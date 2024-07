Heti horoszkóp július 22-28.: az Oroszlánok elégedettek az életükkel, a Mérlegeknek nagyszabású terveik vannak

HETI HOROSZKÓP JÚLIUS 22-28.

KOS (március 21-április 20)

Július második felében a legnagyobb meglepetésedre olyan dolgok történnek veled, amelyeknek köszönhetően végül minden célkitűzésed sikerrel alakul. Persze nem mered elhinni, hogy képes vagy felérni a hegy csúcsára, valahogy mindig ott ül ugyanis a bogár a füledben, amely nem enged lazítani. Ez a tündérmese azonban most van adásban, nyigodtan merd elhinni és megélnia pillanatot, átadva magad a felhőtlenség érzésének. Ha pedig valami mégsem úgy alakul a későbbiekben, ahogy szeretnéd, azért majd ráérsz akkor rágni a körmödet, ehelyett most ünnepelj inkább!

BIKA (április 21-május 20)

Elég régóta dolgozol egy számodra fontos ügyön, amelytől meglehetősen sokat remélsz. Pont ezért kezded elveszíteni a türelmedet, mert egyelőre nem látod a fényt az alagút végén. Türelem és kitartás nélkül azonban nem fogod tudni elérni azt, amire vágysz. Ne sürgess semmit, a dolgok haladnak a maguk útján, ne akard a természetes folyamatokat befolyásolni. Végülis azt sem parancsolhatod meg, hogy essen az eső vagy süssön a Nap, hát ezzel az üggyel is valahogyan így vagy!

IKREK (május 21-június 21)

Kicsit elveszettnek érzed magad a világban, csak sodródsz a tömeggel, keresed a helyedet nagyjából mindenhol, ráadásul nem is úgy alakul a helyzet, ahogy eredetileg eltervezted, nem látszik, hogy pozitív irányba mennének a dolgok. Semmi baj, ne csüggedj, minden jó valamire, semmi sem történik véletlenül, most például megtapasztalhatod azt, hogy milyen előnyök és hátrányok vannak, le tudod vonni a megfelelő konzekvenciát és tovább léphetsz olyan irányba, ami előrevisz és nem a szakadék felé vezet az út. Fel a fejjel, higgy magadban és a pozitív végkifejletben!

RÁK (június 22-július 22)

Valakivel borzasztóan nehezen jössz ki a környezetedben, úgy érzed ugyanis, hogy hiába vagy vele nyílt, őszinte és érdeklődő, egyszerűen zárt kapukba ütközöl. Próbálj egy közös érdeklődési kört találni, igyekezz máshonnan megközelíteni az illetőt, hátha megérzi az ártani nem akarást, részedről. Ne add fel, hidd el, előbb-utóbb sikerülni fog áttörni a benne lévő gátakat, melynek nyomán olyan kapcsolat alakulhat ki közöttetek, amely akár hosszútávon kedvező lehet. Meglátod, ha egyszer sikerül rábírnod a barátkozásra, ő is feloldódik majd!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Úgy érzed, minden sínen van körülötted, ott tartasz, ahol épp lenned kell, nem vágysz sem többre, sem jobbra. Szerencsés helyzetben vagy, hisz nem mindenki mondhatja el magáról, hogy elégedett az életével, igyekezz tehát ezt az egyensúlyt és harmóniát minél tovább megtartani, mert nem tudhatod, mikor következik be olyan váratlan fordulat, ami veszélybe sodorja a boldogságodat. Oszd meg másokkal is a megszerzett javakat, légy azonban óvatos, akadhatnak ugyanis majd, akik csupán érdekből vannak körülötted, akik csak ki akarnak használni!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Július második felében számodra ugyan megfelelően a körülmények ahhoz, hogy egy régóta hőn áhított dolgot véghez tudj vinni, ám korántsem biztos, hogy a környezeted is fel van készülve arra, hogy lépést tartson veled. Épp ezért érdemes megvárnod, amíg mindenki felsorakozik melléd annak édekében, hogy aztán mindannyian együtt rugaszkodhassatok neki a nagy távnak. Hidd el, sokkal hatékonyabb és gyorsabb leszel, ha kidolgozod a taktikát és megpróbálsz csapatban együtt működni a társakkal, így sokkal előbb zsebelhetitek majd be a győzelmet is. Nem biztos, hogy mindig jó az, ha szólóban csinálsz valamit, hisz ha esetleg elakadnál, akkor bizony nem lesz, aki segítőszándékkal fogja meg a kezed!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Július második felében felvázolod a környezetednek a terveidet, a legnagyobb meglepetésedre azonban nem mindenki fehőtlenül boldog, inkább próbálnak lebeszélni, mintsem támogatni. Te mégis pontosan tudod, hogy igazad van, nyomós okod van ugyanis arra, hogy azt csináld, amit elterveztél, mindemellett azzal is tisztában vagy, hogy senki másnak nem ártasz vele, hiszen a saját bőröd viszed a vásárra. Mindenképp érdemes ugyanakkor óvatosnak lenned, hiszen senki nem fogja a kezedet, épp ezért ha megbotlasz, nem is lesz, aki felsegítsen. Alaposan gondolj tehát át minden egyes lépést, mielőtt átkelsz a folyón, hiszen nem tudhatod, milyen mély a víz!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Július második felére komoly célok elérését tűzted ki magad elé, amelyeket szeretnél mindenáron elérni, azt is tudod azonban, hogy egyedül nem-igen tudod majd végigvinni a folyamatot. A hatékonyság érdekében érdemes tehát átgondolnod, hogy ki vagy kik azok a személyek, akiket érettnek és alkalmasnak tartasz arra, hogy jól működő csapatban tudjátok meghódítani a megmászhatatlannak tűnő hegyet is. Légy azonban óvatos, hisz lesznek akik, csak azért legyeskednek majd körülötted, mert a babérokat szeretnék learatni, komoly hírnévre szert téve ezzel. Szelektálj mindenképp, hogy kik azok, akik őszinték és megbízhatóak és kik akarnak csupán csak hasznot húzni belőled!

NYILAS (november 23-december 21)

Július második felében válnak ideálissá a körülmények ahhoz, hogy egy számodra zavaró dolgot megemlíts egy hozzád közelálló személynek. A téma érzékenysége miatt mindenképp érdemes ügyelned a stílusra és a hangnemre, hisz nem az az alapvető célod, hogy megbántsd az illetőt. Arra fel kell készülnöd, hogy egészen idáig csak a saját szemszögedből vizsgáltad a helyzetet és elképzelhetően most a szóban forgó személy is rávilágíthat olyan részletekre, amelyeket eddig nem láttál. Ez is azt bizonyítja, hogy korántsem biztos, hogy mindig az a megfelelő szemlélet, amit te vallasz, időnként tehát érdemes nyitottnak lenned más véleményére is!

BAK (december 22-január 20)

Úgy érzed, az előtted álló héten valahogy a sárba ragad a szekered, nem igazán haladnak előte az általad megkezdett ügyek, mindig akad ugyanis egy zavaró tényező, amely kizökkent a munkafolyamatból és ez bizony meglehetősen frusztrál. Semmi baj, nem hajt a tatár, menj le alfába és próbálj meg mindent olyasfajta dolgot kizárni, amely nem enged koncentrálni, így ugyanis bele fogsz fulladni az egészbe és nem csak magadnak okozol majd csalódást, de ennél a környezetedben is többet várnak el tőled. Pontosan tudod, hogy mit kell csinálnod, hisz a receptet régóta tudod, csupán megfelelően kell alkalmaznod. Menni fog, csak koncentrálnod kell!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Az előtted álló héten a legnagyobb bosszúságodra valami nem úgy sül el, ahogy eredetileg szeretted volna, ami bizony elég nagy csalódással tölt el. Hitevesztettségedet csak fokozza, hogy csalódottságuknak mások is hangot adnak, emiatt hajlamos vagy ingerülten reagálni. Ne hagyd azonban, hogy a negatív érzelmek vezéreljenek, hisz nem a környezeted tehet arról, ha valami nem úgy sikerül, ahogy szeretnéd, érdemes inkább elgondolkodnod azon, hogy vajon mit kellett volna másképp csinálnod ahhoz, hogy olyan eredményt produkálj, amely elégedetté tenne. Hidd el, legközelebb már meglesz a tökéletes recepted a sikerhez, ne csüggedj, lesz ez jobb is!

HALAK (február 20-március 20)

Az előtted álló héten elég komoly döntést kell meghoznod, mely nem csupán rád lehet hatással, hanem a környezetedben élőkre is. Épp ezért érdemes alaposan átrágnod, megnézned és áttekintened az állásfoglalásodnak mind a pozitív-, mind pedig a negatív oldalát. Lehet, hogy olyan részletre találsz gondolkodás közben, amely megváltoztatja a szemléletedet és megkönnyíti a döntésedet. Arra azonban vigyázz, hogy el ne vessz a részletekben, hiszen akkor késő lehet és elszalaszthatod a lehetőséget, amely nagy valószínűséggel mégegyszer nem fog visszakopogtatni!