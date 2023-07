Heti horoszkóp július 24-30.: az Oroszlánok végre magukra is koncentrálhatnak, a Bakok átütő sikereket érhetnek el

HETI HOROSZKÓP JÚLIUS 24-30.

KOS (március 21-április 20)

Úgy érzed, július utolsó hetében végre minden összeáll ahhoz, hogy megvalósítsd a terveidet, ami roppant nagy lendületet adhat az indulásnál. Mielőtt elindulsz azonban, győződj meg arról, hogy ideálisak-e a körülmények és csak abban az esetben rugaszkodj el, ha biztos vagy magadban. Lesznek ugyan körülötted, akik legszívesebben megingatnának a magabiztosságodban, ne neheztelj azonban emiatt azonban rájuk, hisz nem rossz szándékból bizonytalanítanak el, ők csupán az aggodalmukat fogalmazzák meg neked. Légy türelmes és nyugtasd meg a környezetedet, hogy kockázat mindenben van, te pedig mindent megtettél azért, hogy minimalizáld a bukás lehetőségét!

BIKA (április 21-május 20)

Az előtted álló héten segítségre szorulsz a körülötted kialakult helyzetben, a büszkeséged azonban nem engedi, hogy belásd, egyedül nem megy, épp ezért inkább fuldokolsz és kapálózol egyfolytában. Mielőtt azonban a nagy kapálózásba fulladnál bele, egy pillanatra gondolj bele, pontosan mennyi időt is vesztegetsz azzal, hogy semmiképp nem kérsz segítséget másoktól. Lásd be, hogy néha félre kell tenned az önérzetedet és be kell látnod, nem rendelkezel semmiféle szupererővel. Hidd el, nem szégyen az, ha képes vagy belátni a határaidat és segítséged kérsz olyan személyektől, akikben megbízol és nem fognak visszaélni a helyzettel!

IKREK (május 21-június 21)

Bár nem vagy az a kötelezettségeket hárító típusú személy, az előtted álló héten mégis szívesen megúsznál valamit, amihez abszolút nincsen kedved. Úgy érzed, bármi mást szívesen elvégeznél, ahelyett, hogy számodra feleslegesnek tűnő dolgokra vesztegesd az idődet. Mivel azonban gyorsan fel fog tűnni a feletteseidnek az, hogy gyakorlatilag menekülsz folyamatosan, így még azelőtt érdemes egy nagyobb légvétellel nekifutnod és pontot tenned a végére, mielőtt bajba kerülnél. Igen, vannak néha olyan akadályok is, amelyeket bárhogy szeretnél, egyszerűen nem tudsz kikerülni!

RÁK (június 22-július 22)

Ideje lezárnod egy bizonyos ügyet, amely már kezd túlnőni rajtad és lassan eljutsz odáig, hogy nem fogod tudni kezelni. Az előtted álló héten eljön tehát az a pont, amikor tovább kell lépned és egyszer, s mindenkorra magad mögött hagynod annak érdekében, hogy más, fontos dolgokra is koncentrálhass. Gondoskodj róla, hogy ne maradjon elvarratlan szál, majd zárd be az ajtót és keress más feladatokat, amelyekben kamatoztathatod a tudásodat és a tapasztalataidat. Nem kell egy ponton leragadnod örökre!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Időnként jól esik az, ha egy kicsit magadra koncentrálhatsz, ha nem nyaggatnak mindenféle apró-cseprő dologgal, ha nem zsizseg mindenki körülötted. Az előtted álló héten végre alkalmad nyílhat egy kis kikapcsolódásra, amikor nem szorongatnak egyik oldalról sem az el nem végzett teendők, a felettesek, a családtagok, amikor tulajdonképp csak az a fontos, hogy testileg-lelkileg feltöltődj. Menj el egy barátnőddel shoppingolni, üljetek be egy hangulatos étterembe vagy menjetek el a vízpartra és mártózzatok egyet a hűsítő vízben. Meglátod, roppant felfrissültnek érzed majd magad, ne sajnáld tehát magadtól a minőségi időt, hisz ha te nem vagy önzetlen saját életeddel kapcsolatban, akkor másoktól sem várhatod, hogy tekintettel legyenek rád!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Az előtted álló héten szeretnél pontot tenni a megkezdett feladataid végére, ehelyett azonban a nyakadba szakad egy rakás tennivaló, amelyet mások nem végeztek el, emiatt pedig neked kell szembenézned vele. Rendkívül bosszús vagy, hisz nem szerepelt a terveid között az, hogy a mások által el nem végzett ügyeket simítsd el, míg a sajátjaid állnak egyhelyben. Nincs mit tenned azonban, ha már így alakult, tegyél meg minden tőled telhetőt azért, hogy lezárhasd a meg nem oldott feladatokat, egyúttal igyekezz tisztázni a körülötted élőkkel, hogy te nem azért születtél a Föld nevű bolygóra, hogy mások által okozott káosz után feltakaríts, te önálló ember vagy, saját élettel!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Akad valaki a környezetedben, akitől sokkal többet vártál el, hisz ígéretet tett annak idején az együttműködésre, majd az előtted álló héten, a káosz legnagyobb részén hagy magadra. Emiatt roppant dühös vagy az illetőre, hisz neked abszolút nem fér bele az értékrendedbe az, hogy cserben hagysz másokat, sokkal inkább a hegyet is megmászod azért a személyért, akinek tettél egy ígéretet, felelőtlenül azonban semmit nem veszel a nyakadba. Vondd le tehát a megfelelő tanulságokat, ezután legalább tudod, ki az, akit messziről el kell kerülnöd, ha hasonló helyzetbe kerülsz!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Az előtted álló héten ugyan lezártnak tekintettél egy bizonyos ügyet, valaki azonban mégis felhívja a figyelmedet egy-két apró részletre, amelyek el nem végzésük okán gondot okozhattak volna a jövőben. Kissé bosszant, hogy egyetlen dologgal ennyi tennivaló van, mégis hálás vagy az illetőnek azért, hogy most nyitotta fel a szemed, mielőtt gondot okozhattak volna ezek az apró részletek. Mivel mostmár tisztán látod, hol is van a rés a pajzson, igyekezz mindent megtenni azért, hogy a legapróbb luk is be legyen foltozva, te pedig végre továbbléphess más kihívásokat keresve!

NYILAS (november 23-december 21)

Július utolsó hetében lehetőséget kapsz arra, hogy változtass az eddigi szokásaidon, melyektől már régen szerettél volna megszabadulni, a körülmények azonban sosem tették ezt lehetővé. Emiatt gyakran kerültél kellemetlen helyzetbe, hisz mindig akadt valaki a környezetedben, aki az orrod alá dörgölte, hogy sosem vagy képes változtatni. Amennyiben azonban nyitottá válsz az Univerzum által küldött jelek befogadására is, abban az esetben sokkal könnyebbé válhat az utad, így végre magad mögött hagyhatod mindazt, ami hátráltat. Csak elhatározás és akaraterő kérdése, ezt ne feledd!

BAK (december 22-január 20)

Július utolsó hete igen-igen nagy visszhangot keltő sikereket tartogat számodra, olyan ügyben kaphatsz ugyanis rangos elismerést, amelyen hosszú ideje dolgozol, nem kevés áldozatot hoztál érte és ma, úgy tűnik, kamatostól térül majd meg. Nyugodtan ünnepeld az elért eredményt, hisz nem minden nap tudod elmondani magadról, hogy a gondosan öntözött fa zamatos gyümölcsöt termett. Vigyázz azonban, el ne szállj a nagy ünnepléstől, számos lezáratlan feladat várja még ugyanis, hogy pont kerüljön a végére, azokhoz pedig elengedhetetlen a józan ész!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Olyan részletekre derül fény egy bizonyos ügyben az előtted álló héten, melyek hozzásegíthetnek a sikerhez. Végre véget érhet a hosszú ideje tartó bizonytalanság, amely sokszor árnyékolta be a mindennapjaidat és ez rendkíl nagy lendületet ad. Most tehát gyorsíthatsz a tempón és úgy mehetsz tovább az utadon, hogy bizonyos zavaró tényezőket már kiküszöböltél. Végre fellélegezhetsz és egy kicsit kikapcsolódhatsz, hisz nyár van, amelynek ideális esetben mégis csak a szórakozásról illene valamelyest szólnia, nem igaz?

HALAK (február 20-március 20)

Nem túl pozitív gondolatok kavarognak a fejedben egy bizonyos üggyel kapcsolatban, amelyek végül abban is megakadályozhatnak, hogy hiba nélkül, vállalható eredménnyel teljesíts. Mivel nincs még minden veszve, épp ezért igyekezz összeszedni magad és kizárni azokat a negatív dolgokat, amelyeket könnyen bevonzhatsz, mindezt annak érdekében, hogy ne ezen múljon a küldetés kimenetele. Csakis arra összpontosíts, hogy ha beleadsz apait-anyait, akkor bizony nem okozhat gondot az, hogy hiba nélkül végigmenj az akadálypályán, épp ezért tedd oda magad!