovább ezt a terhet, ez ugyanis kiváló alkalom arra, hogy őszintén beszélj a téged aggasztó kérdésekről. Könnyen lehet, hogy kapsz is valamilyen hasznos tanácsot ahhoz, hogy miként tegyél rendet a fejedben!

BIKA (április 21-május 20)

Az előtted álló héten kissé szembe kerülsz a kollégáiddal elég kellemetlen értelemben, valaki ugyanis rosszindulatú pletykát terjeszt a hátad mögött, ami persze azonnal bajba sodor. Igyekezz azonban mihamarabb tisztázni a helyzetet annak érdekében, hogy nehogy megorroljon rád valaki. Magyarázd el, hogy fogalmad sincs, a pletyka honnan indult, de semmi közöd az egészhez. Mondd el, hogy nem is ilyen értékrenddel rendelkezel, amely megengedi számodra az áskálódást és a kavarást. Ha kellőképp hiteles vagy és nem magyarázod túl a dolgot, épp csak annyit árulsz el, amennyit szükséges, akkor sikerülhet megmentened a helyzetet. Ezután pedig vizsgáld meg, hogy mégis kivel kapcsolatban melengetsz kígyót a kebleden!

IKREK (május 21-június 21)

Az utóbbi időben eléggé el vagy foglalva, gyakorlatilag megállás nélkül futsz körbe a mókuskerékben. Egy ponton emiatt úgy is érezheted, hogy akárhogy szeretnél, egyszerűen képtelen vagy kiszállni, hisz abban az esetben összeomolhat minden körülötted, amit eddig felépítettél. Nem biztos azonban, hogy ilyen borúsan kellene a helyzetet látnod, attól ugyanis, hogy lassítasz kissé, még nem dől össze az egész világ. Ez a veszély sokkal inkább akkor fenyeget, ha a végletekig hajtod magad és teljesen kimerülsz. Éppen ezért igyekezz okosan beosztani az energiáidat, a legfontosabb napi feladatok végeztével pedig próbálj mindig a pihenésre is időt szakítani.

RÁK (június 22-július 22)

Az előtted álló héten nagyobb plénum előtt kell bizonyítanod, hogy kiérdemelten kaptad meg azt a pozíciót, amelyre régóta vágytál. A kinevezésed óta ez lesz az első igazi megmérettetésed, amelyben csakis magasra vagy utalva. Mivel mind az életben, mind pedig az általad képviselt szakmában is elég nagy tapasztalattal rendelkezel, ezért úgy gondolod, hogy kisujjból ki tudod rázni az eredményt, kivívva ezzel mások elismerő bólintásait. Ne vedd azonban ennyire félvállról a dolgot, hisz könnyelműségednek könnyen meg is fizetheted az árát. Bármilyen tapasztaltnak is számítasz ugyanis, igyekezz alázattal hozzáállni minden egyes feladathoz, így megfelelően készíts elő mindent annak érdekében, hogy ha arra kerül a sor, akkor tisztességgel meg tudd állni a helyedet!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Nagy várakozással tekintesz június első napjaira, olyan célokat sikerülhet ugyanis megvalósítanod, amelyekre hosszabb ideje készülsz. Az általad befektetett energiák és a ráfordított idő teljes egészében megtérülhet, ami hatalmas elégedettséggel tölt majd el. Vannak persze ellenlábasaid, akik irigyen figyelik, hogy mekkora siker kapujában állsz, ám neked nem kell foglalkoznod ezekkel az emberekkel, csak menj határozottan tovább a választott úton és higgy magadban. Ha mindent a legjobb tudásod szerint csinálsz és megtartod az emberi értékeidet, abban az esetben méltán lehetsz majd büszke az általad elért eredményre!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Azon emberek közé tartozol, akik nagyon nehezen vagy inkább egyáltalán nem mernek ellentmondani másoknak, legfeljebb akkor tiltakozol, ha valami tényleg kifejezetten a hátrányodra válna. Az előtted álló héten azonban ki kell állnod magadért, hisz valaki olyan dologba keverne bele, amit te kapásból ostobaságnak tartasz, ráadásul az ügynek rád nézve nem is kis kockázata van. Ez pontosan az a helyzet, amiben hallatnod kell a hangodat, hisz nem kell olyasmiben részt venned, ami abszolút távol áll tőled. Ezúttal nem a népszerűségedről, hanem a saját életedről és a saját biztonságodról van szó!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Hosszabb ideje dolgozol egy bizonyos ügyön, az előtted álló hétre azonban csökkenhet benned a lelkesedés és a kitartás, valahogy nem látszik ugyanis egy csekélyke eredmény sem a munkád nyomán. Fogalmad sincs, hogy miképp tudnál gyorsítani a folyamaton annak érdekében, hogy végre lezárhasd és másféle feladatokban mutathasd meg, mennyire rátermett vagy. Most van tehát szükséged a legnagyobb tüdelemre és kitartásra, hisz az élet nem olyan egyszerű, hogy mindig minden megy magától és neked automatikusan csak a gratulációkat kell fogadnod. Vannak bizonyos helyzetek, amelyekben lassabban jön a siker, ezt próbáld elfogadni és együttélni vele. Hidd el, a kitartásnak meglesz az eredménye, csak győzd kivárni!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Úgy tűnik, az előtted álló héten sikerül összeállnia a képnek egy számodra fontos projekttel kapcsolatban, ami azért villanyoz fel teljesen, mert eddig gyakorlatilag csak a sötétben tapogatóztál. A megvilágosodási ponttól kezdve már pontosan tudod, miként kell megoldanod azt a több ismeretlenes egyenletet, amellyel eddig úgy tűnt, hogy hiába küszködtél. Ne tétovázz tehát, fogj is neki gyorsan, s akkor végre esélyed lehet arra, hogy lezárd azt az ügyet, amely eddig álmatlan éjszakák sorát okozta. Mostantól valószínűleg jobban tudsz majd aludni!

NYILAS (november 23-december 21)

Az előtted álló héten fordulóponthoz érkezhet az életed, a jelenleg végzett munkádba belefásulva ugyanis folyamatosan keresed az új lehetőségeket, a kiutat, mely úgy tűnik, egy váratlan pillanatban az öledbe pottyanhat. Rendkívüli módon izgat az új helyzet, gyakorlatilag azonnal bele is vágnál, mielőtt azonban forró fejjel elkezdenél rohanni az ismeretlen felé, érdemes mérlegelned, hogy vajon megéri-e elindulni egy teljesen más úton, avagy ez csupán szemfényvesztés, ami azért történhet meg, mert borzasztóan vágysz a változásra. Ügyelj arra, hogy csak olyasmibe vágj bele, amiben valóban van perspektíva, ellenkező esetben csak egyszerűen csöbörből a vödörbe esel.

BAK (december 22-január 20)

Olyasmi történik veled június első napjaiban, ami rendkívül nagy örömmel tölt el, hiszen végre bebizonyosodik, hogy nem hiába fektettél egy bizonyos projektbe annyi energiát, s nem hiába áldoztad rá a szabadidődet is, a sok erőfeszítés ugyanis meghozza a maga gyümölcsét. Élvezd ki ezt a pillanatot, de vigyázz, nem mindenki örül majd felhőtlenül veled, lesznek, akik megpróbálják lefagyasztani az arcodról a mosolyt. Ez azonban ne szegje kedved, irigyeid mindig voltak és mindig is lesznek, a lényeg, hogy amit elértél, azt magadnak köszönheted!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Viszonylag göröngyös úton próbálsz előrehaladni június első napjaiban, olyasfajta akadályokkal kell ugyanis megküzdened, amelyek helyenként bizony jócskánmeghaladják a képességeidet. Az előtted álló héten azonban váratlanul segítséget kapsz valakitől, amely hozzásegít ahhoz, hogy rövid időn belül viszonylag nagyobb távot tegyél meg. Borzasztóan hálás vagy azért, hogy végre ideálissá váltak az útviszonyok, simább talajon ugyanis sokkal-sokkal könnyebb haladni, az általad kitűzött célhoz tehát ilyenformán mindenképp közelebb tudsz kerülni. Amennyiben jól számítasz ki mindent, abban az esetben előbb lesz a tiéd a siker, mint azt gondolnád!

HALAK (február 20-március 20)

Folyamatosan azon jár az agyad, hogy miként tudnál maradandót alkotni, illetve mit és hogyan kellene csinálnod ahhoz, hogy a végén jó eredménnyel zárj egy általad megkezdett munkát. Rengeteg ötleted van, amit meg szeretnél valósítani, ennek érdekében érdemes mihamarabb elindulnod, menet közben pedig majd fény derül az apró részletekre is, így áll majd teljesen össze a kép. Nem érdemes túl sok vasat tartanod a tűzbe, hisz könnyen megéghet az általad sütött szalonna!