Heti horoszkóp augusztus 21-27.: a Szüzek gyengéd érzelmeket táplálnak valaki iránt, a Nyilasoknak érdemes önmagukat megvalósítaniuk

HETI HOROSZKÓP AUGUSZTUS 21-27.

KOS (március 21-április 20)

Az előtted álló héten olyasmiben próbálhatod ki magad, amelyhez eddig nem volt szerencséd. Épp ezért az első pillanatban megremegnek a lábaid, hisz nem tudhatod, mit és hogyan kell csinálnod ahhoz, hogy sikerélményt szerezhess. Ne aggódj, szerencsére nem vagy egyedül, vannak olyan emberek körülötted, akik jócskán rendelkeznek ilyen irányú tapasztalattal és készen állnak segíteni neked. Ne habozz, ragadd meg a kezüket és hagyd, hogy megmutassák a dolog csínját-bínját, jól figyelj oda, amikor bevezetnek a részletekbe, mert később egymagadnak kell megbirkóznod a feladattal. Ha jól megjegyzel mindent, ha egyelőre nem kezdesz semmiféle magánakcióba, akkor olyasfajta élményben lehet részed, amelyre régóta vágytál!

BIKA (április 21-május 20)

Az előtted álló héten egy bizonyos helyzetben mindenki a te segítségedre számít, hisz meglátásuk szerint más nem rendelkezik annyi tudással és tapasztalattal, hogy gond nélkül megmenti a szituációt. Ez rendkívül hízelgő számodra, mégis óvatosan kell bánnod ezzel a helyzettel, hisz olyasmit nem kell elvállalnod, ami szerinted is nagy veszteség lenne, hatalmas áldozatokkal. Amennyiben úgy látod a helyzetet, hogy még neked is óriási fejtörést okoz, hisz nem vagy biztos a győzelemben, ebben az esetben okosabban teszed, ha őszintén megmondod és nem vállalod, ha azonban eldöntöd, hogy mindenáron segíteni fogsz, tégy meg minden tőled telhetőt, ha már úgy határoztál, hogy küzdeni fogsz! Ez azonban csakis rajtad múlik, neked kell tudnod, meddig ér a kezed!

IKREK (május 21-június 21)

Akad valaki a környezetedben, akinek tetszik a kisugárzásod, szívesen kerülne tehát közelebb hozzád, te azonban túlságosan elzárkózol az illető közeledésétől. A kommunikációd, a gesztusaid igen visszautasítóak, ami általában véve elijeszti a veled szimpatizálókat. Ne légy ilyen elutasító, nyiss az emberek felé, felnőtt emberként ugyanis el tudod dönteni, hogy ki, milyen szándékkal lép fel. Húzz meg egy bizonyos határvonalat, amely erkölcsileg neked még belefér, azon túl viszont már ne engedj az elveidből, azon belül viszont légy kommunikatívabb. Ne aggódj, egy beszélgetés után még úgysem kapsz házassági ajánlatot!

RÁK (június 22-július 22)

Az előtted álló héten egy hozzád közel álló ember keres fel a problémájával, remélve, hogy te leszel az, aki majd segítséget tud nyújtani ebben az ügyben. Mielőtt azonban gondolkodás nélkül állást foglalsz valamiben és felelőtlen ígérgetésbe kezdenél, előtte érdemes végigzongoráznod, hogy a tetteidnek mi lehet a következménye mind rád, mind pedig az illetőre nézve. Csak és kizárólag abban az esetben vállalj bármit is, ha tisztában vagy a dolog kockázatával és pontosan tudod, hogy mit csinálsz. Ellenkező esetben a nagy jótékonykodásban bajba kerülhetsz te is és az a személy is, aki a segítséget tőled remélte! Csak óvatosan, mert megütheted a bokád!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Akad valaki a környezetedben, aki minden fórumot kihasznál arra, hogy okoskodjon, hogy elmondja, mit és hogyan csinálj, mert szerinte az lesz a legrövidebb és célratörőbb. Te azonban pontosan tudod, hogy az illető nem hogy nem rendelkezik elegendő tapasztalattal hozzád képest, még rá sem lépett arra a bizonyos útra, ennek ellenére folyamatosan osztja az észt. Épp ezért a lehető leghamarabb hozd a tudtára, hogy abszolút hidegen hagy a mondanivalója, te ugyanis a saját utad kívánod járni mindenféle külső segítség nélkül és nincs szükséged az effajta kioktatásra. Ha elbotlasz, az is a te bajod lesz és nem az övé!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Régóta szemezel egy bizonyos személlyel, eddig azonban nem volt hozzá bátorságod, hogy jelezd felé gyengébb érzelmeidet. Ennek köszönhetően gyakorlatilag örökké csupán egy plátói szerelmet táplálsz majd az illető felé, ahelyett, hogy tennél egy bátor lépést. Légy bátor, húzz tizenkilencre lapot, nyiss felé, kérdezz rá őszintén, mit gondol, mit érez, derítsd ki, hogyan viszonyul hozzád és találd meg a hozzá vezető, egyenes utat! Hidd el, egyszerűbb lesz, mintsem a kacskaringós úton bukdácsolni, aztán lehajtott fejjel elballagni.

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Túlságosan sokat foglalkozol a múltban történt dolgokkal, nem nagyon szeretsz bizonyos helyzeteket lezárni. Ez történik veled az előtted álló héten is, valami ugyanis véget érni látszik, amely kifejezetten elszomorít, nem szeretted volna, ha ilyen hamar ismét lezáródik valami. Nem érdemes emiatt azonban depresszív hangulatba kerülnöd, gondolj bele, hogy mennyi minden új dolgot hozhat a jövő, új élményeket, új kapcsolatokat, új tapasztalatokat, amelyektől jobb emberré válhatsz! Próbálj úgy tekinteni a helyzetre, hogy lehet, hogy valami véget ért, de ezzel együtt el is kezdődött egy másik kaland, amely rengeteg pozitívumot tartogathat számodra! Légy nyitott, hogy aztán maradandót alkothass!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Mértani pontossággal rajzoltad meg a tervrajzot, tisztában vagy vele, hogy nagy a kockázat, te azonban mindenáron el szeretnéd érni a kitűzött célt. Ennek érdekében készen állsz arra is, hogy minden szabályt megszegni azért, hogy megkapd, amit megkívánsz. Nem biztos azonban, hogy jól döntesz, ha Jeti módjára, mindenen és mindenkin átgázolva menetelsz előre és közben nem nézel a lábad elé. Ne feledd, előbb, vagy utóbb vállalnod kell a tetteidért a felelősséget, nem éri tehát meg, hogy kockára tedd az emberi kapcsolataidat!

NYILAS (november 23-december 21)

Túl sokat foglalatoskodsz azzal, hogy mások mit gondolnak rólad, ennek megfelelően alakítod többnyire a véleményedet, illetve a cselekedeteidet is. Ne azzal foglalkozz azonban, hogy ki és miként tekint rád, vagy mi a véleménye, hiszen ha mindig aszerint alakítod a viselkedésedet, ruházatodat, hogy mit szól hozzá a környezeted, akkor olyanná válsz, mint amilyen a világ, úgy általában. Merj más lenni, merd felvállalni a véleményed, még akkor is, ha ez nem tetszést vált ki bizonyos emberekből. A megfelelő erkölcsi értékek megtartásával miért ne lehetnél te is egyéniség? Hajrá!

BAK (december 22-január 20)

Kissé megpakoltad a hátizsákodat az előtted álló hétre, gyorsan rá kell azonban jönnöd, hogy az összes teherrel nem fogsz tudni megbirkózni, hiszen jó eséllyel gyorsan fogsz összeroskadni alatta. Talán ha néhány dolgot kiveszel abból a bizonyos képzeletbeli zsákból, megkönnyebbülsz te is, nem utolsósorban pedig leegyszerűsödik az életed is. Nem vagy te magashegyi sherpa, nem is az a dolgod, hogy minden terhet magadra vegyél csak azért, hogy mindenki másnak könnyebb legyen a hegymászás. Hidd, el, jobb lesz, ha jócskán lejjebb adsz a rád nehezedő terhekből!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Bár igyekszel egy bizonyos közegben jól érezni magad, beilleszkedni, valahogy azonban mégus az az érzésed, hogy talán ez mégsem a legjobb helyen vagy jelen pillanatban. Nem tudsz ugyanis kibontakozni, nem tudsz őszintén véleményt nyilvánítani, ennek köszönhetően előbb-utóbb el fognak nyomni a körülmények. Amennyiben az érzést semmiképp nem tudod kiirtani a fejedből, abban az esetben lehet, hogy jobb most váltani és újat keresni, mint itt szembesülni azzal, hogy nem neked való a hely. Fontold meg a döntést és ha úgy adódik, akkor ne félj váltani, ne feledd, ahol becsukódik egy ajtó, kinyílik egy újabb!

HALAK (február 20-március 20)

Mielőtt végleg bezárod magad mögött a kaput az előtted álló héten, előtte mindenképp érdemes meggyőződnöd arról, hogy minden szálat megfelelően elvarrtál és nem fog rajtad a későbbiekben szétfoszlani az anyag. Zárj le minden folyamatban lévő ügyet úgy, hogy a jövőben ne okozhassanak problémát. Ne legyenek álmatlan éjszakáid amiatt, hogy talán valamit nem úgy intéztél, vagy máshogy kellett volna, esetleg miként változtathattál volna rajta, még mielőtt lezártad volna. Meghoztál egy döntést, vállald fel őszintén, hisz meg volt rá minden okod, hogy ilyenformán érjen véget.