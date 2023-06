Heti horoszkóp június 12-18.: a Skorpiók relatíve nehéz helyzetbe kerülnek, a Bakoknak új impulzusokra van szükségük

Kiben merült már fel a kérdés, hogy táplálhatóak-e a növényei menstruációs vérrel? Ha benned nem is, másokban igen, és olyanok is vannak, akik kísérletet is tettek rá. De vajon mi értelme és mennyi haszna van a dolognak? Ezt járjuk most körbe. Az Évamagazin.hu cikke.