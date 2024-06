Heti horoszkóp július 1-7.: a Szüzek kivételes eredményt érhetnek el, a Mérlegeknek érdemes szerényebb hozzáállást tanúsítaniuk

HETI HOROSZKÓP JÚLIUS 1-7.

KOS (március 21-április 20)

Július első hetében valami nem a terveidnek megfelelően alakul, emiatt meglehetős frusztrációt érzel, általában véve elég nehezen tudod ugyanis a kudarcot feldolgozni, ebben az esetben pedig a szokásosnál jóval fontosabb volt számodra ennek a célod elérése. Mielőtt azonban végleg lemondanál a sikerről, előtte győződj meg róla mindenképp, hogy semmi esély nincs a korrekcióra. Ne rögtön a kudarcot lásd az egészben, igyekezz inkább megtalálni az ok-okozati összefüggéseket, vond le a megfelelő konzekvenciát, s akkor talán van még egy halvány esélyed arra, hogy szerencsésebben alakuljanak a dolgaid!

BIKA (április 21-május 20)

Az előtted álló héten egy vitás kérdésben valaki teljes mellszélességgel áll ki melletted, ami az első pillanatban nagyon jól esik annak ellenére is, hogy abszolút nem szorulnál védelemre. Rá kell azonban jönnöd, hogy az illető őszintesége eléggé kétséges, hiszen könnyen lehet, hogy több kapura játszik és a hátad mögött teljesen mást mond. Ám mielőtt nekirontanál és felelősségre vonnád, előtte mindenképpen győződj meg arról, hogy valóban áskálódik ellened. Ha már teljesen biztos vagy a dolgodban, akkor próbálj valamiképp rákérdezni, hiszen korántsem biztos, hogy valamennyi pletyka igaz, már csak ezért is mindenkit megillet az ártatlanság vélelme!

IKREK (május 21-június 21)

Olyan terveid vannak a jövőre nézve, melyek nem kevés áldozattal járnak, ugyanakkor egyedülálló sikereket tartogatnak számodra. Mielőtt azonban fenekestől felforgatod a jelenlegi életedet, előtte mindenképp érdemes mérlegelned valamennyi kockázatot, hiszen azért nem sétagaloppról van szó, sokkal inkább eszeveszett vágtáról. Amennyiben elakadnál és tanácstalan lennél, abban az esetben keress valakit, aki nálad több élettapasztalattal rendelkezik, mondd el neki minden kételyedet, ami megfogalmazódott benned és hagyd, hogy utat mutasson neked. Csak akkor vágj bele bármibe, ha teljesen biztos vagy a dolgodban!

RÁK (június 22-július 22)

Általában véve te vagy az a személy, akire mindenben számítani lehet, aki rendelkezik annyi tudással, tapasztalattal és elszántsággal, hogy szinte bármilyen nehéz akadályt le tud győzni, ennek okán egyfajta általános tisztelet övez. Július első hetében is szükség lehet a segítségedre, hiszen olyan helyzet adódik, amiből nélküled nem-igen látszik a kiút, s megoldás híján többeket is kellemetlenségek érhetnének. Szerencsére pontosan tudod, mit kell csinálnod ahhoz, hogy elkerüljétek a hatalmas kalamajkát és ezért mindenki rendkívül hálás lesz neked. Még jó, hogy időben érkeztél!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Valaki olyan projekt ötletével talál meg július első hetében, melytől neked egyenesen hideglelésed van, olyannyira elrugaszkodik a az értékrendedtől, hogy hirtelen nem is találod a szavakat a helyzetben. Amennyiben valóban ennyire távol áll tőled, abban az esetben ne is bizonytalankodj a válasszal, csakis olyasmit vállalj el, ami a számodra is a teljesíthető kategóriából való, a jó ízlés határain belül. Egészen nyugodtan mondj nemet akkor, ha lehetetlent kérnek tőled, hisz neked sem az a célod, hogy bonyolítsd a saját életedet, folyamatosan lehetetlen helyzetekbe sodorva magad, nem igaz?

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Július első hetében sikerülhet olyan eredményt elérned, amely egészen kivételes, te pedig különösen büszke lehetsz magadra, hiszen rengeteg energiát áldoztál rá. A célegyenesbe érve tulajdonképp már csupán méterek választanak el attól, hogy átszakítsd a szalagot, ne örülj azonban túl korán a sikernek, hisz bármikor kerülhetsz még kátyúba egy óvatlan pillanatban. Nincs baj azzal, ha örülsz, csupán ne bízd el magad, inkább akkor ünnepelj, ha tényleg állsz a dobogó legfelső fokán!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Teljesen biztos vagy benne, hogy nem csúszhat hiba a számításodba egy bizonyos ügy kapcsán, ennek okán szinte már csukott szemmel mész az általad kiválasztott úton. Mivel azonban a szokásosnál kissé vaskosabb magabiztossággal mész előre, épp ezért nem feltétlenül veszed észre, hogy milyen váratlan akadályok leselkednek rád. A siker receptjéhez valóban elengedhetetlenül szükséges a magabiztosság, ne feledd azonban, hogy a túlzott önbizalom könnyen visszaüthet. Mindig higgy magadban, az éberség azonban sohasem árt, épp ezért figyelj mindenre, s ne rutinból cselekedj!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Július első hetében olyasmire derül fény, ami meglehetősen kellemetlenül érint és alapjaiban rengeti meg a biztosnak hitt pozíciódat. Ugyan ettől eléggé rosszul érzed magad, azért azt beláthatod, mégis jobb, hogy most bukott ki a dolog, hiszen most még van lehetőséged változtatni és egy másik útvonalat választani. Ne arra figyelj, hogy ez mennyire kellemetlen számodra, sokkal inkább arra koncentrálj, hogy mit tanulhatsz belőle, s akkor a jövőben nem kerülhetsz hasonló helyzetbe. Gondolj bele, ilyen tapasztalatokra is szükséged van ahhoz, hogy sikeressé válhass az élet minden területén!

NYILAS (november 23-december 21)

Az előtted álló héten valaki téged akar felelőssé tenni egy olyan ügyben, amelyhez olyannyira nincs semmi közöd, hogy nem is tudtál az egészről. Épp ezért, mielőtt még beleránthatna a kapamajkába, előtre cselekedj, állj ki magadért, s ne hagyd, hogy olyasmit varrjon bárki a nyakadba, amiért eleve másnak kellene elvinnie a balhét. Hidd el, ha kellőképpen magabiztos és határozott vagy, akkor nem fog senki kételkedni benned, az illető pedig kénytelen lesz beletörődni: ezúttal csakis ő hibázott. Ki mondta, hogy hagynod kell magad és mindig bele kell törődnöd mindenbe? Na ugye, hogy nem!

BAK (december 22-január 20)

Rendkívül felelősségteljes feladatot kapsz július első hetében, ráadásul olyan eredményt várnak el többen is tőled, amelyről az első pillanatban tudod, hogy képtelen leszel elérni egyedül. Mindemellett ne mondj le olyan könnyen a sikerről, szedd össze magad és a legjobb tudásodnak megfelelően igyekezz mindent megtenni annak érdekében, hogy a végén ne kelljen lesütött szemmel szégyenkezned. Legyél magabiztos és úgy tedd a dolgodat, hogy bármiképp alakul is a helyzet, téged ne terheljen a lelkiismeret-furdalás érzése. Hajrá!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Elég nagy áldozatokat kell hoznod az előtted álló héten, mely hirtelen húzhatja ki alólad a magabiztos talajt. Nem olyan fekete vagy fehér ugyanis a helyzet, hiszen tudod, hogy amennyiben mindent egy lapra teszel fel, abban az esetben bizony benne van a pakliban, hogy elveszítheted mindazt, amit eddig sikerült megszerezned. Be kell látnod azonban, időnként szükség van arra, hogy kockáztass, hisz nem játszhatsz mindig biztonsági játékot. Néha tizenkilencre is lapot kell húzni, ami egyáltalán nem jelenti azt, hogy meggondolatlanul rohannál fejjel a falnak, az élethez ugyani jócskán kell bátorság is. Légy optimistább és higgy abban, hogy a sok küzdés után számodra is eljön majd a siker!

HALAK (február 20-március 20)

Július első hetében állást kell foglalnod egy igen-igen sarkallatos kérdésben, melyből ugyan szíved szerint kihátrálnál, mégis mivel nagyobb plénum előtt kérik ki a véleményedet, ezért nem tudsz a helyzetből kimenekülni. A hallgatás tehát -ugyan kétségkívül ez a kényelmesebb- mégsem a legjárhatóbb út ebben az esetben. Szólalj meg bátran, mondd el, mit gondolsz, hiszen abszolút nem biztos, hogy a többiek ellenszenvét váltod ki vele, sokkal inkább becsülni fognak érte, ráadásul te is büszke lehetsz a szókimondásodra!