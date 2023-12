Heti horoszkóp december 11-17.: az Oroszlánok rég nem látott sikereket érhetnek el, a Mérlegek nehéz döntés előtt állnak

HETI HOROSZKÓP DECEMBER 11-17.

KOS (március 21-április 20)

Meglehetősen frusztrál a tudat, hogy mostanában valamilyen oknál fogva nem mennek olyan simán az ügyeid, mint annak előtte, valahogy semmi nem úgy sikerül, ahogyan eltervezted, hiába teszel meg minden tőled telhetőt a siker érdekében, mégsem tudod egy idő után befolyásolni a végkimenetelt. Ne feledd azonban, semmi nem történik véletlenül, lehet, hogy neked még valamit meg kell tanulnod ahhoz, hogy megérj a győzelemre, amely garantáltan nem fog elmaradni, ha megtalálod azt a pontot, amin érdemes változtatnod ahhoz, hogy végül te is ünnepelhess. Legyél kitartó és akard azt a győzelmet!

BIKA (április 21-május 20)

Olyan helyzetben találod magad az előtted álló héten, amelyben nem igazán tudsz mit kezdeni mások hozzáállásával. Fogadd el, hogy ugyan megváltoztatni senkit nem tudsz, de ha kiállsz a véleményed mellett, akár még olyan irányba is terelheted az eseményeket, amelyből senki nem fog a végén rosszul kijönni. Ezúttal sok minden rajtad múlik, igyekezz tehát beleadni apait-anyait, mert ha sikerrel jársz, mindenki téged fog ünnepelni. Ugyan nem a népszerűség a legfőbb szempont, de nem árt időnként megmutatnod, hogy mennyi tehetség és kreativitás rejlik benned!

IKREK (május 21-június 21)

December közepére borzasztóan kezdesz belefáradni a nagy rohanásba, mostanra pedig az is világossá vált számodra, hogy ha így folytatod, akkor jó eséllyel teljesen ki fogsz merülni. Mivel azonban a teendőidnek korántsem értél még a végére, épp ezért össze kell szedned magad, végig kell gondolnod, hogyan tudnál valahonnan erőt meríteni ahhoz, hogy tisztességgel be tudd fejezni azt, amibe belevágtál. Meg kell adnod magadnak erre az esélyt, koncentrálj, bízz a képességeidben, amennyiben pedig szükségét érzed, pihenj egy keveset, tedd félre az összes problémádat és foglalkozz olyan dolgokkal, amelyek kissé elvonják a figyelmedet!

RÁK (június 22-július 22)

Az előtted álló héten olyasféle hibát követsz el, amelyet mindenképp korrigálnod kell ahhoz, hogy továbbmehess az úton. Kétségbeesett rohanás helyett állj meg azonban egy pillanatra és gondold végig, hogyan lehetne a lehető legrövidebb idő alatt a leghatékonyabb módon menteni a még menthetőt. Nem lehetetlen javítani a helyzeten, csupán nagy koncentrációra lesz hozzá szükséged. Ha kell, vonj be segítséget, olyasvalakit, aki ért a dolgához és vakon rá mered bízni magad. Minden sikerülni fog, s észre sem veszik majd, hogy bármikor is homokszem került volna a gépezetbe, te pedig nyugodt lelkiismerettel zárhatod le a dolgot!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Soha nem tapasztalt magasságokba juthatsz az előtted álló héten, amiről azelőtt még csak álmodozni sem mertél. Ezzel az egyedülálló sikerrel most elsősorban magadnak, de a környezetednek is bizonyíthatod, hogy sokkal többre vagy képes, mint amit esetleg kinéztek belőled, olyan tudással és tapasztalattal bírsz ugyanis, amellyel bizony maradandót alkothatsz. Ideje volt, hogy helyreálljon az önbizalmad, hiszen benned is megvannak azok az értékek, amelyek másokban, legfeljebb kissé nehezebben kerültek felszínre!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Nem feltétlenül a várakozásaidnak megfelelően alakul egy bizonyos helyzet az előtted álló héten, kezdenek a szálak kissé összegabalyodni, emiatt pedig elkezdesz kétségbeesetten kapkodni, szeretnéd ugyanis elkerülni, hogy minden eddigi igyekezeted kárba vesszen. Amennyiben nem szeded össze a gondolataidat és nem higgadsz le, akkor bizony nem fogod tudni sehogyan sem megoldani a helyzetet. Ne akarj mindenáron, minden mindegy alapon pontot tenni az ügy végére, törekedj inkább arra, hogy olyan eredményt produkálj, ami téged is elégedettséggel tölt el. Koncentrálj, fejben tedd oda magad és egyetlen dolog lebegjen a szemed előtt: az összeomlást mindenáron el kell kerülni!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Az előtted álló héten elég nehéz döntés előtt állsz, s mivel nem szeretnéd semmiképpen elhibázni a dolgot, épp ezért milliószor körbejárod, mindemellett azzal is pontosan tisztában vagy, hogy hamarosan feketét vagy fehéret kell mondanom. Annak érdekében, hogy ne telepedjen rá a mindennapjaidra, mindenképp érdemes elhatároznod magad, hiszen így egy végeláthatatlan út áll előtted. Ne akarj az áldozat szerepébe kerülni, gyorsan döntsd el, mi a célod, s hogyan zárd le azt az ügyet, ami már semmi jóval nem kecsegtet!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Akad valaki a környezetedben, aki folyamatosan igyekszik megsajnáltatni magát, te pedig borzasztóan ferde szemmel nézed a vergődését. Mivel rendkívül unalmas, amit csinál, épp ezért próbálj meg utat mutatni neki, hisz talán egy irányjelzésre van csupán szüksége ahhoz, hogy eligazodjon és végre ne csak a negatív oldalát lássa minden helyzetnek. Légy azonban óvatos, ne hagyd, hogy az ő hangulata rányomja a bélyegét a tiédre is, ha a segítségnyújtás ellenére folyton csak panaszkodni tud, akkor bizony jobb, ha egy darabig tudatosan tartod magadtól távol, nehogy a te pozitív életfelfogásodon csorbát ejtsen az ő hozzáállása!

NYILAS (november 23-december 21)

Váratlan akadály kerül az utadba az előtted álló héten, amelyet bárhogy szeretnél, egyszerűen nem kerülhetsz meg. Annak érdekében tehát, hogy mihamarabb legyőzhesd, érdemes megszabadulnod az összes félelmedtől, bátran állj a sarkadra és nézz szembe valamennyi nehézséggel. Ha alaposabban átgondolod, s jobban felméred a lehetőségeidet, még az is kiderülhet, hogy nem annyira kilátástalan a helyzeted. Csak bíznod kell magadban, hogy rendelkezel annyi tudással és tapasztalattal, amelynek segítségével úrrá tudsz lenni az akadályokon.

BAK (december 22-január 20)

Az előtted álló héten olyan lehetőségeket hozhat az élet, amelynek egítségével könnyen válhatsz népszerűvé a környezetedben, ám ha nem használod ki okosan a helyzetet, minden bármikor hirtelen a visszájára is fordulhat és akkor oda a nagy népszerűség. Ne gondolkodj forró fejjel, készíts inkább egy aprólékos tervet, annak érdekében, hogy végül learathasd a babérokat! Menni fog, csak okosan kell taktikázni, te pedig ezt általában a kisujjadból kirázod!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Hosszú ideje az az érzésed, hogy nem találod egy bizonyos személlyel a közös hangot, annak ellenére sem, hogy vele ellentétben te már jócskán visszavettél és igyekeztél kompromisszumok sorozatát kötni mind magaddal, mind pedig az illetővel. Mivel azonban folyamatosan úgy érzed, hogy csak te küzdesz ezért a kapcsolatért és a békességért, rá kell jönnöd, hogy valószínűleg nem beszélitek ugyanazt a nyelvet. Hiszen ha felfogná, hogy mi mindent teszel azért, hogy megmentsd magatokat a felesleges konfliktusoktól, bizonyára ő is gyakorolna valamiféle gesztust veled szemben. Ha már így alakult, akkor nem érdemes tovább küzdened, s nem adhatod fel végképp a saját értékrendedet, mert azt senkiért nem érdemes!

HALAK (február 20-március 20)

Az előtted álló héten úgy tűnik, végre sikerül egy rendkívül hosszú, megpróbáltatásokkal teli út célegyenesébe fordulnod, amely épp jókor jött, hisz kezdtél már lelkileg teljesen kimerülni attól, hogy adott időre hatalmas felelősséggel járó feladatot kell teljesítened. Most csak egy utolsó nagy lendületre van szükséged ahhoz, hogy végül büszkén és boldogan ünnepelhess a célban, ne hagyd tehát, hogy bármilyen, teljesen más jellegű impulzus kizökkenthessen, hisz pontosan tudod, hogy nincs már sok hátra és mivel régóta készültél arra, hogy megmutasd mindenkinek, mire vagy képes, épp ezért tarts még ki az utolsó méter erejéig!